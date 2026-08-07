"Real" Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: yangi bitim tafsilotlari...
Madridning "Real" klubi Vinisius Junior bilan shartnomasini uzaytirdi va braziliyalik futbolchi jamoa sharafini 2032 yilgacha himoya qiladi. 26 yoshli hujumkor vingerning "Real"da qolishida klub prezidenti Florentino Peres va bosh murabbiy Joze Mourinio muhim rol o‘ynagan. Vinisius 2018 yildan beri "Real Madrid" safida to‘p tepmoqda va o‘tgan mavsumda La Ligada 36 ta uchrashuvda 16 ta gol hamda 5 ta golli uzatma qayd etgan.
Madridning "Real" klubi o‘z muxlislari uchun kutilgan va muhim xushxabarni rasman e’lon qildi. Jamoaning yetakchi a’zosi, braziliyalik hujumkor vinger Vinisius Junior "qirollik klubi" bilan amaldagi shartnomasini uzaytirdi.
Yangi kelishuvga ko‘ra, 26 yoshli futbolchi Madrid klubi sharafini 2032 yilgacha, ya’ni yana 6 yil davomida himoya qiladi.
Florentino Peres va Joze Mourinio transferda hal qiluvchi rol o‘ynashdi
Ispaniyaning nufuzli OAVlari tarqatgan xabarga ko‘ra, Vinisius Juniorning o‘zi ham boshidanoq "Santyago Bernabeu"da qolishni afzal ko‘rgan.
Peresning ishonchi: Klub prezidenti Florentino Peres braziliyalik yulduzni "Real"ning kelajakdagi yangi loyihasida asosiy figuralardan biri sifatida ko‘rmoqda.
Mourinioning omili: Muzokaralar jarayonida jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinio ham faol ishtirok etgan va futbolchini klubda qolishga to‘liq ishontira olgan.
Eslatib o‘tamiz, Vinisiusning "Real" bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolganidan foydalanib, Londonning "Arsenal" klubi uni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha jiddiy harakatlarni amalga oshirayotgan edi.
Vinisiusning Madriddagi statistik ko‘rsatkichlari
Braziliyalik iqtidor sohibi 2018 yildan beri "Real Madrid" sharafini himoya qilib kelmoqda va allaqachon jamoaning asosiy quroliga aylanib ulgurgan.
U o‘tgan mavsumda La Liga doirasida 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 16 ta gol va 5 ta golli uzatma (assist) yozdirib qo‘yishga erishgan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…