Rodri «Real»ga qarorini aytdi: Nima uchun tanlovi «Barselona» bo‘ldi?
Rodri «Real»ga hurmat yuzasidan «Barselona»ga o‘tishni tanlaganini shaxsan ma'lum qildi. Endi «Barselona» 30 yoshli yarimhimoyachining 2027 yil 30 iyungacha amal qiladigan shartnomasi bo‘yicha «Manchester Siti» bilan kelishishi kerak. «Siti» taxminan 60 million funtlik taklifni ko‘rib chiqishi mumkin, Rodrining Transfermarkt'dagi bozor qiymati esa 50 million yevro atrofida baholangan.
«Manchester Siti» va Ispaniya milliy jamoasi yetakchisi Rodri atrofidagi transfer voqealari hal qiluvchi bosqichga kirdi. Uzoq vaqt davomida «Real Madrid»ning asosiy maqsadlaridan biri bo‘lib kelgan yarimhimoyachi yakunda butunlay boshqa yo‘lni tanladi.
Eng e’tiborlisi, Rodri Madrid klubini noaniqlikda qoldirmagan. U «Real» bilan olib borilgan muzokaralarga hurmat yuzasidan o‘z qarorini klubga shaxsan ma’lum qilgan. Endi «Barselona» oldida bitta katta vazifa qolmoqda — «Manchester Siti» bilan kelishish.
Rodri «Real»ga nima dedi?
Cadena SER'ning El Larguero dasturi ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining agenti Pablo Barkero muzokaralar davomida «Real» o‘zini professional va hurmatga loyiq tarzda tutganini ta’kidlagan.
«O‘zini benuqson tutgan “Real”ga hurmat yuzasidan Rodri “Barselona”ga o‘tishga qaror qilganini klubga shaxsan ma’lum qildi».
Manbaga ko‘ra, madridliklar Rodri uchun jiddiy taklif tayyorlagan va tomonlar so‘nggi ikki hafta mobaynida muzokaralar olib borgan. Shunga qaramay, futbolchi yakuniy qarorni shaxsiy omillardan kelib chiqib qabul qilgan va «Barselona» loyihasini afzal ko‘rgan.
Bu bilan «Real» uchun vaziyat ancha oydinlashdi: klub futbolchining fikri o‘zgarishini kutib vaqt yo‘qotish o‘rniga transfer bozorida boshqa variantlarga e’tibor qaratishi mumkin.
Endi navbat «Manchester Siti» bilan muzokaraga
Rodrining roziligi transferni avtomatik ravishda yakunlamaydi.
30 yoshli yarimhimoyachining «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha amal qiladi. Shu sabab «Barselona» futbolchini qo‘lga kiritish uchun Angliya klubi bilan ham kelishuvga erishishi shart. Transfermarkt'ning hozirgi ma’lumotida uning bozor qiymati 50 million yevro atrofida baholangan.
Britaniya matbuotiga ko‘ra, «Siti» futbolchisini saqlab qolish imkoniyatidan hali butunlay voz kechmagan. Biroq shartnomaning oxirgi yili boshlangani klubning muzokaralardagi pozitsiyasiga ta’sir qilishi mumkin. The Guardian «shaharliklar» taxminan 60 million funt atrofidagi taklifni ko‘rib chiqishi mumkinligini yozmoqda.
Demak, endilikda asosiy intriga Rodrining xohishida emas — «Barselona» uning uchun qancha to‘lashga tayyor ekanida.
Jahon chempionatidan keyin uning maqomi yana oshdi
Rodrining qarorini yanada qiziq qilayotgan jihat — u «Barselona»ni faoliyatidagi eng katta turnirlardan birini o‘tkazganidan keyin tanlamoqda.
Ispaniya 2026 yilgi jahon chempionati finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta dunyo chempioni bo‘ldi. Hal qiluvchi gol qo‘shimcha vaqtning 106-daqiqasida Ferran Torres tomonidan urildi.
Rodri esa turnirda Ispaniyaning barcha sakkizta uchrashuvida ishtirok etdi va FIFA tomonidan mundialning eng yaxshi futbolchisi — adidas Golden Ball sohibiga aylandi. U finalda 105 ta pasdan 101 tasini aniq yetkazib, duellarning 80 foizida g‘olib chiqqan.
Shu sabab uning transferi oddiy tajribali yarimhimoyachini xarid qilish emas. «Barselona» amalda jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisini o‘z markaziga qo‘shish imkoniyati uchun kurashmoqda.
«Siti»dagi yetti yillik davr yakuniga yaqinlashdimi?
Rodri 2019 yil yozida «Atletiko»dan «Manchester Siti»ga kelgan va qisqa vaqt ichida Pep Gvardiola tizimining eng muhim futbolchilaridan biriga aylangan.
Uning «Siti»dagi ahamiyatini faqat gol yoki assistlar bilan o‘lchash qiyin. Rodri himoya va hujum o‘rtasidagi bog‘lovchi, o‘yin sur’atini boshqaruvchi va eng katta uchrashuvlarda mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladigan futbolchi bo‘lib shakllandi.
Aynan «Siti» safida u Chempionlar ligasi, Premer-liga va boshqa ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritdi. 2024 yilda «Oltin to‘p»ni olgan Rodri 2026 yilda Jahon chempionati va mundialning eng yaxshi futbolchisi sovrig‘ini ham kolleksiyasiga qo‘shdi.
«Barselona» markazida nima o‘zgaradi?
Agar transfer amalga oshsa, kataloniyaliklar so‘nggi yillarda izlayotgan eng muhim detallardan biriga ega bo‘ladi — yuqori bosim ostida ham o‘yinni nazorat qila oladigan tayanch yarimhimoyachiga.
Rodrining kuchli jihati faqat to‘pni olib qo‘yishda emas. U:
— himoyadan hujumga chiqishni boshqaradi;
— pressing ostida to‘pni deyarli yo‘qotmaydi;
— o‘yin tempini pasaytirish yoki keskin oshirishni biladi;
— katta uchrashuvlarda qaror qabul qilishdan qo‘rqmaydi.
Bunday futbolchining «Barselona»ga kelishi jamoaning nafaqat asosiy tarkibi, balki butun o‘yin modeliga ta’sir qilishi mumkin.
Asosiy qaror qabul qilindi, endi narx hal qiladi
Bir necha kun avval Rodri uchun «Real» va «Barselona» o‘rtasidagi kurash asosiy mavzulardan biri edi. Endi esa vaziyat o‘zgardi: futbolchining tanlovi ma’lum, Madrid klubi ham bu haqda bevosita xabardor qilingan.
Ammo transfer hali klublar darajasida hal qilinishi kerak.
Agar «Barselona» «Manchester Siti» talablarini bajara olsa, jahon chempionatining eng yaxshi futbolchisi «Kamp Nou»da yangi davrning markaziy figuralaridan biriga aylanishi mumkin.
Eng katta intriga endi boshqacha: «Barselona» Rodrining «ha» degan javobini real transferga aylantira oladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…