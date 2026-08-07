"Real" Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: yangi bitim tafsilotlari...

·75·Sport
"Real" Vinisius bo‘yicha qarorini e’lon qildi: yangi bitim tafsilotlari...
Qisqacha

Madridning "Real" klubi Vinisius Junior bilan shartnomasini uzaytirdi va braziliyalik futbolchi jamoa sharafini 2032 yilgacha himoya qiladi. 26 yoshli hujumkor vingerning "Real"da qolishida klub prezidenti Florentino Peres va bosh murabbiy Joze Mourinio muhim rol o‘ynagan. Vinisius 2018 yildan beri "Real Madrid" safida to‘p tepmoqda va o‘tgan mavsumda La Ligada 36 ta uchrashuvda 16 ta gol hamda 5 ta golli uzatma qayd etgan.

Madridning "Real" klubi o‘z muxlislari uchun kutilgan va muhim xushxabarni rasman e’lon qildi. Jamoaning yetakchi a’zosi, braziliyalik hujumkor vinger Vinisius Junior "qirollik klubi" bilan amaldagi shartnomasini uzaytirdi.

Yangi kelishuvga ko‘ra, 26 yoshli futbolchi Madrid klubi sharafini 2032 yilgacha, ya’ni yana 6 yil davomida himoya qiladi.

Florentino Peres va Joze Mourinio transferda hal qiluvchi rol o‘ynashdi

Ispaniyaning nufuzli OAVlari tarqatgan xabarga ko‘ra, Vinisius Juniorning o‘zi ham boshidanoq "Santyago Bernabeu"da qolishni afzal ko‘rgan.

  • Peresning ishonchi: Klub prezidenti Florentino Peres braziliyalik yulduzni "Real"ning kelajakdagi yangi loyihasida asosiy figuralardan biri sifatida ko‘rmoqda.

  • Mourinioning omili: Muzokaralar jarayonida jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinio ham faol ishtirok etgan va futbolchini klubda qolishga to‘liq ishontira olgan.

Eslatib o‘tamiz, Vinisiusning "Real" bilan amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolganidan foydalanib, Londonning "Arsenal" klubi uni o‘z safiga qo‘shib olish bo‘yicha jiddiy harakatlarni amalga oshirayotgan edi.

Vinisiusning Madriddagi statistik ko‘rsatkichlari

Braziliyalik iqtidor sohibi 2018 yildan beri "Real Madrid" sharafini himoya qilib kelmoqda va allaqachon jamoaning asosiy quroliga aylanib ulgurgan.

U o‘tgan mavsumda La Liga doirasida 36 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 16 ta gol va 5 ta golli uzatma (assist) yozdirib qo‘yishga erishgan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Real MadridVinisius JuniorFlorentino PeresJoze MourinioArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)