Thunderobot 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi
Thunderobot Range 17 seriyasidagi 17 dyuymli o‘yin noutbuklarini AMD platformasiga o‘tkazib, G2A turkumiga Evo, Pro, Max va yangi Pro 2K modellarini kiritdi. G2 Evo va G2 Pro modellari Intel Core 13-avlod protsessorlari o‘rniga AMD Ryzen 7 H255 chipiga ega bo‘ldi, barcha qurilmalarda grafik kartalar 115 W TGP quvvatini saqlab qoldi va Windows 11 Pro tizimi oldindan o‘rnatildi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Thunderobot kompaniyasi oʻzining 17 dyuymli oʻyin noutbuklari qatorini yangilab, Range 17 seriyasidagi qurilmalarni zamonaviy AMD platformasiga oʻtkazdi. Yangi G2A turkumiga toʻrtta model — Evo, Pro, Max hamda mutlaqo yangi Pro 2K qurilmalari kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy oʻzgarishlardan biri bu apparat taʼminotining yangilangani hisoblanadi. Oʻtgan yili chiqarilgan G2 Evo va G2 Pro modellari endilikda Intel Core 13-avlod protsessoridan voz kechib, AMD Ryzen 7 H255 chipiga oʻtdi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu oʻtish koʻp oqimli vazifalarda yuqori unumdorlikni taʼminlaydi va energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.
Texnik imkoniyatlar va yangi modellarSeriyadagi barcha qurilmalar oʻyin jarayonida yuqori natija koʻrsatishi uchun grafik kartalar maksimal darajadagi 115 W TGP koʻrsatkichini saqlab qolgan. Bu esa noutbuklardagi videokartalar cheklangan rejimda emas, balki toʻliq quvvat bilan ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun qulaylik sifatida Windows 11 Pro operatsion tizimi endi qutidanoq oʻrnatilgan holda taqdim etiladi.
Yangi qatordagi eng eʼtiborga molik qoʻshimcha bu Range 17 G2A Pro 2K modeli boʻldi. Ushbu qurilma oddiy Pro versiyasi korpusida ishlangan boʻlib, yanada ilgʻor ekran va xotira hajmiga ega. Jumladan, u 144 G chastotali FHD oʻrniga 165 G chastotani qoʻllab-quvvatlovchi QHD 2560×1440 pikselli displey bilan jihozlangan. Operativ xotira hajmi esa ikki baravarga oshirilib, 32 GB DDR5 ni tashkil etadi.
Modellar farqi va konfiguratsiyalarTurkumdagi har bir model oʻzining texnik toʻplami bilan ajralib turadi. Xususan, qurilmalarning asosiy turlari quyidagicha taqsimlangan:
- Evo modeli: RTX 5050 (8 GB) va 16 GB DDR5 operativ xotira, 17,3 dyuymli IPS FHD 144 G ekranga ega.
- Pro versiyasi: RTX 5060 (8 GB) hamda 16 GB DDR5 xotira bilan taʼminlangan.
- Max yulduz modeli: RTX 5070 (8 GB GDDR7) va 32 GB DDR5 operativ xotirani oʻz ichiga oladi.
- Pro 2K varianti: RTX 5060 (8 GB) videokartasi va 32 GB DDR5 xotira bilan ishlaydi.
…