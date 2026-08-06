Redmi K100 Pro Max smartfonining asosiy texnik xususiyatlari eʼlon qilindi
Xiaomi Redmi K100 Pro Max smartfonining taqdimoti 11-avgustga belgilangan. Qurilma 185 Hz chastotali displey, Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori, Fury Engine mexanizmi va D2 sunʼiy intellekt chipi bilan jihozlanadi. Smartfon 9070 mAh sigʻimli batareyaga ega boʻlib, 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlashni qoʻllab-quvvatlaydi. Uning asosiy kamerasi 200 megapiksellik datchik, audio tizimi esa Bose bilan hamkorlikdagi 2.1 formatli texnologiya bilan taʼminlanadi.
Xiaomi kompaniyasi Redmi K100 Pro turkumidagi eng ilgʻor qurilma — Redmi K100 Pro Max smartfonining rasmiy suratlarini namoyish etdi va uning asosiy texnik imkoniyatlarini oshkor qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagmanning taqdimoti joriy yilning 11-avgustiga belgilangan boʻlib, kompaniya yangi avlod mobil qurilmalari bozori uchun jiddiy tayyorgarlik koʻrayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan rasmiy tizerlarga tayanib aytganda, yangi smartfon oq rangdagi mukammal korpus dizayniga ega boʻladi. Shuningdek, qurilmaning ovoz imkoniyatlariga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, u taniqli Bose brendi bilan hamkorlikdagi 2.1 formatli ilgʻor audio tizimi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga multimedia kontentini isteʼmol qilishda yuqori sifatli ovoz taqdim etishini anglatadi.
Rekord darajadagi ekran chastotasi va unumdorlikXiaomi Group prezidenti Lu Veybigning maʼlum qilishicha, smartfon displeyi oʻta yuqori kadrlar chastotasini — naq 185 Hz ni qoʻllab-quvvatlaydi. Bunday koʻrsatkich ayniqsa dinamik oʻyinlar va interfeysning oʻta silliq ishlashini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.
Qurilmaning apparat asosi sifatida eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen5 protsessori tanlangan. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu protsessor va texnik majmua AnTuTu benchmark sinovida ulkan natijani qayd etib, 4,555 million ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Grafik imkoniyatlarni yanada yaxshilash maqsadida qurilma maxsus Fury Engine mexanizmi hamda alohida D2 sunʼiy intellekt chipi bilan taminlangan.
Batareya va kamera imkoniyatlariixbt.com xabariga koʻra, Redmi K100 Pro Max modeli oʻta quvvatli akkumulyator bilan taʼminlanadi. Batareya sigʻimi 9070 mAch ni tashkil etib, foydalanuvchilarga gadjetdan uzoq vaqt davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi. Shu bilan birga, qurilma 100 vattli tezkor simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Fot imkoniyatlari borasida ham flagman oʻz mavqeini saqlab qoladi. Xususan, bosh kameraning asosiy moduli 200 megapiksellik yuqori aniqlikdagi datchik bilan jihozlanmoqda. Bu esa eng mayda detallargacha aniq va sifatli suratga olish imkoniyatini taqdim etib, mobilografiya ixlosmandlarini quvontirishi shubhasiz.
…