LightSpy josuslik dasturi 13 davlatda, jumladan AQShda aniqlandi

·79·Texno
LightSpy josuslik dasturi 13 davlatda, jumladan AQShda aniqlandi
Qisqacha

Xitoy bilan aloqadorlikda gumon qilinayotgan LightSpy josuslik dasturi AQSh va Yevropa davlatlarini ham qamrab olgan 13 ta mamlakatdagi qurbonlarni nishonga olgani aniqlandi. Dastur smartfonlar, Apple mahsulotlari, Linux serverlari va Windows shaxsiy kompyuterlaridan joylashuv ma'lumotlari, chat xabarlari, ekran yozuvlari hamda saqlangan parollarni o'g'irlashi, shuningdek, qurilmalardagi barcha ma'lumotlarni masofadan turib o'chirishi mumkin.

Xitoy bilan aloqadorlikda gumon qilinayotgan LightSpy josuslik dasturi oʻz geografiyasini kengaytirib, AQSh va Yevropa davlatlarini ham oʻz ichiga olgan 13 ta mamlakatdagi qurbonlarni nishonga ola boshladi. Mutaxassislar ushbu xavfli dastur nafaqat maʼlumotlarni oʻgʻirlash, balki qurilmalarni masofadan turib butunlay ishdan chiqarish imkoniyatiga egaligini aniqlashdi. Bu haqda ixbt.com xabar bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan Arctic Wolf kompaniyasi tadqiqotchilarining maʼlumotiga koʻra, LightSpy ilk bor 2018-yilda topilgan boʻlib, dastlab Xitoy davlati koʻmagidagi guruhlar bilan bogʻlangan. Biroq vaqt oʻtishi bilan u hukumatlar, yirik korxonalar va harbiylarga xizmat koʻrsatuvchi yagona tahdid subyekti tomonidan boshqariladigan tijoriy josuslik platformasiga aylangan. Mazkur platforma oʻz mijozlari uchun maxsus brending, toʻlov tizimlari va hatto reklamalarni ham taqdim etishi maʼlum boʻldi.

Keng qamrovli hujumlar va yangi nishonlar

LightSpy modulli josuslik platformasi boʻlib, u tajovuzkorlarga turli turdagi qurilmalarga, jumladan smartfonlarga, Apple mahsulotlariga, Linux serverlariga hamda Windows shaxsiy kompyuterlariga hujum qilish imkonini beradi. Maxsus zaifliklardan foydalangan holda, dastur aniq joylashuv maʼlumotlari, chat xabarlari, ekran yozuvlari va saqlangan parollarni oʻgʻirlashi mumkin.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, dasturiy taʼminot kodi buzib kirilgan qurilmadagi barcha maʼlumotlarni masofadan turib oʻchirib tashlash va yoʻq qilish funksiyasiga ham ega. Eng muhimi, LightSpy tarixda ilk bor routerni ham zararlagani qayd etildi. Routerni nazorat qilish orqali xakerlar shu tarmoqqa ulangan boshqa istalgan qurilmaga kirish imkoniyatiga ega boʻlishadi. Zararlangan routerlarning ayrimlari esa NATO aʼzo davlatlariga tegishli ekani aniqlangan.

Tergov va fosh etilish jarayoni

Arctic Wolf maʼlumotlariga koʻra, LightSpy butun dunyo boʻylab bir nechta mamlakatlarda kamida 117 ta serverdan iborat tarmoqni boshqarib kelmoqda. Mutaxassislar ushbu faoliyatni Xitoy pudratchisi bilan bogʻlashga muvaffaqlishdi. Bunga josuslik dasturining operatorlaridan biri LightSpy administrator panelidan foydalangan holda oʻzining haqiqiy ismi va ishxona manzili bilan Kentucky Fried Chicken restoranidan buyurtma bergani sabab boʻlgan.

Mazkur holat kiberjosuslik nafaqat davlat darajasidagi maxfiy operatsiyalar, balki xususiy sektor va tijorat bozorida ham keng tarqalib borayotganini koʻrsatadi. Mutaxassislar foydalanuvchilarga oʻz tarmoqlari va qurilmalarining xavfsizligini taʼminlash choralarini kuchaytirishni tavsiya qilmoqdalar.

LightSpyKiberxavfsizlikJosuslik dasturiXitoyArctic Wolf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi