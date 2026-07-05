Istanbulda kuchli yomg‘ir ko‘chalarni suvga to‘ldirdi

·63·Dunyo
Istanbulda kuchli yomg‘ir ko‘chalarni suvga to‘ldirdi

Istanbulda kuchli yog‘ingarchilik kuzatildi. Qisqa vaqt ichida katta miqdorda yomg‘ir yog‘ishi oqibatida shaharning ayrim ko‘chalarida suv to‘planib, transport harakati qiyinlashdi.

Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko‘ra, ayrim yo‘llarda avtomobillar sekin harakatlangan, ba’zi hududlarda esa tirbandlik yuzaga kelgan. Suv bosgan ko‘chalarda haydovchilar harakatni davom ettirishda qiyinchilikka duch kelgan.

Yog‘ingarchilikning qisqa vaqtda kuchayishi shahar infratuzilmasiga ham bosimni oshirgan. Hozircha yetkazilgan zarar va jabrlanganlar haqida aniq ma’lumot berilmagan.

Istanbul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldiBugun, 12:08Xitoyda dahshatli holat: begona erkak yosh qizchani ko‘tarib kanalga otib yubordi (video)Xitoyda dahshatli holat: begona erkak yosh qizchani ko‘tarib kanalga otib yubordi (video)Bugun, 11:53Qozog‘istonlik podpolkovnik nafaqaga chiqqach, bolalikdagi orzusi bo‘lgan raqs o‘qituvchisiga aylandi (video)Qozog‘istonlik podpolkovnik nafaqaga chiqqach, bolalikdagi orzusi bo‘lgan raqs o‘qituvchisiga aylandi (video)Bugun, 11:47AQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladiAQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladiBugun, 11:20Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?Bugun, 10:39Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiQumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiBugun, 00:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi