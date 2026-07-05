Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...

·83·Sport
Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...

Paragvay terma jamoasi darvozaboni Orlando Xil Fransiyaga qarshi 1/8 final bahsidan keyin Kilian Mbappening xatti-harakatidan qattiq norozi bo‘lganini aytdi.

Uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Yagona golni penaltidan Mbappe kiritdi.

Qo‘l uzatdi, ammo javob olmadi

Final hushtagi yangragach, Orlando Xil fransuzlar yetakchisi oldiga borib, uni g‘alaba bilan tabriklamoqchi bo‘ldi.

Darvozabon Mbappega qo‘lini uzatdi, ammo Fransiya sardori unga e’tibor qaratmadi. Bu holat paragvaylik futbolchining jahlini chiqardi.

Shundan so‘ng Xil to‘pni Mbappe tomon otdi.

«Mbappe meni juda jahlimni chiqardi. Men unga qo‘limni cho‘zdim, g‘alabasi bilan tabriklamoqchi bo‘ldim, lekin u meni butunlay inkor qildi. Bu holat meni qattiq asabiylashtirdi», — dedi darvozabon.

Xil uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

Paragvay penaltidan gol o‘tkazib yuborganiga qaramay, Orlando Xil uchrashuv davomida bir nechta xavfli zarbalarni qaytardi.

Turnir tashkilotchilari uni bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topdi.

Mbappe ham Paragvaydan norozi edi

O‘z navbatida, Kilian Mbappe ham uchrashuvdan keyin Paragvay futbolchilarining harakatlarini tanqid qilgan edi.

Fransiya yetakchisi raqib qo‘pol va ko‘plab qoidabuzarliklar bilan o‘ynaganini ta’kidladi. Shu sababli o‘yin davomida ikki jamoa futbolchilari o‘rtasida keskinlik yuqori bo‘lib qoldi.

Fransiya minimal hisobda g‘alaba qozonib, jahon chempionatining chorakfinaliga yo‘llanma oldi. Ammo final hushtagidan keyingi voqea ham o‘yinning o‘zi kabi qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Kilian MbappeFrantsiyaParagvayOrlando Hil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiEnzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 12:34Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiTomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdiBugun, 12:15Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Bugun, 12:01Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Bugun, 10:24Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiKarlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi