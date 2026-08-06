Rodrining Real Madridga transferi shartnoma shartlari tufayli toʻxtatib qoʻyildi

·57·Sport
Rodrining Real Madridga transferi shartnoma shartlari tufayli toʻxtatib qoʻyildi
Qisqacha

Rodrining Real Madridga transferi shaxsiy shartnoma va transfer narxi bo'yicha kelishmovchiliklar sabab to'xtatib qo'yildi. Manchester Siti futbolchi uchun 65 million yevrodan 75 million yevrogacha talab qilayotgan bo'lsa, Real Madrid transferni 60 million yevro atrofida yakunlamoqchi. 30 yoshli Rodri Ispaniyaga qaytishga qarshi emas va to'rt yillik shartnoma kutgan, biroq madridliklarning moliyaviy taklifidan norozi bo'lgan.

Madridning Real klubining Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha rejalari shartnoma shartlari boʻyicha kelishmovchiliklar kelib chiqqani sababli toʻxtab qoldi. Ispaniyalik futbolchi oʻz Vataniga qaytishga qarshi emas edi, biroq shaxsiy shartnoma va transfer narxi borasidagi jiddiy tafovutlar kelishuvni barbod boʻlish yoqasiga olib keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar moliyaviy shartlar boʻyicha kelisha olmagach, transfer muzokaralari muzlatib qoʻyilgan. 30 yoshli futbolchi La Ligariga qaytishni istaganiga qaramay, madridliklarning dastlabki taklifi oʻyinchi kutgan darajadan ancha past boʻlib chiqdi. Ushbu vaziyat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan birini jiddiy xavf ostida qoldirmoqda.

Moliyaviy tafovutlar va muddat masalasi

Hisobotlarga koʻra, Rodri Angliyadagi faoliyati yakuniga yetganini hisoblab, Ispaniyaga toʻrt yillik shartnoma asosida qaytishni rejalashtirgan edi. Biroq, soʻnggi soatlardagi keskin muzokaralar yarimhimoyachini Real Madrid taklif etgan moliyaviy paketdan norozi boʻlishiga olib keldi. Shaxsiy shartnomalardan tashqari, klublarning oʻyinchi bahosi borasidagi yondashuvi ham turlicha boʻlmoqda.

Manchester Siti klubi oʻz yetakchisi uchun 65 million yevrodan 75 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ talab qilmoqda. Oʻz navbatida, qirollik klubi transferni 60 million yevro atrofida yakunlashni rejalashtirgan edi. Hozirgi bosqichda Los Blancos uchun asosiy muammo muzokaralar keskin tus olgandan soʻng futbolchini yana muloqot stoliga qaytarishdan iborat boʻlib turibdi.

Bosh murabbiy rejasi va klub pozitsiyasi

Real Madridning yangi bosh murabbiyi jamoaning hujum boshlashini tashkil eta oladigan markaziy yarimhimoychini jalb qilishni alohida talab qilgan edi. Mutaxassis Rodrini tayanch zonasida ham, juftlik markazida ham oʻynashga mukammal darajada mos tushuvchi futbolchi sifatida koʻrgandi.

Shu bilan birga, futbolchining Etihad Stadium bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Joriy yozgi mavsum Manchester Siti uchun ispaniyalik futbolchining shartnomasi tugashidan oldin katta transfer mablagʻini ishlab olish uchun soʻnggi imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Biroq, ingliz klubi futbolchini sotish uchun moliyaviy bosim ostida emas va oʻyinchi rasman ketishni talab qilmasa hamda munosib taklif kelib tushmasa, uni saqlab qolishga tayyor.

RodriReal MadridManchester CityTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)