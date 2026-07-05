“Muras Yunayted” – “Aziyagol” bahsida sudlangan Qamchibek Tashiyevning ishtiroki muhokamaga sabab bo‘ldi
Qamchibek Tashiyev 3 iyul kuni Manas shahrida o‘tkazilgan "Muras Yunayted" va "Aziyagol" o‘rtasidagi Premer-liga uchrashuvini stadiondan tomosha qildi, deb xabar beradi 24.kg.
"Qurmanbek" stadionida bo‘lib o‘tgan bahsda Tashiyev VIP-tribunada ko‘ringan. Bu holat aks etgan videolar keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
O‘yin murosasiz o‘tdi va 1:1 hisobidagi durang bilan tugadi. Har ikki jamoa ham bir ochkodan qo‘lga kiritdi.
Tashiyevning stadionda paydo bo‘lishi unga nisbatan chiqarilgan sud hukmidan keyin ko‘p o‘tmay sodir bo‘ldi. 2 iyul kuni Bishkek shahrining Birinchi may tuman sudi "75 lar xati" deb atalgan ishni ko‘rib chiqqan edi.
Sud uni hokimiyatni zo‘rlik bilan egallashga tayyorgarlik ko‘rishda aybdor deb topib, mol-mulkini musodara qilish va to‘rt yillik ozodlikdan mahrum etish jazosini belgiladi. Shu bilan birga, unga uch yillik probatsiya nazorati tayinlandi. Natijada Tashiyev qamoqqa olinmaydi.
Mansab mavqeini suiiste’mol qilish bo‘yicha esa u oqlangan. Himoya tomoni sud qaroriga qarshi shikoyat berishini ma’lum qilgan.
…