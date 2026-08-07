Arnasoyda soliq qarzi uchun 2 nafar fermerning inomarka avtomashinalari xatlandi
Arnasoy tumanida davlat budjeti oldida soliq qarzi bo‘lgan 2 nafar fermer xo‘jaligi rahbarining inomarka rusumli avtomashinalari xatlandi. Qarzdorlarga soliqni ixtiyoriy ravishda to‘lash uchun muddat berilgan bo‘lsa-da, ular qarzdorlikni vaqtida bartaraf etmagan. Agar soliq qarzi belgilangan muddatda to‘liq qoplanmasa, xatlangan avtomashinalar baholanib, elektron onlayn-auksionga chiqarilishi mumkin.
Byuroning Arnasoy tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan ijro hujjatlari asosida davlat budjeti oldida soliq qarzdorligi mavjud bo‘lgan 2 nafar fermer xo‘jaligi rahbarlariga nisbatan majburiy ijro choralari ko‘rildi. Qarzdorlarga soliq qarzini ixtiyoriy ravishda to‘lash uchun qonunchilikda belgilangan muddat berilgan bo‘lsa-da, ular tomonidan qarzdorlik o‘z vaqtida bartaraf etilmagan.
Shundan so‘ng davlat ijrochilari tomonidan qarzdorlarga tegishli mol-mulklar o‘rganilib, ularning mulkida bo‘lgan inomarka rusumli avtotransport vositalari xatlovga olinib, tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirildi.
Ma’lum qilishicha, agar qarzdorlar tomonidan soliq qarzlari belgilangan muddatda to‘liq qoplanmasa, xatlangan avtotransport vositalari baholanib, elektron onlayn-auksion savdolariga chiqarilishi mumkin.
Savdodan tushgan mablag‘lar esa davlat budjeti oldidagi qarzdorlikni qoplashga yo‘naltiriladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…