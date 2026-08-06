Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani 2032-yilgacha uzaytirdi
Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomasini 2032-yilning iyunigacha uzaytirdi. Shu orqali braziliyalik futbolchining jamoani tark etishi haqidagi mish-mishlarga chek qo'yildi va u klubda qolishni tanladi. Vinisius Junior 2018-yilning iyul oyida Real Madrid safiga kelib qo'shilganidan buyon 375 ta uchrashuvda 128 ta gol urib, 14 ta sovrinni qo'lga kiritdi.
Madridning Real klubi oʻzining yetakchi futbolchilaridan biri Vinisius Junior bilan uzoq muddatli yangi kelishuvga erishilganini rasman eʼlon qildi. GOAL.com xabar berishicha, braziliyalik yulduz va ispaniyalik gigantlar oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga chek qoʻyilib, qanot hujumchisi 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan ulkan shartnoma imzoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi haftalarda futbolchining kelajagi borasida keskin taxminlar va ishonchsizliklar hukm surayotgan edi. Xususan, Yan Diomandening 125 million yevro atrofidagi ulkan summaga jamoaga kelib qoʻshilishi hamda Vinisiusning amaldagi shartnomasi yakuniy yiliga kirgani vaziyatni yanada chigallashtirgandi. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar bir yildan ortiq vaqt davomida natijasiz kechib, klub rahbariyatida jiddiy xavotir uygʻotgandi.
Ayniqsa, soʻnggi kunlarda braziliyalik futbolchi jiddiy tarzda Arsenal safiga oʻtishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgach, Real Madrid unga oxirgi taklifini taqdim etgan edi. Ushbu keskin qarama-qarshilik oxir-oqibat ijobiy yakun topib, futbolchi klubda qolishni tanladi. Bosh murabbiy Joze Mourinyo uchun yangi mavsum boshlanishidan oldin ushbu shartnoma masalasini hal qilish asosiy vazifalardan biri hisoblanar edi.
Klub va futbolchi oʻrtasidagi tarixiy hamkorlik davom etadiKecha boʻlib oʻtgan muhim uchrashuvdan soʻng ikki tomon oʻrtasidagi kelishmovchiliklar bartaraf etildi va kiyinish xonasidagi ortiqcha shubhalarga barham berildi. Joze Mourinyo oʻz oldiga qoʻygan asosiy maqsadiga erishib, jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirdi. Endilikda Vinisius va yangi kelgan futbolchilar bilan birgalikda murabbiy qoʻlida jahon futbolidagi eng xavfli hujum chiziqlaridan biri jamlandi.
Shartnomaning uzaytirilishi jamoa ichidagi raqobatni yanada keskinlashtirishi tabiiy. Garchi Vinisiusning asosiy tarkibdagi oʻrni kafolatlangan boʻlsa-da, Arda Guler kabi yosh iqtidorlar uchun mavsum oldi yorqin oʻyinlariga qaramay, maydonga tushish imkoniyati qiyinlashishi mumkin. Shunga qaramay, klubning rasmiy bayonotida braziliyalik futbolchining tarixiy muvaffaqiyatlardagi oʻrni alohida eʼtirof etildi.
Klub payshanba oqshomida tarqatgan rasmiy xabarga koʻra, Vinisius Jr. 2018-yilning iyul oyida, 18 yoshida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgandi. Oʻtgan sakkiz mavsum davomida u jamoa libosida 375 ta uchrashuvda maydonga tushib, 128 ta gol urishga muvaffaq boʻldi va 14 ta sovrinni qoʻlga kiritdi.
Qoʻlga kiritilgan yutuqlar va kelajakdagi rejalarBraziliyalik hujumchi poytaxt klubidagi faoliyati davomida koʻplab jamoaviy va shaxsiy sovrinlarga sazovor boʻldi. Uning madridliklar safidagi boy sovrinlar kolleksiyasi quyidagi musobaqalarni oʻz ichiga oladi:
- Ikki karra Chempionlar ligasi kubogi
- Uch karra Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati
- Ikki karra UEFA Superkubogi
- Uch karra LaLiga chempionligi
- Bir karra Ispaniya kubogi (Copa del Rey)
- Uch karra Ispaniya Superkubogi
…