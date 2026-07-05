Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Turk aktrisasi Fahriye Evjen uzoq tanaffusdan so‘ng yana ekranlarga qaytishga tayyor. U “Darbon” nomli yangi ko‘p qismli serialda bosh rollardan birini ijro etishga rozilik bergani ma’lum bo‘ldi.
Biroq ushbu xushxabar aktrisaning barcha muxlislarini birdek quvontirmadi. Serialda Fahriye Evjenning hamkori sifatida taniqli aktyor Oktay Kaynarcha tanlangani ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Muxlislarning asosiy e’tirozi aktyor va aktrisa o‘rtasidagi 21 yosh farqi bilan bog‘liq. Ko‘plab internet foydalanuvchilari ular ekranda juftlik sifatida unchalik mos ko‘rinmasligini ta’kidlamoqda.
Bundan tashqari, ayrim foydalanuvchilar Oktay Kaynarchaning avval tergov doirasida tilga olinganini ham eslatmoqda. Shu bilan birga, unga nisbatan bildirilgan ayblovlar sudda isbotlanmagani va u aybdor deb topilmagani ham qayd etilmoqda. Shunga qaramay, ayrim muxlislar tergov bilan bog‘liq masalalar to‘liq yakunlanmaguncha uning yangi loyihalarda ishtirok etmasligi kerak, degan fikrni ilgari surmoqda.
Hozircha serial qahramonlari o‘rtasida romantik munosabatlar bo‘lishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan. Biroq bu holat ham muxlislar orasidagi bahslarga chek qo‘ymadi. Ularning bir qismi Fahriye Evjenga boshqa aktyor hamkorlik qilganida serial yanada muvaffaqiyatli bo‘lishi mumkin edi, degan fikrni bildirmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, “Darbon” serialining premerasi kuz mavsumida ATV telekanalida namoyish etilishi rejalashtirilgan.
…