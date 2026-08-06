26 soniyalik jangdagi jarohatdan keyin: Van va Pantoja yana uchrashadi...
Joshua Van va Aleshandre Pantoja UFC 331 turnirining markaziy jangida eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun revansh jangida to'qnashadi. Bahs AQSH vaqti bilan 19 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi Crypto.com Arena'da o'tkaziladi va vaqt farqi sabab O'zbekistonda 20 sentyabr tongiga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Ularning 2025 yil 6 dekabrdagi ilk jangi 26-soniyada Pantojada og'ir jarohat yuzaga kelgani sabab Van foydasiga texnik nokaut bilan yakunlangan edi.
UFC'ning eng yengil vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun kutilgan revansh rasman tasdiqlandi. Amaldagi chempion Joshua Van sobiq kamar sohibi Aleshandre Pantojaga qarshi UFC 331 turnirining markaziy jangida oktagonga chiqadi.
Musobaqa AQSH vaqti bilan 19 sentyabr kuni Los-Anjelesdagi Crypto.com Arena'da o‘tkaziladi. Vaqt farqi sabab asosiy jang O‘zbekistonda 20 sentyabr tongiga to‘g‘ri kelishi kutilmoqda.
Birinchi jang atigi 26 soniya davom etgandi
Jangchilar ilk bor 2025 yilning 6 dekabrida UFC 323 turnirida to‘qnashgan. Pantoja o‘sha oqshom chempionlik kamarini himoya qilgan, Van esa faoliyatida birinchi marta UFC tituli uchun kurashgandi.
Biroq muxlislar kutgan to‘laqonli jang amalga oshmadi. Bahsning 26-soniyasida Pantojaning qo‘l va tirsak sohasida og‘ir jarohat yuzaga keldi. Braziliyalik sportchi davom eta olmagani uchun Van texnik nokaut orqali g‘olib deb topilib, chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. UFC rasmiy natijasida mag‘lubiyat «jarohat tufayli texnik nokaut» sifatida qayd etilgan.
Shu sabab birinchi uchrashuv Van Pantojadan kuchli ekanini isbotlab bergan jang sifatida qabul qilinmadi. Aksincha, kutilmagan jarohat ikki sportchi o‘rtasidagi asosiy savolni ochiq qoldirdi.
Van kamarni himoya qilib, shubhalarga javob berdi
Joshua Van chempionlikni tasodifan qo‘lga kiritgani haqidagi tanqidlarga keyingi jangida javob qaytardi. U 2026 yil may oyida Tatsuro Tayraga qarshi besh raundlik bahsda kamarini ilk marta himoya qildi.
Myanmada tug‘ilgan sportchi raqibini beshinchi raundning 1 daqiqa 32-soniyasida zarbalar bilan to‘xtatdi. Shu tariqa Van yuqori sur’atda to‘liq chempionlik jangi o‘tkaza olishini va so‘nggi raundlarda ham xavfli bo‘lib qolishini ko‘rsatdi.
UFC'ning amaldagi rasmiy profilida Vanning professional rekordi 17 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. Uning 9 ta g‘alabasi nokaut, yana ikkitasi sabmishn orqali qo‘lga kiritilgan. Shu bois ayrim xabarlarda keltirilayotgan 21–2 natijasi UFC rasmiy statistikasiga mos kelmaydi.
Pantoja uchun bu oddiy revansh emas
Aleshandre Pantoja birinchi jangga qadar divizionning eng barqaror chempionlaridan biri edi. Uning Vanga qarshi mag‘lubiyati sakkizta jangdan iborat g‘alabali seriyaga nuqta qo‘ydi.
Braziliyalik UFC'ning eng yengil vazn tarixida 14 ta g‘alaba bilan rekordchilardan biri hisoblanadi. Uning 12 ta professional g‘alabasi raqibni taslim qilish orqali qo‘lga kiritilgan, bu esa Pantojaning parterda qanchalik xavfli ekanini ko‘rsatadi. UFC rasmiy profilida uning rekordi 30–6 sifatida qayd etilgan.
Pantoja birinchi bahsda kamarni to‘liq jangda boy bermagani uchun zudlik bilan revansh talab qilgandi. Endi u jarohatdan keyingi ilk jangidayoq o‘z unvonini qaytarish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Ikki mutlaqo boshqa uslub to‘qnashadi
Vanning asosiy ustunligi — yuqori sur’at, ko‘p sonli zarbalar va raundlar davomida bosimni pasaytirmaslik. UFC statistikasida u bir daqiqada o‘rtacha 8,43 ta aniq zarba yo‘llayotgani ko‘rsatilgan.
Pantoja esa jangni parterga o‘tkazish, raqibning orqa tomoniga chiqish va bo‘g‘ish usullaridan foydalanishda divizionning eng tajribali sportchilaridan biri. U Vanning hujumkorligidan foydalanib, yaqin masofada klinch yoki teykdaun izlashi mumkin.
Amaldagi chempion uchun asosiy vazifa Pantojaning kurashini to‘xtatish va jangni tik holatda saqlash bo‘ladi. Sobiq chempion esa Vanning tezligi va zarbalar hajmi ostida uzoq vaqt qolib ketmasligi kerak.
26 soniyada javobsiz qolgan savolga besh raund beriladi
Birinchi to‘qnashuvda sportchilar o‘z rejalarini ko‘rsatishga ham ulgurmagandi. Shu sabab UFC 331'dagi revansh faqat kamar uchun emas, o‘sha bahsdan keyin paydo bo‘lgan barcha shubhalarga javob berish uchun ham o‘tkaziladi.
Van Pantojani to‘liq jangda mag‘lub etib, divizionning haqiqiy chempioni ekanini isbotlamoqchi. Pantoja esa kamarni jangda emas, baxtsiz jarohat tufayli yo‘qotganini ko‘rsatishga harakat qiladi.
Birinchi uchrashuv 26 soniya davom etgan bo‘lsa, bu safar ikki sportchiga haqiqiy kuchli kim ekanini aniqlash uchun besh raundgacha vaqt beriladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…