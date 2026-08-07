Diego Forlan Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi

·64·Sport
Diego Forlan Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi
Qisqacha

Diego Forlan Marselo Belsa iste'foga chiqqach, Urugvay milliy futbol terma jamoasi bosh murabbiyi etib vaqtincha tayinlandi. 47 yoshli mutaxassis bu vazifani 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasini boshqarish bilan birga olib boradi. Forlan milliy jamoani federatsiya doimiy bosh murabbiy tayinlaguniga qadar boshqaradi va ilk uchrashuvini 24-sentabr kuni Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.

Urugvay milliy futbol terma jamoasida bosh murabbiy o'zgarishi ro'y berdi. Marselo Belsa jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so'ng lavozimini tark etgach, uning o'rniga afsonaviy sobiq hujumchi Diego Forlan vaqtincha bosh murabbiy etib tayinlandi. Bu haqda Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

47 yoshli mutaxassis endilikda bu vazifani mamlakatning 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoasini boshqarish bilan birgalikda olib boradi. U milliy futbol federatsiyasi doimiy bosh murabbiy qidirish jarayonini yakunlaguniga qadar jamoani boshqarib turadi.

Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik va Belsaning iste'fosi

Urugvay terma jamoasining Marselo Belsa qo'l ostidagi jahon chempionati kampaniyasi juda omadsiz yakunlandi. Jamoa guruh bosqichidan chiqa olmay, musobaqani tark etdi. Kap-Verde va Saudiya Arabistoniga qarshi o'yinlarda atigi ikki ochko jamg'argan «La Seleccion» muxlislarini qattiq ranjitdi.

Ta'kidlash joizki, turnir davomida urugvayliklar to'pga egal qilish bo'yicha o'rtacha 55 foizlik ko'rsatkich qayd etgan bo'lsa-da, bu natija Belsani lavozimida saqlab qolish uchun yetarli bo'lmadi. Natijada federatsiya rahbariyati keskin qaror qabul qilib, tajribali murabbiy bilan xayrlashdi.

Diego Forlanning murabbiylik faoliyati va vazifalari

Goal.com ma'lumotiga ko'ra, Diego Forlan futbolchilik faoliyatidan so'ng murabbiylikda unchalik katta tajribaga ega emas. U bunga qadar faqatgina «Penarol» va «Atenas» klublarini boshqargan. Biroq, uning futbolchilik davridagi obro'si va milliy jamoadagi xizmatlari beqiyosdir. Forlan o'z vaqtida Urugvay safida 112 ta o'yinda maydonga tushib, 36 ta gol urgan hamda 2010 yilgi jahon chempionatining «Oltin to'p» sovrinini qo'lga kiritgan edi.

Yangi bosh murabbiy oldida turgan vazifalar ko'lami keng. U milliy terma jamoaning Yevropada o'ynab yurgan yulduzlarini ruhlantirishi va jamoada g'oliblik ruhini tiklashi lozim. Shuningdek, Forlan asosiy jamoani boshqarish bilan bir qatorda, U-20 yoshlar terma jamoasini kelgusi yoshlar o'rtasidagi mundialga tayyorlashi kerak.

Diego Forlan bosh murabbiy sifatidagi ilk sinovini 24-sentabr kuni Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'tkaziladigan o'rtoqlik uchrashuvida boshlaydi. Federatsiya doimiy murabbiyni 2026-yilning oxiri yoki 2027-yil boshigacha tayinlashni rejalashtirgan.

Diego ForlanUrugvayMarselo BelsaFutbolTerma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)