Manchester Yunayted mavsum transferini amalga oshirdi
Shay Given Manchester Yunaytedning 35 million funt-sterlingga Yuriy Tilemansni transfer qilganini ajoyib kelishuv deb baholadi. U boshqa klublar Sandro Tonali uchun 100 million funt-sterling, Bruno Gimaraesh uchun esa 75 million funt-sterling sarflagan bir paytda, belgiyalik yarimhimoyachining tajribasi va nisbatan arzon narxi jamoa uchun katta foyda ekanini ta'kidladi.
Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri boʻlgan Manchester Yunayted jamoasi transfer bozorida oʻta foydali kelishuvga erishdi. Shvey GIVEN maʼlumotiga koʻra, klub tarkibiga kelib qoʻshilgan belgiyalik yarimhimoyachi Yuriy Tilemans joriy mavsumdagi eng muvaffaqiyatli xaridlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Mazkur transfer klub rahbariyatining toʻgʻri qarori sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida sobiq darvozabon Shay Given Manchester Yunayted qiymati 35 million funt-sterling boʻlgan Yuriy Tilemans transferi orqali ajoyib natijaga erishganini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchi boshqa qimmatbaho xaridlar bilan solishtirganda ancha arzon va foydali variant boʻlib chiqdi.
Markaziy chiziqdagi tejamkorlik va tajribaMutaxassisning taʼkidlashicha, boshqa klublar Sandro Tonali uchun 100 million funt-sterling yoki Bruno Gimaraesh uchun 75 million funt-sterling sarflagan bir paytda, Manchester Yunaytedning atigi 35 million funt evaziga tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olgani chinakam omadli qadamdir. Aston Villa moliyaviy qoidalar sababli futbolchini sotishga majbur boʻlgani aytilmoqda.
Yuriy Tilemans klub va terma jamoa safida ulkan tajribaga ega boʻlib, bu omil jamoa oʻyinini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning maydondagi harakatlari va raqobatbardoshligi jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun katta yordam berishi kutilmoqda.
Senne Lammens istiqboliMaydon markazidan tashqari, darvoza chizigʻidagi oʻzgarishlar ham mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Shay Given Senne Lammensni Devid De Xea ketganidan beri Old Trafforddagi eng mukammal darvozabon sifatida taʼriflab, uni jamoaning uzoq yillik muammolariga yechim deb atadi.
Garchi futbolchi Jahon chempionatida qimmatga tushgan xatoga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, tajribali darvozabon bu holat yosh posbonning xarakterini yanada toblashini qayd etdi. Lammensning bosim ostida ham xotirjam harakat qilishi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy fazilat sifatida koʻrsatilmoqda.
…