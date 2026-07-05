AQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladi

·33·Dunyo
AQSH bayrog‘ini ko‘tarib uchayotgan parashyutchi odamlar ustiga quladi

AQSH Mustaqilligining 250 yilligiga bag‘ishlangan tantanali tadbirlardan birida kutilmagan hodisa yuz berdi. Bayram dasturi doirasida osmonda AQSH bayrog‘ini hilpiratib parvoz qilayotgan parashyutchi qo‘nish chog‘ida boshqaruvni yo‘qotib, tomoshabinlar to‘plangan hududga qulab tushdi.

Voqea guvohlari tomonidan tasvirga olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Lavhalarda parashyutchining yerga yaqinlashayotgan paytda yo‘nalishni nazorat qila olmagani va natijada odamlar turgan joyga tushgani aks etgan.

Hodisadan so‘ng tadbir tashkilotchilari parashyutchiga zudlik bilan yordam ko‘rsatilganini ma’lum qildi. Ularning bildirishicha, parashyutchining ahvoli yaxshi va hodisa oqibatida jiddiy jarohat olmagan.

Mazkur voqea bayram ishtirokchilari orasida qisqa muddat sarosima uyg‘otgan bo‘lsa-da, tadbir belgilangan dastur asosida davom ettirilgan.

Parashyutchi AQSH bayrog‘ini ko‘targan holda olomon ustiga qo‘nmoqda.
AQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonlik podpolkovnik nafaqaga chiqqach, bolalikdagi orzusi bo‘lgan raqs o‘qituvchisiga aylandi (video)Qozog‘istonlik podpolkovnik nafaqaga chiqqach, bolalikdagi orzusi bo‘lgan raqs o‘qituvchisiga aylandi (video)Bugun, 11:47Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?Nega Mojtaba Xomanaiy otasining dafn marosimiga kelmadi?Bugun, 10:39Qumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiQumlar ostida yashiringan Vizantiya shahri Misrda topildiBugun, 00:49AQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaAQSHda rekord jazirama: yuzlab odamlar jabrlandi, FIFA xavotirdaKecha, 19:37Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaKecha, 19:04Turkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiTurkiyalik suzuvchi dunyoning eng xavfli bo‘g‘ozini zabt etdiKecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi