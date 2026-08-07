Real Madrid va Joze Mourinu: yulduzlar va himoya balansi
Joze Mourinu boshqaruviga qaytgan Real Madrid yulduzli hujum chizig'i va himoya barqarorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bo'yicha jiddiy taktik sinovga duch kelmoqda. Klub braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirganini rasman e'lon qildi. Jamoa safida Vinicius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem, Rodrigo, Yan Diomande va Karlos Espi kabi hujumchilar yig'ilgan, biroq ularning aksariyati himoyadagi vazifalarni bajarishga unchalik moyil emas.
Madridning Real klubi tarkibidagi yulduzli futbolchilar va himoya barqarorligini taʼminlash masalasida jiddiy taktik sinovni boshidan kechirmoqda. Joze Mourinu boshqaruviga qaytgan jamoada hujum chizigʻi favqulodda kuchga ega boʻlsa-da, bu holat himoya qoʻrgʻonidagi muvozanatga putur yetkazishi mumkinligi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirgani haqida rasman eʼlon qildi va bu jarayon jamoa uchun oʻtish davri bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi paytda Real Madrid safida haqiqiy hujum armadasi yigʻilgan. Vinicius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem va jarohatdan safga qaytayotgan Rodrigo kabi yetakchilarga yangi qoʻshilgan futbolchilar — Yan Diomande va ispaniyalik hujumchi Karlos Espi ham qoʻshildi. Biroq, bu futbolchilarning aksariyati himoyadagi qora ishni bajarishga unchalik moyil emasligi jamoa bosh murabbiyi oldiga qiyin vazifani koʻndalang qilib qoʻymoqda.
Taktik intizom va mudofaa majburiyatlariJoze Mourinu oʻz faoliyati davomida har doim qatʼiy taktik intizom va temirdek mustahkam himoyaga tayanib kelgan. Bunday yulduzlar toʻdasini himoya ishonchini yoʻqotmagan holda yagona mexanizmga birlashtirish portugaliyalik mutaxassis uchun katta sinov hisoblanadi. Muammoning yechimi hujum chizigʻidagi rollarni qayta taqsimlashdan boshlanadi, chunki Vinicius, Mbappe va Rodrigo kabi ijrochilar odatda maydonda erkin harakatlanib, ortdagi boʻshliqlarni ochiq qoldirib ketishadi.
Tajribali murabbiy eng katta yulduzlarga ham tartib oʻrnatib, har bir futbolchiga aniq mudofaa vazifalarini yuklaydi. Bu tizimda hech kimga imtiyoz berilmaydi va istisnosiz har bir kishi oʻz vazifasini bajarishi shart. Xususan, Kilian Mbappe ham kerakli pallalarda raqibning oʻng qanot himoyachisiga qarshi pressing uyushtirishga majbur boʻladi, Vinicius esa qarshi hujumlar vaqtida orqaga qaytib, chap qanot himoyachisini sugʻurtalashi lozim.
Markaz va qanotlardagi vazifalar taqsimotiMaydon markazida ulkan chidamlilikka ega boʻlgan Jud Bellingem asosiy tayanch vazifasini bajaradi. U hujumga oʻtish bilan birga, markaziy chiziqqa kelib yordam berish orqali jamoa oʻyinida muvozanatni saqlab turadi. Safga qaytgan Rodrigo esa eng ogʻir oʻyinlarda koʻproq qora ishni bajaradigan va murabbiyga rotatsiya imkoniyatini taqdim etadigan muhim futbolchiga aylanadi.
Tarkibni toʻldirib turgan Yan Diomande va Karlos Espi pressing mexanizmini ishga solishda asosiy qurol vazifasini oʻtaydi. Boʻy-basti baland boʻlgan Espi havodagi kurashlarda ustun kelib, uzun uzatmalarni bartaraf etishga koʻmaklashadi. Yan Diomande esa oʻzining yuqori tezligi evaziga qanotlardagi boʻsh zonalarni yopishda faol qatnashadi.
…