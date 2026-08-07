AQShda litiydan arzonroq boʻlgan yangi natriy-ion akkumulyatorlari taqdim etildi
Syntropic Power va UNIGRID kompaniyalari litiy-ion batareyalarga qaraganda arzonroq va xavfsizroq natriy-ion akkumulyatorlarini tijoratlashtirish bo'yicha hamkorlikni boshladi. Natriy va xrom asosidagi yangi batareyalar 97,9 foizlik samaradorlikni ko'rsatib, 1000 ta to'liq sikldan keyin dastlabki quvvatining 99 foizdan ortig'ini saqlab qoldi.
AQShning Syntropic Power va UNIGRID kompaniyalari energetika bozorida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan yangi natriy-ion akkumulyator texnologiyasini tijoratlashtirish boʻyicha strategik hamkorlikni boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu innovatsion ishlanma anʼanaviy litiy-ion batareyalarga nisbatan arzonroq, xavfsizroq va deyarli 98 foizlik samaradorlik koʻrsatkichiga egaligi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda energiya saqlash tizimlari bozorida litiy va kobalt kabi qimmatbaho hamda taqchilligi sezilayotgan xomashyolarga talab yuqori. Yangi texnologiyada esa litiy oʻrniga keng tarqalgan natriy va xrom elementlari qoʻllaniladi. Bu oʻz navbatida global bozorlardagi narx tebranishlari va taʼminot zanjiridagi uzilishlarga boʻlgan bogʻliqlikni sezilarli darajada kamaytiradi.
Noyob kimyoviy tarkib va termal xususiyatlarYangi avlod akkumulyatorlarining asosi natriy-xromiy oksididan (NaCrO2) yasalgan maxsus katod kimyosiga tayanadi. Ishlanmaning eng asosiy ustun jihatlaridan biri shundaki, anʼanaviy litiy-ion elementlaridan farqli oʻlaroq, bu batareyalar quvvat olish jarayonida qizib ketmaydi, aksincha, tashqi muhitdagi issiqlik energiyasining bir qismini oʻziga yutadi.
Ushbu noyob endotermik effekt batareyaning ishchi haroratini past darajada ushlab turishga xizmat qiladi. Natijada, murakkab va qimmat turuvchi faol sovutish tizimlariga boʻlgan ehtiyoj oʻz-oʻzidan yoʻqoladi, bu esa umumiy tizim xarajatlarini yanada qisqartiradi.
Mustaqil sinovlar va yuqori ishonchlilikKompaniyalar taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya Rochester texnologiya institutining (RIT) akkreditatsiyadan oʻtgan Akkumulyatorlarni ishlab chiqish markazida qattiq sinovlardan oʻtkazilgan. Mustaqil tadqiqotlar natijalari mutaxassislarni ham hayratda qoldirdi.
Sinov jarayonida 210 A·ch sigʻimga ega elementlar toʻliq quvvatlash va quvtsizlantirish siklida 97,9 foizlik samaradorlikni namoyish etdi. Qiziarlisi shundaki, batareyalar 1000 ta toʻliq sikldan keyin ham oʻzining dastlabki quvvatining 99 foizdan ortigʻini saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.
Tijoratlashtirish rejalari va kelajak istiqbollariIshlab chiqaruvchilar yangi batareyalar mexanik shikastlanishlar va qizib ketish holatlariga oʻta chidamli ekanini taʼkidlamoqda. Mahsulotlar allaqachon barcha zarur xavfsizlik va xalqaro transport sertifikatlarini qoʻlga kiritib, tijorat bosqichiga tayyor holatga kelgan.
Shimoliy Amerikada umumiy quvvati 1 GW·soatgacha boʻlgan ilk loyihalarni 2027-yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Yangi texnologiya quyidagi yoʻnalishlarda tatbiq etiladi:
- Uy xoʻjaliklari uchun moʻljallangan Tenet nomli maishiy quvvat saqlash tizimlari
- Katta energiya tarmoqlariga moʻljallangan GridSpan nomli modulli platformalar
- 20 daqiqadan 20 soatgacha boʻlgan davomiylikdagi yirik sanoat energetika loyihalari
…