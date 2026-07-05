Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...

·41·Sport
Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...

Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kilian Mbappe jahon chempionatlari pley-off bosqichlaridagi gollari sonini 11 taga yetkazib, o‘z shaxsiy rekordini yanada yaxshiladi.

Paragvayga qarshi nimchorak final bahsida urilgan yagona gol fransuzlarni chorakfinalga olib chiqdi.

Hal qiluvchi gol — 70-daqiqada

2026 yilgi jahon chempionati 1/8 finalida Fransiya Paragvayga qarshi maydonga tushdi.

Uchrashuvning 70-daqiqasida fransuzlar penalti tepish huquqini qo‘lga kiritdi. To‘p oldiga kelgan Mbappe zarbani aniq amalga oshirib, hisobni ochdi.

Qolgan daqiqalarda hisob o‘zgarmadi va Fransiya 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Tantashev boshqargan uchrashuv

Bellashuv AQSHning Pensilvaniya shtatidagi Filadelfiya shahrida joylashgan «Linkoln Faynenshel Fild» stadionida o‘tkazildi.

Uchrashuvga o‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashev bosh hakam sifatida xizmat qildi.

Pley-offdagi 11-gol

Paragvay darvozasiga kiritilgan gol Mbappe uchun jahon chempionatlari pley-off bosqichlaridagi 11-gol bo‘ldi.

2026 yilgi mundialga qadar ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha eng yaxshi natija Braziliya futboli afsonalariga tegishli edi:

  • Leonidas — 5 o‘yinda 8 gol;

  • Ronaldo — 10 o‘yinda 8 gol.

Mbappe bu ikki afsonaviy futbolchining natijasini ortda qoldirib, pley-off bahslaridagi gollari sonini ikki xonali ko‘rsatkichdan ham oshirdi.

Rekord Shvetsiyaga qarshi yangilangandi

Fransiya yetakchisi braziliyaliklar rekordini hali 1/16 final bosqichidayoq yangilagan edi.

O‘sha uchrashuvda Mbappe Shvetsiya darvozasiga ikki bor yo‘l topib, Fransiyaning 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasini ta’minlagan.

Paragvayga qarshi gol esa uning rekord natijasini 11 taga yetkazdi. Mbappe uchun mundial davom etmoqda, demak, bu raqam hali yana o‘sishi mumkin.

Kilian MbappeFrantsiyaParagvaySvediyaPhiladelphia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Bugun, 10:24Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiKarlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 10:12Marokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiMarokash terma jamoasi 34 o‘yindan beri mag‘lubiyat nimaligini bilmayaptiBugun, 10:08Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Kilian Mbappe: «Biz ham qo‘pol futbol o‘ynay olamiz»Bugun, 10:05Desham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiDesham Paragvayga qarshi o‘yin nega qiyin kechganini aytdiBugun, 10:03Kylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiKylian Mbappe goli Fransiyani chorak finalga olib chiqdi: Paragvay qarshiligi sindirildiBugun, 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi