Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»

·47·Sport
Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»

Braziliya terma jamoasi yarim himoyachisi Bruno Gimarayns Norvegiya hujumchisi Erling Xolandning 2026 yilgi jahon chempionati pley-offida braziliyaliklar asosiy favorit ekani haqidagi fikriga javob qaytardi.

Uning ta’kidlashicha, Xoland bu gaplari orqali bosimni Norvegiyadan olib, butun mas’uliyatni Braziliya zimmasiga yuklamoqchi.

«Xoland fikrlarini juda ayyorlik bilan aytadi»

Norvegiya forvardi jamoalar o‘rtasidagi 1/8 final bahsi oldidan Braziliyani turnirning bosh favoriti sifatida ko‘rsatgan edi.

Gimarayns esa bu fikrni oddiy maqtov emas, balki psixologik o‘yin sifatida qabul qildi.

«Xoland o‘z fikrlarini juda ayyorlik bilan aytadi. U bosimni o‘zlaridan olib, butun mas’uliyatni bizga yuklamoqchi», — dedi braziliyalik futbolchi.

«Futbol maydonda hal bo‘ladi»

Gimarayns raqib futbolchilarining bayonotlariga ortiqcha e’tibor bermasligini ham ta’kidladi.

«Rostini aytsam, boshqalar nima degani men uchun unchalik ahamiyatli emas. Futbol maydonda hal bo‘ladi, 11 ga 11 o‘ynaladi», — dedi u.

Uning fikricha, bahs keskin va jismoniy kurashlarga boy o‘tadi.

Norvegiyaning asosiy quroli aytildi

Braziliya yarim himoyachisi Norvegiyaning kuchli jihatlariga ham to‘xtaldi. Ayniqsa, raqib tarkibidagi baland bo‘yli futbolchilar va havodan uzatmalar braziliyaliklar uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

«Ular ham o‘zining kuchli jihatlariga ega. Baland bo‘yli futbolchilari bor, havodan uzatmalar bilan o‘ynashga urinishadi. Biz esa aql bilan harakat qilishimiz kerak», — dedi Gimarayns.

«Xoland ayyor futbolchi»

Gimarayns Xolandning nafaqat maydonda, balki o‘yin oldidan ham raqibga bosim o‘tkazishni yaxshi biladigan futbolchi ekanini qayd etdi.

«Xoland ayyor futbolchi. Biz bunga tayyor bo‘lishimiz lozim», — deya uning so‘zlarini Caze TVga tayanib Goal nashri keltirdi.

Braziliya va Norvegiya o‘rtasidagi 1/8 final bahsida g‘olib jamoa jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oladi.

BraziliyaErling xolandBruno GuimaraishNorvegiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”Unai Simon Cristiano Ronaldo haqida: “Uning soʻnggi raqsi ekaniga ishonmayman”Bugun, 13:17Kylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻliKylian Mbappe Paragvayga javob qaytardi: Fransiyaning chorak finalga qiyin yoʻliBugun, 13:12Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiEnzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 12:34Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiTomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiBugun, 12:15Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Bugun, 11:55Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi