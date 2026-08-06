Belgiyadan Andijonga 160 bosh nasldor qoramol samolyotda olib kelindi
Andijon viloyatiga Belgiyadan Boeing 747-400F yuk samolyotida 160 bosh nasldor qoramol olib kelindi. Germaniyaning simmental va golshtin zotlariga mansub qoramollar Lej xalqaro aeroportidan parvoz qilib, Andijon xalqaro aeroportiga qo'ndi. Bu aeroport tarixida Boeing 747-400F rusumidagi yirik yuk samolyoti ilk bor qabul qilinishi bo'ldi. Keltirilgan qoramollar chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish va naslni yaxshilashga xizmat qiladi.
Andijon viloyatiga Belgiyadan maxsus yuk samolyoti orqali 160 bosh nasldor qoramol olib kelindi. Germaniyaning mashhur simmental va golshtin zotlariga mansub qoramollar Boeing 747-400F yuk havo kemasida tashilgan.
Ma’lum qilinishicha, samolyot Belgiyaning Lej xalqaro aeroportidan parvoz qilib, Andijon xalqaro aeroportiga muvaffaqiyatli qo‘ngan. Mazkur reys aeroport tarixida ilk bor Boeing 747-400F rusumidagi yirik yuk samolyoti qabul qilingani bilan ham ahamiyatli bo‘ldi.
Keltirilgan nasldor qoramollar yuqori mahsuldorligi bilan ajralib turadi. Xususan, simmental zoti sut va go‘sht yetishtirishdagi sermahsulligi bilan qadrlansa, golshtin zoti dunyodagi eng ko‘p sut beruvchi qoramollar qatoridan o‘rin olgan. Mutaxassislar ushbu nasllar chorvachilikda mahsuldorlikni oshirish va naslni yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etishini ta’kidlamoqda.
…