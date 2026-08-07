AQShda litiydan arzonroq boʻlgan yangi natriy-ion akkumulyatorlari taqdim etildi

·71·Texno
AQShda litiydan arzonroq boʻlgan yangi natriy-ion akkumulyatorlari taqdim etildi
Qisqacha

Syntropic Power va UNIGRID kompaniyalari litiy-ion batareyalarga qaraganda arzonroq va xavfsizroq natriy-ion akkumulyatorlarini tijoratlashtirish bo'yicha hamkorlikni boshladi. Natriy va xrom asosidagi yangi batareyalar 97,9 foizlik samaradorlikni ko'rsatib, 1000 ta to'liq sikldan keyin dastlabki quvvatining 99 foizdan ortig'ini saqlab qoldi.

AQShning Syntropic Power va UNIGRID kompaniyalari energetika bozorida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan yangi natriy-ion akkumulyator texnologiyasini tijoratlashtirish boʻyicha strategik hamkorlikni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu innovatsion ishlanma anʼanaviy litiy-ion batareyalarga nisbatan arzonroq, xavfsizroq va deyarli 98 foizlik samaradorlik koʻrsatkichiga egaligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda energiya saqlash tizimlari bozorida litiy va kobalt kabi qimmatbaho hamda taqchilligi sezilayotgan xomashyolarga talab yuqori. Yangi texnologiyada esa litiy oʻrniga keng tarqalgan natriy va xrom elementlari qoʻllaniladi. Bu oʻz navbatida global bozorlardagi narx tebranishlari va taʼminot zanjiridagi uzilishlarga boʻlgan bogʻliqlikni sezilarli darajada kamaytiradi.

Noyob kimyoviy tarkib va termal xususiyatlar

Yangi avlod akkumulyatorlarining asosi natriy-xromiy oksididan (NaCrO2) yasalgan maxsus katod kimyosiga tayanadi. Ishlanmaning eng asosiy ustun jihatlaridan biri shundaki, anʼanaviy litiy-ion elementlaridan farqli oʻlaroq, bu batareyalar quvvat olish jarayonida qizib ketmaydi, aksincha, tashqi muhitdagi issiqlik energiyasining bir qismini oʻziga yutadi.

Ushbu noyob endotermik effekt batareyaning ishchi haroratini past darajada ushlab turishga xizmat qiladi. Natijada, murakkab va qimmat turuvchi faol sovutish tizimlariga boʻlgan ehtiyoj oʻz-oʻzidan yoʻqoladi, bu esa umumiy tizim xarajatlarini yanada qisqartiradi.

Mustaqil sinovlar va yuqori ishonchlilik

Kompaniyalar taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya Rochester texnologiya institutining (RIT) akkreditatsiyadan oʻtgan Akkumulyatorlarni ishlab chiqish markazida qattiq sinovlardan oʻtkazilgan. Mustaqil tadqiqotlar natijalari mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.

Sinov jarayonida 210 A·ch sigʻimga ega elementlar toʻliq quvvatlash va quvtsizlantirish siklida 97,9 foizlik samaradorlikni namoyish etdi. Qiziarlisi shundaki, batareyalar 1000 ta toʻliq sikldan keyin ham oʻzining dastlabki quvvatining 99 foizdan ortigʻini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.

Tijoratlashtirish rejalari va kelajak istiqbollari

Ishlab chiqaruvchilar yangi batareyalar mexanik shikastlanishlar va qizib ketish holatlariga oʻta chidamli ekanini taʼkidlamoqda. Mahsulotlar allaqachon barcha zarur xavfsizlik va xalqaro transport sertifikatlarini qoʻlga kiritib, tijorat bosqichiga tayyor holatga kelgan.

Shimoliy Amerikada umumiy quvvati 1 GW·soatgacha boʻlgan ilk loyihalarni 2027-yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Yangi texnologiya quyidagi yoʻnalishlarda tatbiq etiladi:

  • Uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan Tenet nomli maishiy quvvat saqlash tizimlari
  • Katta energiya tarmoqlariga moʻljallangan GridSpan nomli modulli platformalar
  • 20 daqiqadan 20 soatgacha boʻlgan davomiylikdagi yirik sanoat energetika loyihalari

Natriy-ion batareyalarAkkumulyatorTexnologiyaEnergetikaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi