«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)
Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi «Izza» bozori hududida yong'in sodir bo'lib, 400 kvadrat metr savdo maydoni zararlandi. Yong'in haqidagi xabar 6 avgust kuni soat 12:29 da kelib tushgan, alanga soat 13:48 da qurshab olinib, 14:09 da to'liq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida fuqarolar orasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar qayd etilmagan. Yong'inning aniq sababi hamda moddiy zarar miqdori hozircha ma'lum qilinmagan.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida xalq orasida «Izza» bozori nomi bilan tanilgan savdo hududida yirik yong‘in sodir bo‘ldi. Alanga do‘konlarni qamrab olgan, ko‘tarilgan quyuq tutun esa atrofdagi uzoq hududlardan ham ko‘ringan.
Qutqaruvchilar yong‘inni bir soatu 40 daqiqada to‘liq bartaraf etdi. Hodisa natijasida savdo nuqtalarining 400 kvadrat metr qismi zararlangan, ammo fuqarolar orasida jabrlanganlar qayd etilmagan.
Yong‘in haqidagi xabar soat 12:29 da kelib tushdi
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 6 avgust kuni soat 12:29 da Zangiota tumanining Tokzor mahallasida joylashgan do‘konlardan birida yong‘in sodir bo‘lgani haqida navbatchilik qismiga xabar berilgan.
Voqea joyiga yong‘in-qutqaruv ekipajlari zudlik bilan jalb etilgan. Dastlabki daqiqalardayoq vaziyat nazoratga olingani va jabrlanganlar haqida ma’lumot kelib tushmagani bildirilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda olov savdo nuqtalari, jumladan, mebel mahsulotlari sotiladigan do‘konlar tomon tez yoyilganini ko‘rish mumkin. Hudud ustini qalin qora tutun qoplagan.
Alanga bir soatu 19 daqiqada qurshab olindi
FVVning keyingi ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in soat 13:48 da qurshab olingan. Bu paytga kelib alanganing qo‘shni savdo nuqtalariga yanada keng tarqalish xavfi cheklangan.
Qutqaruvchilar yong‘inni to‘liq o‘chirish ishlarini yana 21 daqiqa davom ettirdi. Soat 14:09 da alanga butunlay bartaraf qilingani rasman ma’lum qilindi.
Shu tariqa, yong‘in haqidagi ilk xabardan uning to‘liq o‘chirilishigacha bir soatu 40 daqiqa vaqt ketgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan yoki halok bo‘lgan fuqarolar qayd etilmagan.
400 kvadrat metr savdo maydoni zararlandi
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, yong‘in do‘konlarning umumiy 400 kvadrat metr qismini qamrab olgan. Alanga ta’sirida savdo binolari, ularda saqlangan mahsulotlar va boshqa mol-mulkka zarar yetgan bo‘lishi mumkin.
Biroq hozircha moddiy zararning aniq miqdori ochiqlanmadi. Savdo nuqtalarining nechtasi to‘liq yoki qisman zararlangani haqida ham qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.
Hodisa joyida yong‘indan keyingi oqibatlarni bartaraf etish va xavfsizlikni ta’minlash ishlari olib borilmoqda.
Yong‘in sababi hozircha noma’lum
Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong‘in kelib chiqishining aniq sababini hozircha ma’lum qilmadi. Mutaxassislar alanga dastlab qayerda paydo bo‘lgani, uning tez tarqalishiga qanday omillar ta’sir qilgani va xavfsizlik talablariga rioya etilgan-etilmaganini o‘rganadi.
Yakuniy xulosa texnik tekshiruvlar natijasidan keyin beriladi. Shunga qadar elektr tarmog‘idagi nosozlik, ehtiyotsizlik yoki boshqa ehtimollarni yong‘inning aniq sababi sifatida ko‘rsatishga asos yo‘q.
«Izza» bozoridagi yong‘in katta maydonni qamrab olganiga qaramay, eng muhimi — hodisa insonlar jarohat olishi yoki qurbon bo‘lishi bilan yakunlanmadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…