Manchester Yunayted mavsum transferini amalga oshirdi

·114·Sport
Manchester Yunayted mavsum transferini amalga oshirdi
Qisqacha

Shay Given Manchester Yunaytedning 35 million funt-sterlingga Yuriy Tilemansni transfer qilganini ajoyib kelishuv deb baholadi. U boshqa klublar Sandro Tonali uchun 100 million funt-sterling, Bruno Gimaraesh uchun esa 75 million funt-sterling sarflagan bir paytda, belgiyalik yarimhimoyachining tajribasi va nisbatan arzon narxi jamoa uchun katta foyda ekanini ta'kidladi.

Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri boʻlgan Manchester Yunayted jamoasi transfer bozorida oʻta foydali kelishuvga erishdi. Shvey GIVEN maʼlumotiga koʻra, klub tarkibiga kelib qoʻshilgan belgiyalik yarimhimoyachi Yuriy Tilemans joriy mavsumdagi eng muvaffaqiyatli xaridlardan biri boʻlishi kutilmoqda. Mazkur transfer klub rahbariyatining toʻgʻri qarori sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida sobiq darvozabon Shay Given Manchester Yunayted qiymati 35 million funt-sterling boʻlgan Yuriy Tilemans transferi orqali ajoyib natijaga erishganini taʼkidladi. Uning fikricha, futbolchi boshqa qimmatbaho xaridlar bilan solishtirganda ancha arzon va foydali variant boʻlib chiqdi.

Markaziy chiziqdagi tejamkorlik va tajriba

Mutaxassisning taʼkidlashicha, boshqa klublar Sandro Tonali uchun 100 million funt-sterling yoki Bruno Gimaraesh uchun 75 million funt-sterling sarflagan bir paytda, Manchester Yunaytedning atigi 35 million funt evaziga tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olgani chinakam omadli qadamdir. Aston Villa moliyaviy qoidalar sababli futbolchini sotishga majbur boʻlgani aytilmoqda.

Yuriy Tilemans klub va terma jamoa safida ulkan tajribaga ega boʻlib, bu omil jamoa oʻyinini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Uning maydondagi harakatlari va raqobatbardoshligi jamoa bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun katta yordam berishi kutilmoqda.

Senne Lammens istiqboli

Maydon markazidan tashqari, darvoza chizigʻidagi oʻzgarishlar ham mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Shay Given Senne Lammensni Devid De Xea ketganidan beri Old Trafforddagi eng mukammal darvozabon sifatida taʼriflab, uni jamoaning uzoq yillik muammolariga yechim deb atadi.

Garchi futbolchi Jahon chempionatida qimmatga tushgan xatoga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, tajribali darvozabon bu holat yosh posbonning xarakterini yanada toblashini qayd etdi. Lammensning bosim ostida ham xotirjam harakat qilishi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi uni boshqalardan ajratib turuvchi asosiy fazilat sifatida koʻrsatilmoqda.

Manchester YunaytedYuriy TilemansSenne LammensTransferPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)