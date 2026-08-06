ChatGPT bepul foydalanuvchilar uchun matnli suhbatlarni cheklovsiz qildi

·48·Texno
ChatGPT bepul foydalanuvchilar uchun matnli suhbatlarni cheklovsiz qildi
Qisqacha

OpenAI ChatGPT xizmatida barcha foydalanuvchilar uchun matnli suhbatlar cheklovlarini olib tashladi, yangi imkoniyatlar esa joriy hafta davomida bosqichma-bosqich joriy etilib, kelgusi haftadan to'liq ishlaydi. Bepul va Go tariflarida GPT-5.6 Luna modeli GPT-5.5 o'rnini egalladi hamda murakkab masalalar uchun "Think" tugmasi taqdim etildi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻzining ommabiy ChatGPT xizmatida muhim oʻzgarishlarni amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma barcha foydalanuvchilar uchun matnli xabarlar almashishdagi cheklovlarni butunlay olib tashladi. Bu qadam haftasiga 1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchi auditoriyasiga ega boʻlgan tizimdan foydalanishni yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi kunda haftasiga 1 milliardlik marrani zabt etgan ChatGPT uchun bu yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Kompaniya eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, yangilanishlar nafaqat bepulakka, balki pullik obuna egalariga ham oʻz taʼsirini koʻrsatadi.

Yangi GPT-5.6 modellari va ularning imkoniyatlari

Bepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun yangi GPT-5.6 Luna modeli asosiy standart qilib belgilandi va u avvalgi GPT-5.5 versiyasini almashtirdi. Ushbu model matnli muloqotlar uchun cheklovlarni yoʻq qilish bilan birga, murakkab masalalarni hal etishda yordam beruvchi maxsus "Think" (Oʻylash) tugmasi bilan taʼminlandi.

Shunga qaramay, OpenAI fayllar, tasvirlar, ovozli xabarlar va vizual kontent yaratish uchun alohida cheklovlar saqlanib qolishini eslatib oʻtdi. Shuningdek, Plus va Pro tarif foydalanuvchilari uchun ham maxsus yangilanishlar taqdim etildi. Ularga tezkor vazifalar, veb-tadqiqotlar, rejalashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarida qoʻl keladigan takomillashtirilgan GPT-5.6 Sol modeli berildi.

Aniqlik va sozlash imkoniyatlari

Plus va Pro foydalanuvchilari endilikda modeli murakkablik darajasiga qarab sozlash imkonini beruvchi maxsus fikrlash slayderidan ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu orqali foydalanuvchi tizim beriladigan javob ustida qancha vaqt va resurs sarflashini oʻzi belgilaydi.

OpenAI tomonidan oʻtkazilgan ichki baholash natijalariga koʻra, yangi modellar oldingi avlodga nisbatan ancha aniq ishlaydi. Xususan, GPT-5.5-Instant versiyasi bilan solishtirganda, faktik xatolar GPT-5.6 Lunaʼda 62 foizga, GPT-5.6 Sol modelida esa 68 foizga kamroq uchrashi aniqlangan.

Yangilangan GPT-5.6 Sol modeli Plus va Pro obuna egalari uchun allaqachon foydalanishga topshirildi. Bepul va Go foydalanuvchilari uchun moʻljallangan yangi imkoniyatlar esa joriy hafta davomida bosqichma-bosqich joriy etilib, kelgusi haftadan boshlab barcha uchun toʻliq cheklovsiz matnli suhbatlar va "Think" tugmasi taqdim etiladi.

ChatGPTOpenAISun'iy intellektGPT-5.6Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi