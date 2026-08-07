Mudofaa texnologiyalari startapi Hadrian 1,37 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Mudofaa sanoati uchun avtomatlashtirilgan zavodlar tarmog'ini barpo etuvchi Hadrian navbatdagi moliyaviy raundida 1,37 milliard dollar jalb qildi va kompaniya qiymati 7,87 milliard dollarga baholandi. Raundda WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures va Baillie Gifford yetakchi investor sifatida qatnashdi. Shu bilan Hadrianning jami jalb qilgan sarmoyalari taxminan 2 milliard dollarga yetdi.
Mudofaa sanoati uchun avtomatlashtirilgan zavodlar tarmogʻini barpo etuvchi Hadrian startapi oʻzining navbatdagi moliyaviy raundida 1,37 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yirik moliyalashtirish natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 7,87 milliard dollarga baholangan va bu mudofaa texnologiyalari bozorida sezilarli qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur investitsiya raundida bir qator nufuzli sarmoyadorlar ishtirok etdi. Xususan, WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures hamda Baillie Gifford kabi yirik kompaniyalar yetakchi investor sifatida qatnashgan. Shuningdek, 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital va Altimeter kabi taniqli venchur fondlari ham mablagʻ kiritgan.
Ishlab chiqarish va avtomatlashtirish yondashuviPitchBook maʼlumotlariga koʻra, bungacha Founders Fund va Lux Capital kompaniyaning 260 million dollarlik C seriyali moliyalashtirishiga boshchilik qilgan edi. Shu tariqa, Hadrian tomonidan jalb qilingan umumiy sarmoyalar hajmi taxminan 2 milliard dollarga yetdi. Koʻplab mudofaa startaplaridan farqli oʻlaroq, Hadrian sunʼiy intellektga asoslangan yangi turdagi qurol-yarogʻlarni yaratish bilan shugʻullanmaydi.
Kompaniyaning asosiy maqsadi harbiy-sanoat majmuasi allaqachon foydalanib kelayotgan transport vositalari va texnikalar uchun ehtiyot qismlarni ommaviy ravishda ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan korxonalarni qurishdan iborat. Bu yondashuv mudofaa sohasidagi logistika va yetkazib berish zanjirlarini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.
Yangi obyektlar va kelgusi rejalarJoriy yilning mart oyida Hadrian Alabama shtatida submarinalar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarishga moʻljallangan yangi korxonasini ochgan edi. Ushbu obyekt kompaniyaning toʻrtinchi yirik ishlab chiqarish majmuasiga aylandi. Davlat va xususiy sheriklik asosida tuzilgan mazkur zavod loyihasi 2,4 milliard dollarga baholangan edi.
Hozirgi kunda texnologik bozor ishtirokchilari mazkur startapning kelgusidagi rivojlanish jarayonini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi anʼanaviy mudofaa sanoatini modernizatsiya qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.
…