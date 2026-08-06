«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)

·142·Jamiyat
«Izza» bozorida alanga: 400 kvadrat metr maydon yondi (video)
Qisqacha

Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi «Izza» bozori hududida yong'in sodir bo'lib, 400 kvadrat metr savdo maydoni zararlandi. Yong'in haqidagi xabar 6 avgust kuni soat 12:29 da kelib tushgan, alanga soat 13:48 da qurshab olinib, 14:09 da to'liq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida fuqarolar orasida jabrlanganlar va halok bo'lganlar qayd etilmagan. Yong'inning aniq sababi hamda moddiy zarar miqdori hozircha ma'lum qilinmagan.

Toshkent viloyatining Zangiota tumanida xalq orasida «Izza» bozori nomi bilan tanilgan savdo hududida yirik yong‘in sodir bo‘ldi. Alanga do‘konlarni qamrab olgan, ko‘tarilgan quyuq tutun esa atrofdagi uzoq hududlardan ham ko‘ringan.

Qutqaruvchilar yong‘inni bir soatu 40 daqiqada to‘liq bartaraf etdi. Hodisa natijasida savdo nuqtalarining 400 kvadrat metr qismi zararlangan, ammo fuqarolar orasida jabrlanganlar qayd etilmagan.

Yong‘in haqidagi xabar soat 12:29 da kelib tushdi

Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 6 avgust kuni soat 12:29 da Zangiota tumanining Tokzor mahallasida joylashgan do‘konlardan birida yong‘in sodir bo‘lgani haqida navbatchilik qismiga xabar berilgan.

Voqea joyiga yong‘in-qutqaruv ekipajlari zudlik bilan jalb etilgan. Dastlabki daqiqalardayoq vaziyat nazoratga olingani va jabrlanganlar haqida ma’lumot kelib tushmagani bildirilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda olov savdo nuqtalari, jumladan, mebel mahsulotlari sotiladigan do‘konlar tomon tez yoyilganini ko‘rish mumkin. Hudud ustini qalin qora tutun qoplagan.

Alanga bir soatu 19 daqiqada qurshab olindi

FVVning keyingi ma’lumotiga ko‘ra, yong‘in soat 13:48 da qurshab olingan. Bu paytga kelib alanganing qo‘shni savdo nuqtalariga yanada keng tarqalish xavfi cheklangan.

Qutqaruvchilar yong‘inni to‘liq o‘chirish ishlarini yana 21 daqiqa davom ettirdi. Soat 14:09 da alanga butunlay bartaraf qilingani rasman ma’lum qilindi.

Shu tariqa, yong‘in haqidagi ilk xabardan uning to‘liq o‘chirilishigacha bir soatu 40 daqiqa vaqt ketgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan yoki halok bo‘lgan fuqarolar qayd etilmagan.

400 kvadrat metr savdo maydoni zararlandi

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, yong‘in do‘konlarning umumiy 400 kvadrat metr qismini qamrab olgan. Alanga ta’sirida savdo binolari, ularda saqlangan mahsulotlar va boshqa mol-mulkka zarar yetgan bo‘lishi mumkin.

Biroq hozircha moddiy zararning aniq miqdori ochiqlanmadi. Savdo nuqtalarining nechtasi to‘liq yoki qisman zararlangani haqida ham qo‘shimcha ma’lumot berilishi kutilmoqda.

Hodisa joyida yong‘indan keyingi oqibatlarni bartaraf etish va xavfsizlikni ta’minlash ishlari olib borilmoqda.

Yong‘in sababi hozircha noma’lum

Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong‘in kelib chiqishining aniq sababini hozircha ma’lum qilmadi. Mutaxassislar alanga dastlab qayerda paydo bo‘lgani, uning tez tarqalishiga qanday omillar ta’sir qilgani va xavfsizlik talablariga rioya etilgan-etilmaganini o‘rganadi.

Yakuniy xulosa texnik tekshiruvlar natijasidan keyin beriladi. Shunga qadar elektr tarmog‘idagi nosozlik, ehtiyotsizlik yoki boshqa ehtimollarni yong‘inning aniq sababi sifatida ko‘rsatishga asos yo‘q.

«Izza» bozoridagi yong‘in katta maydonni qamrab olganiga qaramay, eng muhimi — hodisa insonlar jarohat olishi yoki qurbon bo‘lishi bilan yakunlanmadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

IzzaZangiotaToshkentFavqulodda vaziyatlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!