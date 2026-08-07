Arsenal Ferran Torres transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi
Arsenal Ferran Torres transferi masalasida uning agentlari bilan bog'lanib, vaziyatni kuzatmoqda. London klubi Morgan Rodjers, Bredli Barkola va Vinicius Junior bo'yicha muvaffaqiyatsizliklardan so'ng e'tiborini Barselona hujumchisiga qaratgan. 26 yoshli Ferran Torres Mikel Artetaga tanish va hujumning turli pozitsiyalarida o'ynay olishi bilan Arsenalga mos kelishi mumkin, biroq hozircha rasmiy kelishuvga erishilmagan.
Angliyaning Arsenal klubi transfer oynasi yopilishidan avval hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona hujumchisi Ferran Torres nomzodiga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Mikel Arteta jamoasi yozgi transfer davrida bir qator taniqli futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan edi, biroq asosiy nishonga olingan yulduzlar boʻyicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, London klubi muqobil variantlarni qidirishga majbur boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
CaughtOffside nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻining qanotlarini kuchaytirish uchun ispaniyalik futbolchining vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Transfer bozorida "toʻpchilar" uchun qidiruvlar oson kechmayotgani sezilmoqda. Klub yoz davomida bir nechta yangi futbolchilarni jalb etgan boʻlsa-da, aynan elita darajasidagi qanot hujumchisini topish masalasi Mikel Arteta uchun bosh ogʻrigʻiga aylandi.
Transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklar va asosiy rejaning barbod boʻlishiLondonliklar yozgi transferlar vaqtida bir qator ogʻir yoʻqotishlarga duch keldi. Xususan, Chelsi Morgan Rodjersni oʻz safiga qoʻshib olgan boʻlsa, Pari Sen-Jermen yulduzi Bredli Barkola Liverpulga oʻtishni afzal koʻrgani sababli Arsenalning bu boradagi urinishlari toʻxtab qoldi. Biroq jamoa uchun eng ogʻir zarba Real Madrid yulduzi Vinicius Junior transferidagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi.
Arsenal braziliyalik vingerning shartnomasi yakunlanib borayotganidan foydalanishni niyat qilgan edi. Biroq futbolchi Madrid klubi bilan 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan ulkan shartnomani imzolagach, London klubining bu boradagi umidlari batamom soʻndi. Natijada klub eʼtiborini boshqa futbolchilarga, xususan, Barselona vakili Ferran Torresga qaratdi.
Ferran Torresning pozitsiyasi va klub ichki muhitiOldinroq Manchester Siti sharafini himoya qilgan Ferran Torres Mikel Artetaga yaxshi tanish boʻlib, uning hujum uchligidagi universal imkoniyatlari Arsenal uchun juda qoʻl kelishi mumkin. Hozirda 26 yoshli futbolchi PSJ qiziqishlari doirasida ekani aytilayotgan boʻlsa-da, hozircha hech qanday rasmiy kelishuvga erishilmagani xabar qilinmoqda.
CaughtOffside jurnalisti Mark Brusning maʼlum qilishicha, Arsenal vakillari futbolchining agentlari bilan bogʻlanib, yozda uning harakatlari haqida xabardor qilib turishni soʻrashgan. Boshqa manbalar esa London klubi bu masalani hozircha faqat ichki muhokamalarda koʻrib chiqib, vaziyatni chetdan kuzatayotganini taʼkidlamoqda.
Sportico nashriga bergan intervyusida Ferran Torresning oʻzi ham kataloniyaliklar uning xizmatiga qanchalik muhtoj ekanini koʻrsatib qoʻyishi kerakligini ochiq aytgan edi. Ispaniyalik futbolchi Yevropaning yetakchi klublaridan takliflar tushayotgani yoqimli ekanini tan olib, amaldagi shartnomasi borligi sababli oʻz kelajagini oʻzi hal qilish huquqiga egaligini qoʻshimcha qildi.
…