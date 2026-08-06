Rodrining Real Madridga transferi shartnoma shartlari tufayli toʻxtatib qoʻyildi
Rodrining Real Madridga transferi shaxsiy shartnoma va transfer narxi bo'yicha kelishmovchiliklar sabab to'xtatib qo'yildi. Manchester Siti futbolchi uchun 65 million yevrodan 75 million yevrogacha talab qilayotgan bo'lsa, Real Madrid transferni 60 million yevro atrofida yakunlamoqchi. 30 yoshli Rodri Ispaniyaga qaytishga qarshi emas va to'rt yillik shartnoma kutgan, biroq madridliklarning moliyaviy taklifidan norozi bo'lgan.
Madridning Real klubining Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodrini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha rejalari shartnoma shartlari boʻyicha kelishmovchiliklar kelib chiqqani sababli toʻxtab qoldi. Ispaniyalik futbolchi oʻz Vataniga qaytishga qarshi emas edi, biroq shaxsiy shartnoma va transfer narxi borasidagi jiddiy tafovutlar kelishuvni barbod boʻlish yoqasiga olib keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fichajes nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, tomonlar moliyaviy shartlar boʻyicha kelisha olmagach, transfer muzokaralari muzlatib qoʻyilgan. 30 yoshli futbolchi La Ligariga qaytishni istaganiga qaramay, madridliklarning dastlabki taklifi oʻyinchi kutgan darajadan ancha past boʻlib chiqdi. Ushbu vaziyat yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan birini jiddiy xavf ostida qoldirmoqda.
Moliyaviy tafovutlar va muddat masalasiHisobotlarga koʻra, Rodri Angliyadagi faoliyati yakuniga yetganini hisoblab, Ispaniyaga toʻrt yillik shartnoma asosida qaytishni rejalashtirgan edi. Biroq, soʻnggi soatlardagi keskin muzokaralar yarimhimoyachini Real Madrid taklif etgan moliyaviy paketdan norozi boʻlishiga olib keldi. Shaxsiy shartnomalardan tashqari, klublarning oʻyinchi bahosi borasidagi yondashuvi ham turlicha boʻlmoqda.
Manchester Siti klubi oʻz yetakchisi uchun 65 million yevrodan 75 million yevrogacha boʻlgan mablagʻ talab qilmoqda. Oʻz navbatida, qirollik klubi transferni 60 million yevro atrofida yakunlashni rejalashtirgan edi. Hozirgi bosqichda Los Blancos uchun asosiy muammo muzokaralar keskin tus olgandan soʻng futbolchini yana muloqot stoliga qaytarishdan iborat boʻlib turibdi.
Bosh murabbiy rejasi va klub pozitsiyasiReal Madridning yangi bosh murabbiyi jamoaning hujum boshlashini tashkil eta oladigan markaziy yarimhimoychini jalb qilishni alohida talab qilgan edi. Mutaxassis Rodrini tayanch zonasida ham, juftlik markazida ham oʻynashga mukammal darajada mos tushuvchi futbolchi sifatida koʻrgandi.
Shu bilan birga, futbolchining Etihad Stadium bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Joriy yozgi mavsum Manchester Siti uchun ispaniyalik futbolchining shartnomasi tugashidan oldin katta transfer mablagʻini ishlab olish uchun soʻnggi imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Biroq, ingliz klubi futbolchini sotish uchun moliyaviy bosim ostida emas va oʻyinchi rasman ketishni talab qilmasa hamda munosib taklif kelib tushmasa, uni saqlab qolishga tayyor.
…