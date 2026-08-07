Arsenal Ferran Torres transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi

·124·Sport
Arsenal Ferran Torres transferi boʻyicha muzokaralarga kirishdi
Qisqacha

Arsenal Ferran Torres transferi masalasida uning agentlari bilan bog'lanib, vaziyatni kuzatmoqda. London klubi Morgan Rodjers, Bredli Barkola va Vinicius Junior bo'yicha muvaffaqiyatsizliklardan so'ng e'tiborini Barselona hujumchisiga qaratgan. 26 yoshli Ferran Torres Mikel Artetaga tanish va hujumning turli pozitsiyalarida o'ynay olishi bilan Arsenalga mos kelishi mumkin, biroq hozircha rasmiy kelishuvga erishilmagan.

Angliyaning Arsenal klubi transfer oynasi yopilishidan avval hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona hujumchisi Ferran Torres nomzodiga jiddiy eʼtibor qaratmoqda. Mikel Arteta jamoasi yozgi transfer davrida bir qator taniqli futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirgan edi, biroq asosiy nishonga olingan yulduzlar boʻyicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlangach, London klubi muqobil variantlarni qidirishga majbur boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

CaughtOffside nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal rahbariyati hujum chizigʻining qanotlarini kuchaytirish uchun ispaniyalik futbolchining vaziyatini diqqat bilan kuzatmoqda. Transfer bozorida "toʻpchilar" uchun qidiruvlar oson kechmayotgani sezilmoqda. Klub yoz davomida bir nechta yangi futbolchilarni jalb etgan boʻlsa-da, aynan elita darajasidagi qanot hujumchisini topish masalasi Mikel Arteta uchun bosh ogʻrigʻiga aylandi.

Transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizliklar va asosiy rejaning barbod boʻlishi

Londonliklar yozgi transferlar vaqtida bir qator ogʻir yoʻqotishlarga duch keldi. Xususan, Chelsi Morgan Rodjersni oʻz safiga qoʻshib olgan boʻlsa, Pari Sen-Jermen yulduzi Bredli Barkola Liverpulga oʻtishni afzal koʻrgani sababli Arsenalning bu boradagi urinishlari toʻxtab qoldi. Biroq jamoa uchun eng ogʻir zarba Real Madrid yulduzi Vinicius Junior transferidagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi.

Arsenal braziliyalik vingerning shartnomasi yakunlanib borayotganidan foydalanishni niyat qilgan edi. Biroq futbolchi Madrid klubi bilan 2032-yilning iyunigacha moʻljallangan ulkan shartnomani imzolagach, London klubining bu boradagi umidlari batamom soʻndi. Natijada klub eʼtiborini boshqa futbolchilarga, xususan, Barselona vakili Ferran Torresga qaratdi.

Ferran Torresning pozitsiyasi va klub ichki muhiti

Oldinroq Manchester Siti sharafini himoya qilgan Ferran Torres Mikel Artetaga yaxshi tanish boʻlib, uning hujum uchligidagi universal imkoniyatlari Arsenal uchun juda qoʻl kelishi mumkin. Hozirda 26 yoshli futbolchi PSJ qiziqishlari doirasida ekani aytilayotgan boʻlsa-da, hozircha hech qanday rasmiy kelishuvga erishilmagani xabar qilinmoqda.

CaughtOffside jurnalisti Mark Brusning maʼlum qilishicha, Arsenal vakillari futbolchining agentlari bilan bogʻlanib, yozda uning harakatlari haqida xabardor qilib turishni soʻrashgan. Boshqa manbalar esa London klubi bu masalani hozircha faqat ichki muhokamalarda koʻrib chiqib, vaziyatni chetdan kuzatayotganini taʼkidlamoqda.

Sportico nashriga bergan intervyusida Ferran Torresning oʻzi ham kataloniyaliklar uning xizmatiga qanchalik muhtoj ekanini koʻrsatib qoʻyishi kerakligini ochiq aytgan edi. Ispaniyalik futbolchi Yevropaning yetakchi klublaridan takliflar tushayotgani yoqimli ekanini tan olib, amaldagi shartnomasi borligi sababli oʻz kelajagini oʻzi hal qilish huquqiga egaligini qoʻshimcha qildi.

ArsenalFerran TorresBarselonaTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)