Thunderobot 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi

·43·Texno
Thunderobot 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi
Qisqacha

Thunderobot Range 17 seriyasidagi 17 dyuymli o‘yin noutbuklarini AMD platformasiga o‘tkazib, G2A turkumiga Evo, Pro, Max va yangi Pro 2K modellarini kiritdi. G2 Evo va G2 Pro modellari Intel Core 13-avlod protsessorlari o‘rniga AMD Ryzen 7 H255 chipiga ega bo‘ldi, barcha qurilmalarda grafik kartalar 115 W TGP quvvatini saqlab qoldi va Windows 11 Pro tizimi oldindan o‘rnatildi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Thunderobot kompaniyasi oʻzining 17 dyuymli oʻyin noutbuklari qatorini yangilab, Range 17 seriyasidagi qurilmalarni zamonaviy AMD platformasiga oʻtkazdi. Yangi G2A turkumiga toʻrtta model — Evo, Pro, Max hamda mutlaqo yangi Pro 2K qurilmalari kiritildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy oʻzgarishlardan biri bu apparat taʼminotining yangilangani hisoblanadi. Oʻtgan yili chiqarilgan G2 Evo va G2 Pro modellari endilikda Intel Core 13-avlod protsessoridan voz kechib, AMD Ryzen 7 H255 chipiga oʻtdi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu oʻtish koʻp oqimli vazifalarda yuqori unumdorlikni taʼminlaydi va energiya sarfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Texnik imkoniyatlar va yangi modellar

Seriyadagi barcha qurilmalar oʻyin jarayonida yuqori natija koʻrsatishi uchun grafik kartalar maksimal darajadagi 115 W TGP koʻrsatkichini saqlab qolgan. Bu esa noutbuklardagi videokartalar cheklangan rejimda emas, balki toʻliq quvvat bilan ishlashini taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar uchun qulaylik sifatida Windows 11 Pro operatsion tizimi endi qutidanoq oʻrnatilgan holda taqdim etiladi.

Yangi qatordagi eng eʼtiborga molik qoʻshimcha bu Range 17 G2A Pro 2K modeli boʻldi. Ushbu qurilma oddiy Pro versiyasi korpusida ishlangan boʻlib, yanada ilgʻor ekran va xotira hajmiga ega. Jumladan, u 144 G chastotali FHD oʻrniga 165 G chastotani qoʻllab-quvvatlovchi QHD 2560×1440 pikselli displey bilan jihozlangan. Operativ xotira hajmi esa ikki baravarga oshirilib, 32 GB DDR5 ni tashkil etadi.

Modellar farqi va konfiguratsiyalar

Turkumdagi har bir model oʻzining texnik toʻplami bilan ajralib turadi. Xususan, qurilmalarning asosiy turlari quyidagicha taqsimlangan:

  • Evo modeli: RTX 5050 (8 GB) va 16 GB DDR5 operativ xotira, 17,3 dyuymli IPS FHD 144 G ekranga ega.
  • Pro versiyasi: RTX 5060 (8 GB) hamda 16 GB DDR5 xotira bilan taʼminlangan.
  • Max yulduz modeli: RTX 5070 (8 GB GDDR7) va 32 GB DDR5 operativ xotirani oʻz ichiga oladi.
  • Pro 2K varianti: RTX 5060 (8 GB) videokartasi va 32 GB DDR5 xotira bilan ishlaydi.
Barcha talqindagi noutbuklar 1 TB hajmli yagona SSD xotira qurilmasi hamda bir xil — 2,65 kilogramm ogʻirlik bilan taʼminlangan. Tashqi koʻrinishida esa avvalgi dizayn saqlanib qolgan boʻlib, aerodinamik chiziqlar va qopqoqning orqa panelidagi oʻziga xos «qanotsimon» yoritish tizimi saqlanib qolgan. Yangi seriyadagi qurilmalar allaqachon savdoga chiqarila boshlandi.

ThunderobotNoutbukAMDTexnologiyaOʻyin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi