Mudofaa texnologiyalari startapi Hadrian 1,37 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·49·Texno
Mudofaa texnologiyalari startapi Hadrian 1,37 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Qisqacha

Mudofaa sanoati uchun avtomatlashtirilgan zavodlar tarmog'ini barpo etuvchi Hadrian navbatdagi moliyaviy raundida 1,37 milliard dollar jalb qildi va kompaniya qiymati 7,87 milliard dollarga baholandi. Raundda WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures va Baillie Gifford yetakchi investor sifatida qatnashdi. Shu bilan Hadrianning jami jalb qilgan sarmoyalari taxminan 2 milliard dollarga yetdi.

Mudofaa sanoati uchun avtomatlashtirilgan zavodlar tarmogʻini barpo etuvchi Hadrian startapi oʻzining navbatdagi moliyaviy raundida 1,37 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yirik moliyalashtirish natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 7,87 milliard dollarga baholangan va bu mudofaa texnologiyalari bozorida sezilarli qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur investitsiya raundida bir qator nufuzli sarmoyadorlar ishtirok etdi. Xususan, WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures hamda Baillie Gifford kabi yirik kompaniyalar yetakchi investor sifatida qatnashgan. Shuningdek, 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital va Altimeter kabi taniqli venchur fondlari ham mablagʻ kiritgan.

Ishlab chiqarish va avtomatlashtirish yondashuvi

PitchBook maʼlumotlariga koʻra, bungacha Founders Fund va Lux Capital kompaniyaning 260 million dollarlik C seriyali moliyalashtirishiga boshchilik qilgan edi. Shu tariqa, Hadrian tomonidan jalb qilingan umumiy sarmoyalar hajmi taxminan 2 milliard dollarga yetdi. Koʻplab mudofaa startaplaridan farqli oʻlaroq, Hadrian sunʼiy intellektga asoslangan yangi turdagi qurol-yarogʻlarni yaratish bilan shugʻullanmaydi.

Kompaniyaning asosiy maqsadi harbiy-sanoat majmuasi allaqachon foydalanib kelayotgan transport vositalari va texnikalar uchun ehtiyot qismlarni ommaviy ravishda ishlab chiqaruvchi avtomatlashtirilgan korxonalarni qurishdan iborat. Bu yondashuv mudofaa sohasidagi logistika va yetkazib berish zanjirlarini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.

Yangi obyektlar va kelgusi rejalar

Joriy yilning mart oyida Hadrian Alabama shtatida submarinalar uchun ehtiyot qismlar ishlab chiqarishga moʻljallangan yangi korxonasini ochgan edi. Ushbu obyekt kompaniyaning toʻrtinchi yirik ishlab chiqarish majmuasiga aylandi. Davlat va xususiy sheriklik asosida tuzilgan mazkur zavod loyihasi 2,4 milliard dollarga baholangan edi.

Hozirgi kunda texnologik bozor ishtirokchilari mazkur startapning kelgusidagi rivojlanish jarayonini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi anʼanaviy mudofaa sanoatini modernizatsiya qilishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda.

HadrianInvestitsiyaMudofaa texnologiyalariVenchur fondiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi