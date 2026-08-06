Toshkentdagi Milliy bog‘da 4 yoshli qizaloq cho‘kib halok bo‘ldi
Toshkent shahridagi Milliy bog‘da 4 yoshli Farzona Rashidova cho‘milish vaqtida suvga cho‘kib vafot etdi. Hodisa 5 avgust kuni qizaloq opasi va buvisi bilan cho‘milish maskaniga borganida sodir bo‘lgan. Tez tibbiy yordam xodimlari birinchi yordam ko‘rsatgan, biroq uning hayotini saqlab qola olmagan. Rasmiy ma'lumotnomaga ko‘ra, qizaloq tanasida tashqi tan jarohatlari aniqlanmagan, hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Toshkent shahridagi Milliy bog‘ hududida 4 yoshli qizaloqning suvga cho‘kib vafot etgani haqida Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsutdinov ma’lum qildi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa 5 avgust kuni sodir bo‘lgan. Farzona Rashidova opasi va buvisi bilan birga Milliy bog‘dagi cho‘milish maskaniga borgan. Cho‘milish vaqtida qizaloq suvga cho‘kib ketgan.
Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari unga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatgan. Biroq, ko‘rilgan barcha sa’y-harakatlarga qaramay, shifokorlar qizaloqning hayotini saqlab qolishga muvaffaq bo‘la olmagan.
Qayd etilishicha, tez tibbiy yordam xodimlari rasmiylashtirgan ma’lumotnomaga ko‘ra, marhumaning tanasida tashqi tan jarohatlari aniqlanmagan. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
…