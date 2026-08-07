Diego Forlan Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Diego Forlan Marselo Belsa iste'foga chiqqach, Urugvay milliy futbol terma jamoasi bosh murabbiyi etib vaqtincha tayinlandi. 47 yoshli mutaxassis bu vazifani 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasini boshqarish bilan birga olib boradi. Forlan milliy jamoani federatsiya doimiy bosh murabbiy tayinlaguniga qadar boshqaradi va ilk uchrashuvini 24-sentabr kuni Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
Urugvay milliy futbol terma jamoasida bosh murabbiy o'zgarishi ro'y berdi. Marselo Belsa jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so'ng lavozimini tark etgach, uning o'rniga afsonaviy sobiq hujumchi Diego Forlan vaqtincha bosh murabbiy etib tayinlandi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
47 yoshli mutaxassis endilikda bu vazifani mamlakatning 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasini boshqarish bilan birgalikda olib boradi. U milliy futbol federatsiyasi doimiy bosh murabbiy qidirish jarayonini yakunlaguniga qadar jamoani boshqarib turadi.
Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik va Belsaning iste'fosiUrugvay terma jamoasining Marselo Belsa qo'l ostidagi jahon chempionati kampaniyasi juda omadsiz yakunlandi. Jamoa guruh bosqichidan chiqa olmay, musobaqani tark etdi. Kap-Verde va Saudiya Arabistoniga qarshi o'yinlarda atigi ikki ochko jamg'argan «La Seleccion» muxlislarini qattiq ranjitdi.
Ta'kidlash joizki, turnir davomida urugvayliklar to'pga egal qilish bo'yicha o'rtacha 55 foizlik ko'rsatkich qayd etgan bo'lsa-da, bu natija Belsani lavozimida saqlab qolish uchun yetarli bo'lmadi. Natijada federatsiya rahbariyati keskin qaror qabul qilib, tajribali murabbiy bilan xayrlashdi.
Diego Forlanning murabbiylik faoliyati va vazifalariGoal.com ma'lumotiga ko'ra, Diego Forlan futbolchilik faoliyatidan so'ng murabbiylikda unchalik katta tajribaga ega emas. U bunga qadar faqatgina «Penarol» va «Atenas» klublarini boshqargan. Biroq, uning futbolchilik davridagi obro'si va milliy jamoadagi xizmatlari beqiyosdir. Forlan o'z vaqtida Urugvay safida 112 ta o'yinda maydonga tushib, 36 ta gol urgan hamda 2010 yilgi jahon chempionatining «Oltin to'p» sovrinini qo'lga kiritgan edi.
Yangi bosh murabbiy oldida turgan vazifalar ko'lami keng. U milliy terma jamoaning Yevropada o'ynab yurgan yulduzlarini ruhlantirishi va jamoada g'oliblik ruhini tiklashi lozim. Shuningdek, Forlan asosiy jamoani boshqarish bilan bir qatorda, U-20 yoshlar terma jamoasini kelgusi yoshlar o'rtasidagi mundialga tayyorlashi kerak.
Diego Forlan bosh murabbiy sifatidagi ilk sinovini 24-sentabr kuni Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvida boshlaydi. Federatsiya doimiy murabbiyni 2026-yilning oxiri yoki 2027-yil boshigacha tayinlashni rejalashtirgan.
…