Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani 2032-yilgacha uzaytirdi

·56·Sport
Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani 2032-yilgacha uzaytirdi
Qisqacha

Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomasini 2032-yilning iyunigacha uzaytirdi. Shu orqali braziliyalik futbolchining jamoani tark etishi haqidagi mish-mishlarga chek qo'yildi va u klubda qolishni tanladi. Vinisius Junior 2018-yilning iyul oyida Real Madrid safiga kelib qo'shilganidan buyon 375 ta uchrashuvda 128 ta gol urib, 14 ta sovrinni qo'lga kiritdi.

Madridning Real klubi oʻzining yetakchi futbolchilaridan biri Vinisius Junior bilan uzoq muddatli yangi kelishuvga erishilganini rasman eʼlon qildi. GOAL.com xabar berishicha, braziliyalik yulduz va ispaniyalik gigantlar oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyilib, qanot hujumchisi 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan ulkan shartnoma imzoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi haftalarda futbolchining kelajagi borasida keskin taxminlar va ishonchsizliklar hukm surayotgan edi. Xususan, Yan Diomandening 125 million yevro atrofidagi ulkan summaga jamoaga kelib qoʻshilishi hamda Vinisiusning amaldagi shartnomasi yakuniy yiliga kirgani vaziyatni yanada chigallashtirgandi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar bir yildan ortiq vaqt davomida natijasiz kechib, klub rahbariyatida jiddiy xavotir uygʻotgandi.

Ayniqsa, soʻnggi kunlarda braziliyalik futbolchi jiddiy tarzda Arsenal safiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgach, Real Madrid unga oxirgi taklifini taqdim etgan edi. Ushbu keskin qarama-qarshilik oxir-oqibat ijobiy yakun topib, futbolchi klubda qolishni tanladi. Bosh murabbiy Joze Mourinyo uchun yangi mavsum boshlanishidan oldin ushbu shartnoma masalasini hal qilish asosiy vazifalardan biri hisoblanar edi.

Klub va futbolchi oʻrtasidagi tarixiy hamkorlik davom etadi

Kecha boʻlib oʻtgan muhim uchrashuvdan soʻng ikki tomon oʻrtasidagi kelishmovchiliklar bartaraf etildi va kiyinish xonasidagi ortiqcha shubhalarga barham berildi. Joze Mourinyo oʻz oldiga qoʻygan asosiy maqsadiga erishib, jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirdi. Endilikda Vinisius va yangi kelgan futbolchilar bilan birgalikda murabbiy qoʻlida jahon futbolidagi eng xavfli hujum chiziqlaridan biri jamlandi.

Shartnomaning uzaytirilishi jamoa ichidagi raqobatni yanada keskinlashtirishi tabiiy. Garchi Vinisiusning asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlangan boʻlsa-da, Arda Guler kabi yosh iqtidorlar uchun mavsum oldi yorqin oʻyinlariga qaramay, maydonga tushish imkoniyati qiyinlashishi mumkin. Shunga qaramay, klubning rasmiy bayonotida braziliyalik futbolchining tarixiy muvaffaqiyatlardagi oʻrni alohida eʼtirof etildi.

Klub payshanba oqshomida tarqatgan rasmiy xabarga koʻra, Vinisius Jr. 2018-yilning iyul oyida, 18 yoshida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgandi. Oʻtgan sakkiz mavsum davomida u jamoa libosida 375 ta uchrashuvda maydonga tushib, 128 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va 14 ta sovrinni qoʻlga kiritdi.

Qoʻlga kiritilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalar

Braziliyalik hujumchi poytaxt klubidagi faoliyati davomida koʻplab jamoaviy va shaxsiy sovrinlarga sazovor boʻldi. Uning madridliklar safidagi boy sovrinlar kolleksiyasi quyidagi musobaqalarni oʻz ichiga oladi:

  • Ikki karra Chempionlar ligasi kubogi
  • Uch karra Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati
  • Ikki karra UEFA Superkubogi
  • Uch karra LaLiga chempionligi
  • Bir karra Ispaniya kubogi (Copa del Rey)
  • Uch karra Ispaniya Superkubogi
Yangi shartnoma imzolanishi orqali Vinisius Junior oʻzining kelajagini Real Madrid bilan bogʻlaganini tasdiqladi. Klub rahbariyati ham, murabbiylar shtabi ham mazkur kelishuv jamoaning kelgusidagi gʻalabalari uchun poydevor boʻlishiga ishonch bildirmoqda.

Real MadridVinicius JuniorJose MourinhoLaLigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)