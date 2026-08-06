Redmi K100 Pro Max smartfonining asosiy texnik xususiyatlari eʼlon qilindi

·141·Texno
Redmi K100 Pro Max smartfonining asosiy texnik xususiyatlari eʼlon qilindi
Qisqacha

Xiaomi Redmi K100 Pro Max smartfonining taqdimoti 11-avgustga belgilangan. Qurilma 185 Hz chastotali displey, Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori, Fury Engine mexanizmi va D2 sunʼiy intellekt chipi bilan jihozlanadi. Smartfon 9070 mAh sigʻimli batareyaga ega boʻlib, 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Uning asosiy kamerasi 200 megapiksellik datchik, audio tizimi esa Bose bilan hamkorlikdagi 2.1 formatli texnologiya bilan taʼminlanadi.

Xiaomi kompaniyasi Redmi K100 Pro turkumidagi eng ilgʻor qurilma — Redmi K100 Pro Max smartfonining rasmiy suratlarini namoyish etdi va uning asosiy texnik imkoniyatlarini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagmanning taqdimoti joriy yilning 11-avgustiga belgilangan boʻlib, kompaniya yangi avlod mobil qurilmalari bozori uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan rasmiy tizerlarga tayanib aytganda, yangi smartfon oq rangdagi mukammal korpus dizayniga ega boʻladi. Shuningdek, qurilmaning ovoz imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, u taniqli Bose brendi bilan hamkorlikdagi 2.1 formatli ilgʻor audio tizimi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga multimedia kontentini isteʼmol qilishda yuqori sifatli ovoz taqdim etishini anglatadi.

Rekord darajadagi ekran chastotasi va unumdorlik

Xiaomi Group prezidenti Lu Veybigning maʼlum qilishicha, smartfon displeyi oʻta yuqori kadrlar chastotasini — naq 185 Hz ni qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday koʻrsatkich ayniqsa dinamik oʻyinlar va interfeysning oʻta silliq ishlashini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Qurilmaning apparat asosi sifatida eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori tanlangan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu protsessor va texnik majmua AnTuTu benchmark sinovida ulkan natijani qayd etib, 4,555 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Grafik imkoniyatlarni yanada yaxshilash maqsadida qurilma maxsus Fury Engine mexanizmi hamda alohida D2 sunʼiy intellekt chipi bilan taminlangan.

Batareya va kamera imkoniyatlari

ixbt.com xabariga koʻra, Redmi K100 Pro Max modeli oʻta quvvatli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Batareya sigʻimi 9070 mAch ni tashkil etib, foydalanuvchilarga gadjetdan uzoq vaqt davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, qurilma 100 vattli tezkor simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Fot imkoniyatlari borasida ham flagman oʻz mavqeini saqlab qoladi. Xususan, bosh kameraning asosiy moduli 200 megapiksellik yuqori aniqlikdagi datchik bilan jihozlanmoqda. Bu esa eng mayda detallargacha aniq va sifatli suratga olish imkoniyatini taqdim etib, mobilografiya ixlosmandlarini quvontirishi shubhasiz.

XiaomiRedmi K100 Pro MaxSnapdragon 8 Elite Gen5AnTuTuSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi