Amerikalik erkak 350 ta Ginnes rekordini o‘rnatishga muvaffaq bo‘ldi (video)
AQSHlik Devid Rash so‘nggi 11 yil ichida turli yo‘nalishlarda 350 ta Ginnes rekordini o‘rnatdi, ulardan 200 tasi hanuz uning nomida saqlanib turibdi. U bu natija bo‘yicha dunyoda tengsiz hisoblanadi. Uning rekordlari orasida 137 ta futbolka kiyib yarim marafon yugurish, bir g‘ildirakli velosipedda mash’alalarni jonglyorlik qilish va ishlayotgan benzopilani 4 daqiqa davomida iyagida muvozanatda ushlab turish bor.
AQSHlik Devid Rash so‘nggi 11 yil davomida turli yo‘nalishlarda 350 ta Ginnes rekordini o‘rnatdi. Hozirgi kunga kelib, ularning 200 tasi hanuz uning nomida saqlanib turibdi va bu natija bo‘yicha u dunyoda tengsiz hisoblanadi.
Devidning rekordlari orasida 137 ta futbolka kiygan holda yarim marafon yugurish, bir g‘ildirakli velosipedda harakatlanib mash’alalarni jonglyorlik qilish, shuningdek, ishlayotgan benzopilani 4 daqiqa davomida iyagida muvozanatda ushlab turish kabi g‘ayrioddiy va murakkab sinovlar ham bor.
Rekordchi o‘zining aytishicha, bunday noodatiy marralarni zabt etishga uni shon-shuhratdan ko‘ra ko‘proq murakkab vazifalarni sinab ko‘rishga bo‘lgan qiziqish undaydi. Aynan shu ishtiyoq uni yildan yilga yangi rekordlar sari yetaklab kelmoqda.
…