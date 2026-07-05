Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...
Paragvay terma jamoasi darvozaboni Orlando Xil Fransiyaga qarshi 1/8 final bahsidan keyin Kilian Mbappening xatti-harakatidan qattiq norozi bo‘lganini aytdi.
Uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Yagona golni penaltidan Mbappe kiritdi.
Qo‘l uzatdi, ammo javob olmadi
Final hushtagi yangragach, Orlando Xil fransuzlar yetakchisi oldiga borib, uni g‘alaba bilan tabriklamoqchi bo‘ldi.
Darvozabon Mbappega qo‘lini uzatdi, ammo Fransiya sardori unga e’tibor qaratmadi. Bu holat paragvaylik futbolchining jahlini chiqardi.
Shundan so‘ng Xil to‘pni Mbappe tomon otdi.
«Mbappe meni juda jahlimni chiqardi. Men unga qo‘limni cho‘zdim, g‘alabasi bilan tabriklamoqchi bo‘ldim, lekin u meni butunlay inkor qildi. Bu holat meni qattiq asabiylashtirdi», — dedi darvozabon.
Xil uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi
Paragvay penaltidan gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, Orlando Xil uchrashuv davomida bir nechta xavfli zarbalarni qaytardi.
Turnir tashkilotchilari uni bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topdi.
Mbappe ham Paragvaydan norozi edi
O‘z navbatida, Kilian Mbappe ham uchrashuvdan keyin Paragvay futbolchilarining harakatlarini tanqid qilgan edi.
Fransiya yetakchisi raqib qo‘pol va ko‘plab qoidabuzarliklar bilan o‘ynaganini ta’kidladi. Shu sababli o‘yin davomida ikki jamoa futbolchilari o‘rtasida keskinlik yuqori bo‘lib qoldi.
Fransiya minimal hisobda g‘alaba qozonib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi. Ammo final hushtagidan keyingi voqea ham o‘yinning o‘zi kabi qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…