Istanbulda kuchli yomg‘ir ko‘chalarni suvga to‘ldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Istanbulda kuchli yog‘ingarchilik kuzatildi. Qisqa vaqt ichida katta miqdorda yomg‘ir yog‘ishi oqibatida shaharning ayrim ko‘chalarida suv to‘planib, transport harakati qiyinlashdi.
Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko‘ra, ayrim yo‘llarda avtomobillar sekin harakatlangan, ba’zi hududlarda esa tirbandlik yuzaga kelgan. Suv bosgan ko‘chalarda haydovchilar harakatni davom ettirishda qiyinchilikka duch kelgan.
Yog‘ingarchilikning qisqa vaqtda kuchayishi shahar infratuzilmasiga ham bosimni oshirgan. Hozircha yetkazilgan zarar va jabrlanganlar haqida aniq ma’lumot berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…