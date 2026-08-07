«Milan»ning yangi murabbiyidan shov-shuvli bayonot: Raqiblardan qo‘rqmaymiz
«Milan» bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa barcha musobaqalarda g'alaba uchun kurashishga qodir ekanini va Yevropa ligasida g'olib chiqishiga ishonish kerakligini aytdi. U har bir o'yinga alohida tayyorgarlik ko'rish va maqsad sari bosqichma-bosqich harakat qilish muhimligini ta'kidladi. Amorim «Milan» A Seriyada chempionlik uchun kurashishi shartligini, tarkibdagi o'zgarishlar va yangi murabbiy sabab oldinda katta ishlar turganini bildirdi.
«Milan»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoaning yangi mavsumdagi asosiy maqsadlari va vazifalari haqida to‘xtalib o‘tdi. Portugaliyalik mutaxassis «rossonerilar» bilan yirik zafarlarni ko‘zlamoqda.
Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Amorim jamoaning ichki imkoniyatlari va Yevropa arenasidagi rejalari bilan o‘rtoqlashdi.
«Yevropa ligasida g‘olib chiqishimizga ishonishimiz shart»
Yangi bosh murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa oldiga qo‘yilgan eng asosiy vazifa — har bir o‘yinga alohida tayyorgarlik ko‘rish va barcha musobaqalarda maksimal natija uchun kurashishdir:
«Eng muhimi — har bir o‘yinga alohida e’tibor qaratish. Bizning jamoamiz har bir bahsda, har bir musobaqada g‘alaba qozonish uchun yetarlicha kuchli. Agar maqsad sari bosqichma-bosqich harakat qilsak, jiddiy natijalarga erisha olamiz.
Yevropa ligasi haqida gapiradigan bo‘lsak, biz ushbu musobaqada g‘olib chiqishimiz mumkinligiga ishonishimiz kerak», — dedi Amorim.
A Seriya va Chempionlar ligasiga qaytish rejasi
Ruben Amorim A Seriyadagi raqobatga baho bera turib, «Milan» kabi grand klub hech qachon chempionlik poygasidan chetda qolmasligi zarurligini uqtirdi:
«Oldimizda A Seriya ham turibdi. Raqobatchilarimizning ayrimlari ma’lum ustunlikka ega, chunki ularning murabbiylari jamoalarda ancha vaqtdan beri ishlab kelmoqda. Ammo men 'Milan' bosh murabbiyi sifatida chempionlik uchun kurasha olmaymiz, deb ayta olmayman.
Oldinda katta hajmdagi ishlar kutib turibdi — yangi murabbiy, tarkibdagi o‘zgarishlar. Lekin 'Milan' kabi buyuk klub har doim sovrinlar uchun kurashishi shart. Biz buning uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Shu bilan birga, Chempionlar ligasiga yo‘llanma olish ham moliyaviy va nufuz jihatidan nihoyatda muhim ekanini yaxshi tushunamiz», — deya xulosa qildi mutaxassis.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…