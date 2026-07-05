Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»
Braziliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Gimarayns Norvegiya hujumchisi Erling Xolandning 2026 yilgi jahon chempionati pley-offida braziliyaliklar asosiy favorit ekani haqidagi fikriga javob qaytardi.
Uning ta’kidlashicha, Xoland bu gaplari orqali bosimni Norvegiyadan olib, butun mas’uliyatni Braziliya zimmasiga yuklamoqchi.
«Xoland fikrlarini juda ayyorlik bilan aytadi»
Norvegiya forvardi jamoalar o‘rtasidagi 1/8 final bahsi oldidan Braziliyani turnirning bosh favoriti sifatida ko‘rsatgan edi.
Gimarayns esa bu fikrni oddiy maqtov emas, balki psixologik o‘yin sifatida qabul qildi.
«Xoland o‘z fikrlarini juda ayyorlik bilan aytadi. U bosimni o‘zlaridan olib, butun mas’uliyatni bizga yuklamoqchi», — dedi braziliyalik futbolchi.
«Futbol maydonda hal bo‘ladi»
Gimarayns raqib futbolchilarining bayonotlariga ortiqcha e’tibor bermasligini ham ta’kidladi.
«Rostini aytsam, boshqalar nima degani men uchun unchalik ahamiyatli emas. Futbol maydonda hal bo‘ladi, 11 ga 11 o‘ynaladi», — dedi u.
Uning fikricha, bahs keskin va jismoniy kurashlarga boy o‘tadi.
Norvegiyaning asosiy quroli aytildi
Braziliya yarim himoyachisi Norvegiyaning kuchli jihatlariga ham to‘xtaldi. Ayniqsa, raqib tarkibidagi baland bo‘yli futbolchilar va havodan uzatmalar braziliyaliklar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.
«Ular ham o‘zining kuchli jihatlariga ega. Baland bo‘yli futbolchilari bor, havodan uzatmalar bilan o‘ynashga urinishadi. Biz esa aql bilan harakat qilishimiz kerak», — dedi Gimarayns.
«Xoland ayyor futbolchi»
Gimarayns Xolandning nafaqat maydonda, balki o‘yin oldidan ham raqibga bosim o‘tkazishni yaxshi biladigan futbolchi ekanini qayd etdi.
«Xoland ayyor futbolchi. Biz bunga tayyor bo‘lishimiz lozim», — deya uning so‘zlarini Caze TVga tayanib Goal nashri keltirdi.
Braziliya va Norvegiya o‘rtasidagi 1/8 final bahsida g‘olib jamoa jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oladi.
…