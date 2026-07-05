Tanamiz bizdan nimani kutadi? 11 muhim eslatma...
Inson ko‘pincha tanasidan kuch, chiroy va sog‘lomlik talab qiladi. Ammo unga qanday munosabatda bo‘layotgani, qanday fikrlar bilan yashayotgani va kundalik odatlari haqida har doim ham o‘ylab ko‘rmaydi.
Tasavvur qiling, tanangiz siz bilan gaplasha olsa, u nimalarni aytardi?
«Meni qanday ko‘rsang, o‘zingni shunday his qilasan»
Tanamiz, avvalo, o‘zimizni qabul qilishimizni istaydi. Doimiy ravishda tashqi ko‘rinishimizni tanqid qilish o‘rniga, o‘zimizga mehr va hurmat bilan munosabatda bo‘lish muhim.
«Meni chiroyli deb tasavvur qil. Kamchiliklarimni emas, kuchli jihatlarimni ham ko‘r», — degandek bo‘ladi tanamiz.
Inson o‘zini sevishi — kamchiliklarni inkor etish emas. Bu o‘zini haqorat qilmasdan, sog‘lom va yaxshi tomonga o‘zgarishga harakat qilishdir.
Salbiy fikrlar tanani charchatadi
Doimiy xavotir, qo‘rquv va salbiy xayollar insonning ruhiy holatiga, uyqusiga va kundalik faolligiga ta’sir qilishi mumkin.
Kasallik alomatlarini o‘zimizdan tinmay qidirish, har bir og‘riqni eng yomon holatga yo‘yish xotirjamligimizni yo‘qotadi. Shuning uchun tanamiz go‘yo shunday deydi:
«Meni qo‘rquv bilan emas, e’tibor va g‘amxo‘rlik bilan tingla».
Quvonchli fikrlar, yaxshi muloqot va sevimli mashg‘ulotlar esa kayfiyatni ko‘tarib, insonga yangi kuch bag‘ishlaydi.
Tanamizda tiklanish imkoniyati bor
Inson tanasi juda murakkab va ajoyib tizimdir. U dam olish, to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik va tibbiy yordam orqali ko‘plab jarayonlarni tiklash qobiliyatiga ega.
Biroq faqat ishonchning o‘zi har qanday kasallikni davolaydi, deb o‘ylash to‘g‘ri emas. Ijobiy kayfiyat davolanish jarayonida yordam berishi mumkin, ammo u shifokor ko‘rigi va zarur muolajalar o‘rnini bosmaydi.
Yosh haqidagi raqamlarga bog‘lanib qolmang
Ayrim insonlar 35–40 yoshdan keyin o‘zini qarib qolgandek his qila boshlaydi. Aslida esa faollik, qiziqish va yangi maqsadlar uchun aniq yosh chegarasi yo‘q.
Tanamizga «endi kech», «men qaridim» degan signallarni berish o‘rniga, uni harakat, toza havo va yangi taassurotlar bilan qo‘llab-quvvatlash kerak.
Yosh — faqat pasportdagi raqam. Turmush tarzi esa o‘z qo‘limizda.
Ovqatlanishda tanangizni tinglang
Biror narsa yemoqchi bo‘lganingizda o‘zingizdan so‘rang:
Men haqiqatan ham ochmanmi?
Tanamga hozir nima kerak?
Bu ovqatdan keyin o‘zimni qanday his qilaman?
Tanani tinglash — hamma narsadan voz kechish degani emas. Bir bo‘lak tort insonni darhol semirtirib yubormaydi. Muhimi — umumiy ovqatlanish tartibi, harakat va muvozanat.
Go‘zallik faqat tashqi vositalarda emas
Tanamizga turli muolajalar va sun’iy vositalarni qo‘llashdan avval ularning zarurati va xavfsizligini o‘ylab ko‘rish kerak.
Go‘zallik ko‘pincha quyidagi oddiy odatlardan boshlanadi:
yetarlicha uxlash;
toza va muvozanatli ovqatlanish;
suv ichish;
harakat qilish;
o‘zini doimiy tanqid qilmaslik.
Har qanday kosmetik yoki tibbiy muolaja esa malakali mutaxassis maslahati bilan amalga oshirilishi lozim.
Tanamiz harakatni yaxshi ko‘radi
Toza havoda sayr qilish, suzish, yugurish, raqsga tushish yoki massaj — bularning barchasi tanani jonlantiradi.
Kun bo‘yi televizor, telefon yoki kompyuter qarshisida o‘tirish esa charchoq, bel va bo‘yinda og‘riq hamda harakatsizlikka olib kelishi mumkin.
Har kuni hatto 20–30 daqiqalik sayr ham yaxshi odat uchun boshlanish bo‘la oladi.
Tanangizga rahmat aytishni unutmang
Inson ko‘pincha tanasini faqat biror joyi og‘riganda eslaydi. Aslida esa har kuni nafas olish, yurish, ko‘rish, eshitish va his qilish imkoniyatining o‘zi katta ne’matdir.
«Men sening tanangman. Meni tingla, asra va menga dushman emas, do‘st kabi munosabatda bo‘l», — degandek bo‘ladi u.
O‘zingizni seving va boshqalarning gapiga bog‘lanib qolmang
Odamlar siz haqingizda har xil fikr bildirishi mumkin. Barchani rozi qilishning esa imkoni yo‘q.
Shuning uchun:
o‘zingizni asrang;
yaxshi narsalar haqida ko‘proq o‘ylang;
boshqalarni g‘iybat qilmang;
mehr bering va mehr qabul qilishni o‘rganing;
e’tibor va muhabbatni faqat talab qilmay, o‘zingiz ham ulashing.
Tanamiz bizga butun umr xizmat qiladi. Unga salbiy so‘zlar, zararli odatlar va beparvolik emas, mehr, harakat va g‘amxo‘rlik kerak.
O‘z tanangizni seving. Ammo unda tashvishli o‘zgarishlarni sezsangiz, faqat ijobiy fikrlarga suyanib qolmasdan, shifokorga murojaat qilishni ham unutmang.
…