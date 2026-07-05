Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...
Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe jahon chempionatlari pley-off bosqichlaridagi gollari sonini 11 taga yetkazib, o‘z shaxsiy rekordini yanada yaxshiladi.
Paragvayga qarshi nimchorak final bahsida urilgan yagona gol fransuzlarni chorakfinalga olib chiqdi.
Hal qiluvchi gol — 70-daqiqada
2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Fransiya Paragvayga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuvning 70-daqiqasida fransuzlar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p oldiga kelgan Mbappe zarbani aniq amalga oshirib, hisobni ochdi.
Qolgan daqiqalarda hisob o‘zgarmadi va Fransiya 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Tantashev boshqargan uchrashuv
Bellashuv AQSHning Pensilvaniya shtatidagi Filadelfiya shahrida joylashgan «Linkoln Faynenshel Fild» stadionida o‘tkazildi.
Uchrashuvga o‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev bosh hakam sifatida xizmat qildi.
Pley-offdagi 11-gol
Paragvay darvozasiga kiritilgan gol Mbappe uchun jahon chempionatlari pley-off bosqichlaridagi 11-gol bo‘ldi.
2026 yilgi mundialga qadar ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha eng yaxshi natija Braziliya futboli afsonalariga tegishli edi:
Leonidas — 5 o‘yinda 8 gol;
Ronaldo — 10 o‘yinda 8 gol.
Mbappe bu ikki afsonaviy futbolchining natijasini ortda qoldirib, pley-off bahslaridagi gollari sonini ikki xonali ko‘rsatkichdan ham oshirdi.
Rekord Shvetsiyaga qarshi yangilangandi
Fransiya yetakchisi braziliyaliklar rekordini hali 1/16 final bosqichidayoq yangilagan edi.
O‘sha uchrashuvda Mbappe Shvetsiya darvozasiga ikki bor yo‘l topib, Fransiyaning 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasini ta’minlagan.
Paragvayga qarshi gol esa uning rekord natijasini 11 taga yetkazdi. Mbappe uchun mundial davom etmoqda, demak, bu raqam hali yana o‘sishi mumkin.
…