ChatGPT bepul foydalanuvchilar uchun matnli suhbatlarni cheklovsiz qildi
OpenAI ChatGPT xizmatida barcha foydalanuvchilar uchun matnli suhbatlar cheklovlarini olib tashladi, yangi imkoniyatlar esa joriy hafta davomida bosqichma-bosqich joriy etilib, kelgusi haftadan to'liq ishlaydi. Bepul va Go tariflarida GPT-5.6 Luna modeli GPT-5.5 o'rnini egalladi hamda murakkab masalalar uchun "Think" tugmasi taqdim etildi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻzining ommabiy ChatGPT xizmatida muhim oʻzgarishlarni amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, platforma barcha foydalanuvchilar uchun matnli xabarlar almashishdagi cheklovlarni butunlay olib tashladi. Bu qadam haftasiga 1 milliarddan ortiq faol foydalanuvchi auditoriyasiga ega boʻlgan tizimdan foydalanishni yanada qulaylashtirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi kunda haftasiga 1 milliardlik marrani zabt etgan ChatGPT uchun bu yangi davrning boshlanishi hisoblanadi. Kompaniya eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, yangilanishlar nafaqat bepulakka, balki pullik obuna egalariga ham oʻz taʼsirini koʻrsatadi.
Yangi GPT-5.6 modellari va ularning imkoniyatlariBepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun yangi GPT-5.6 Luna modeli asosiy standart qilib belgilandi va u avvalgi GPT-5.5 versiyasini almashtirdi. Ushbu model matnli muloqotlar uchun cheklovlarni yoʻq qilish bilan birga, murakkab masalalarni hal etishda yordam beruvchi maxsus "Think" (Oʻylash) tugmasi bilan taʼminlandi.
Shunga qaramay, OpenAI fayllar, tasvirlar, ovozli xabarlar va vizual kontent yaratish uchun alohida cheklovlar saqlanib qolishini eslatib oʻtdi. Shuningdek, Plus va Pro tarif foydalanuvchilari uchun ham maxsus yangilanishlar taqdim etildi. Ularga tezkor vazifalar, veb-tadqiqotlar, rejalashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarida qoʻl keladigan takomillashtirilgan GPT-5.6 Sol modeli berildi.
Aniqlik va sozlash imkoniyatlariPlus va Pro foydalanuvchilari endilikda modeli murakkablik darajasiga qarab sozlash imkonini beruvchi maxsus fikrlash slayderidan ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu orqali foydalanuvchi tizim beriladigan javob ustida qancha vaqt va resurs sarflashini oʻzi belgilaydi.
OpenAI tomonidan oʻtkazilgan ichki baholash natijalariga koʻra, yangi modellar oldingi avlodga nisbatan ancha aniq ishlaydi. Xususan, GPT-5.5-Instant versiyasi bilan solishtirganda, faktik xatolar GPT-5.6 Lunaʼda 62 foizga, GPT-5.6 Sol modelida esa 68 foizga kamroq uchrashi aniqlangan.
Yangilangan GPT-5.6 Sol modeli Plus va Pro obuna egalari uchun allaqachon foydalanishga topshirildi. Bepul va Go foydalanuvchilari uchun moʻljallangan yangi imkoniyatlar esa joriy hafta davomida bosqichma-bosqich joriy etilib, kelgusi haftadan boshlab barcha uchun toʻliq cheklovsiz matnli suhbatlar va "Think" tugmasi taqdim etiladi.
…