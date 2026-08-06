26 soniyalik jangdagi jarohatdan keyin: Van va Pantoja yana uchrashadi...

·45·Sport
26 soniyalik jangdagi jarohatdan keyin: Van va Pantoja yana uchrashadi...
Qisqacha

Joshua Van va Aleshandre Pantoja UFC 331 turnirining markaziy jangida eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun revansh jangida to'qnashadi. Bahs AQSH vaqti bilan 19 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi Crypto.com Arena'da o'tkaziladi va vaqt farqi sabab O'zbekistonda 20 sentyabr tongiga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Ularning 2025 yil 6 dekabrdagi ilk jangi 26-soniyada Pantojada og'ir jarohat yuzaga kelgani sabab Van foydasiga texnik nokaut bilan yakunlangan edi.

UFC'ning eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun kutilgan revansh rasman tasdiqlandi. Amaldagi chempion Joshua Van sobiq kamar sohibi Aleshandre Pantojaga qarshi UFC 331 turnirining markaziy jangida oktagonga chiqadi.

Musobaqa AQSH vaqti bilan 19 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi Crypto.com Arena'da o‘tkaziladi. Vaqt farqi sabab asosiy jang O‘zbekistonda 20 sentyabr tongiga to‘g‘ri kelishi kutilmoqda.

Birinchi jang atigi 26 soniya davom etgandi

Jangchilar ilk bor 2025 yilning 6 dekabrida UFC 323 turnirida to‘qnashgan. Pantoja o‘sha oqshom chempionlik kamarini himoya qilgan, Van esa faoliyatida birinchi marta UFC tituli uchun kurashgandi.

Biroq muxlislar kutgan to‘laqonli jang amalga oshmadi. Bahsning 26-soniyasida Pantojaning qo‘l va tirsak sohasida og‘ir jarohat yuzaga keldi. Braziliyalik sportchi davom eta olmagani uchun Van texnik nokaut orqali g‘olib deb topilib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. UFC rasmiy natijasida mag‘lubiyat «jarohat tufayli texnik nokaut» sifatida qayd etilgan.

Shu sabab birinchi uchrashuv Van Pantojadan kuchli ekanini isbotlab bergan jang sifatida qabul qilinmadi. Aksincha, kutilmagan jarohat ikki sportchi o‘rtasidagi asosiy savolni ochiq qoldirdi.

Van kamarni himoya qilib, shubhalarga javob berdi

Joshua Van chempionlikni tasodifan qo‘lga kiritgani haqidagi tanqidlarga keyingi jangida javob qaytardi. U 2026 yil may oyida Tatsuro Tayraga qarshi besh raundlik bahsda kamarini ilk marta himoya qildi.

Myanmada tug‘ilgan sportchi raqibini beshinchi raundning 1 daqiqa 32-soniyasida zarbalar bilan to‘xtatdi. Shu tariqa Van yuqori sur’atda to‘liq chempionlik jangi o‘tkaza olishini va so‘nggi raundlarda ham xavfli bo‘lib qolishini ko‘rsatdi.

UFC'ning amaldagi rasmiy profilida Vanning professional rekordi 17 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. Uning 9 ta g‘alabasi nokaut, yana ikkitasi sabmishn orqali qo‘lga kiritilgan. Shu bois ayrim xabarlarda keltirilayotgan 21–2 natijasi UFC rasmiy statistikasiga mos kelmaydi.

Pantoja uchun bu oddiy revansh emas

Aleshandre Pantoja birinchi jangga qadar divizionning eng barqaror chempionlaridan biri edi. Uning Vanga qarshi mag‘lubiyati sakkizta jangdan iborat g‘alabali seriyaga nuqta qo‘ydi.

Braziliyalik UFC'ning eng yengil vazn tarixida 14 ta g‘alaba bilan rekordchilardan biri hisoblanadi. Uning 12 ta professional g‘alabasi raqibni taslim qilish orqali qo‘lga kiritilgan, bu esa Pantojaning parterda qanchalik xavfli ekanini ko‘rsatadi. UFC rasmiy profilida uning rekordi 30–6 sifatida qayd etilgan.

Pantoja birinchi bahsda kamarni to‘liq jangda boy bermagani uchun zudlik bilan revansh talab qilgandi. Endi u jarohatdan keyingi ilk jangidayoq o‘z unvonini qaytarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ikki mutlaqo boshqa uslub to‘qnashadi

Vanning asosiy ustunligi — yuqori sur’at, ko‘p sonli zarbalar va raundlar davomida bosimni pasaytirmaslik. UFC statistikasida u bir daqiqada o‘rtacha 8,43 ta aniq zarba yo‘llayotgani ko‘rsatilgan.

Pantoja esa jangni parterga o‘tkazish, raqibning orqa tomoniga chiqish va bo‘g‘ish usullaridan foydalanishda divizionning eng tajribali sportchilaridan biri. U Vanning hujumkorligidan foydalanib, yaqin masofada klinch yoki teykdaun izlashi mumkin.

Amaldagi chempion uchun asosiy vazifa Pantojaning kurashini to‘xtatish va jangni tik holatda saqlash bo‘ladi. Sobiq chempion esa Vanning tezligi va zarbalar hajmi ostida uzoq vaqt qolib ketmasligi kerak.

26 soniyada javobsiz qolgan savolga besh raund beriladi

Birinchi to‘qnashuvda sportchilar o‘z rejalarini ko‘rsatishga ham ulgurmagandi. Shu sabab UFC 331'dagi revansh faqat kamar uchun emas, o‘sha bahsdan keyin paydo bo‘lgan barcha shubhalarga javob berish uchun ham o‘tkaziladi.

Van Pantojani to‘liq jangda mag‘lub etib, divizionning haqiqiy chempioni ekanini isbotlamoqchi. Pantoja esa kamarni jangda emas, baxtsiz jarohat tufayli yo‘qotganini ko‘rsatishga harakat qiladi.

Birinchi uchrashuv 26 soniya davom etgan bo‘lsa, bu safar ikki sportchiga haqiqiy kuchli kim ekanini aniqlash uchun besh raundgacha vaqt beriladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Joshua VanAlexandre PantojaUFCLos AngelesTatsuro Taira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)