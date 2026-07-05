Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi

·33·Madaniyat
Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi

Turk aktrisasi Fahriye Evjen uzoq tanaffusdan so‘ng yana ekranlarga qaytishga tayyor. U “Darbon” nomli yangi ko‘p qismli serialda bosh rollardan birini ijro etishga rozilik bergani ma’lum bo‘ldi.

Biroq ushbu xushxabar aktrisaning barcha muxlislarini birdek quvontirmadi. Serialda Fahriye Evjenning hamkori sifatida taniqli aktyor Oktay Kaynarcha tanlangani ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Muxlislarning asosiy e’tirozi aktyor va aktrisa o‘rtasidagi 21 yosh farqi bilan bog‘liq. Ko‘plab internet foydalanuvchilari ular ekranda juftlik sifatida unchalik mos ko‘rinmasligini ta’kidlamoqda.

Bundan tashqari, ayrim foydalanuvchilar Oktay Kaynarchaning avval tergov doirasida tilga olinganini ham eslatmoqda. Shu bilan birga, unga nisbatan bildirilgan ayblovlar sudda isbotlanmagani va u aybdor deb topilmagani ham qayd etilmoqda. Shunga qaramay, ayrim muxlislar tergov bilan bog‘liq masalalar to‘liq yakunlanmaguncha uning yangi loyihalarda ishtirok etmasligi kerak, degan fikrni ilgari surmoqda.

Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi

Hozircha serial qahramonlari o‘rtasida romantik munosabatlar bo‘lishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Biroq bu holat ham muxlislar orasidagi bahslarga chek qo‘ymadi. Ularning bir qismi Fahriye Evjenga boshqa aktyor hamkorlik qilganida serial yanada muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin edi, degan fikrni bildirmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, “Darbon” serialining premerasi kuz mavsumida ATV telekanalida namoyish etilishi rejalashtirilgan.

Fariya EvjenOktay KaynarcaDarbonATV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 10:34Ziyoda yana hayratda qoldirdi: “Fark et” klipi premera qilindi (video)Ziyoda yana hayratda qoldirdi: “Fark et” klipi premera qilindi (video)Bugun, 10:06Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?Kecha, 18:51Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)Nodir Zoitov muxlislarini yangi “Qizalog‘im” taronasi bilan xursand qildi (audio)Kecha, 18:32Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Muxlislar uzoq kutgan Shohruhhonning “Lola” nomli qo‘shig‘i va klipi taqdim etildi!Kecha, 18:19Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Surayyo Qosimovaning “Trend-Brend”i tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi (video)Kecha, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi