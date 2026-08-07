Real Madrid va Joze Mourinu: yulduzlar va himoya balansi

·72·Sport
Real Madrid va Joze Mourinu: yulduzlar va himoya balansi
Qisqacha

Joze Mourinu boshqaruviga qaytgan Real Madrid yulduzli hujum chizig'i va himoya barqarorligi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bo'yicha jiddiy taktik sinovga duch kelmoqda. Klub braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirganini rasman e'lon qildi. Jamoa safida Vinicius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem, Rodrigo, Yan Diomande va Karlos Espi kabi hujumchilar yig'ilgan, biroq ularning aksariyati himoyadagi vazifalarni bajarishga unchalik moyil emas.

Madridning Real klubi tarkibidagi yulduzli futbolchilar va himoya barqarorligini taʼminlash masalasida jiddiy taktik sinovni boshidan kechirmoqda. Joze Mourinu boshqaruviga qaytgan jamoada hujum chizigʻi favqulodda kuchga ega boʻlsa-da, bu holat himoya qoʻrgʻonidagi muvozanatga putur yetkazishi mumkinligi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, klub braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirgani haqida rasman eʼlon qildi va bu jarayon jamoa uchun oʻtish davri bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi paytda Real Madrid safida haqiqiy hujum armadasi yigʻilgan. Vinicius Junior, Kilian Mbappe, Jud Bellingem va jarohatdan safga qaytayotgan Rodrigo kabi yetakchilarga yangi qoʻshilgan futbolchilar — Yan Diomande va ispaniyalik hujumchi Karlos Espi ham qoʻshildi. Biroq, bu futbolchilarning aksariyati himoyadagi qora ishni bajarishga unchalik moyil emasligi jamoa bosh murabbiyi oldiga qiyin vazifani koʻndalang qilib qoʻymoqda.

Taktik intizom va mudofaa majburiyatlari

Joze Mourinu oʻz faoliyati davomida har doim qatʼiy taktik intizom va temirdek mustahkam himoyaga tayanib kelgan. Bunday yulduzlar toʻdasini himoya ishonchini yoʻqotmagan holda yagona mexanizmga birlashtirish portugaliyalik mutaxassis uchun katta sinov hisoblanadi. Muammoning yechimi hujum chizigʻidagi rollarni qayta taqsimlashdan boshlanadi, chunki Vinicius, Mbappe va Rodrigo kabi ijrochilar odatda maydonda erkin harakatlanib, ortdagi boʻshliqlarni ochiq qoldirib ketishadi.

Tajribali murabbiy eng katta yulduzlarga ham tartib oʻrnatib, har bir futbolchiga aniq mudofaa vazifalarini yuklaydi. Bu tizimda hech kimga imtiyoz berilmaydi va istisnosiz har bir kishi oʻz vazifasini bajarishi shart. Xususan, Kilian Mbappe ham kerakli pallalarda raqibning oʻng qanot himoyachisiga qarshi pressing uyushtirishga majbur boʻladi, Vinicius esa qarshi hujumlar vaqtida orqaga qaytib, chap qanot himoyachisini sugʻurtalashi lozim.

Markaz va qanotlardagi vazifalar taqsimoti

Maydon markazida ulkan chidamlilikka ega boʻlgan Jud Bellingem asosiy tayanch vazifasini bajaradi. U hujumga oʻtish bilan birga, markaziy chiziqqa kelib yordam berish orqali jamoa oʻyinida muvozanatni saqlab turadi. Safga qaytgan Rodrigo esa eng ogʻir oʻyinlarda koʻproq qora ishni bajaradigan va murabbiyga rotatsiya imkoniyatini taqdim etadigan muhim futbolchiga aylanadi.

Tarkibni toʻldirib turgan Yan Diomande va Karlos Espi pressing mexanizmini ishga solishda asosiy qurol vazifasini oʻtaydi. Boʻy-basti baland boʻlgan Espi havodagi kurashlarda ustun kelib, uzun uzatmalarni bartaraf etishga koʻmaklashadi. Yan Diomande esa oʻzining yuqori tezligi evaziga qanotlardagi boʻsh zonalarni yopishda faol qatnashadi.

Real MadridJoze MourinuVinicius JuniorKilian MbappeLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)