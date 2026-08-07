«Milan»ning yangi murabbiyidan shov-shuvli bayonot: Raqiblardan qo‘rqmaymiz

·91·Sport
«Milan»ning yangi murabbiyidan shov-shuvli bayonot: Raqiblardan qo‘rqmaymiz
Qisqacha

«Milan» bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoa barcha musobaqalarda g'alaba uchun kurashishga qodir ekanini va Yevropa ligasida g'olib chiqishiga ishonish kerakligini aytdi. U har bir o'yinga alohida tayyorgarlik ko'rish va maqsad sari bosqichma-bosqich harakat qilish muhimligini ta'kidladi. Amorim «Milan» A Seriyada chempionlik uchun kurashishi shartligini, tarkibdagi o'zgarishlar va yangi murabbiy sabab oldinda katta ishlar turganini bildirdi.

«Milan»ning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim jamoaning yangi mavsumdagi asosiy maqsadlari va vazifalari haqida to‘xtalib o‘tdi. Portugaliyalik mutaxassis «rossonerilar» bilan yirik zafarlarni ko‘zlamoqda.

Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Amorim jamoaning ichki imkoniyatlari va Yevropa arenasidagi rejalari bilan o‘rtoqlashdi.

«Yevropa ligasida g‘olib chiqishimizga ishonishimiz shart»

Yangi bosh murabbiyning ta’kidlashicha, jamoa oldiga qo‘yilgan eng asosiy vazifa — har bir o‘yinga alohida tayyorgarlik ko‘rish va barcha musobaqalarda maksimal natija uchun kurashishdir:

«Eng muhimi — har bir o‘yinga alohida e’tibor qaratish. Bizning jamoamiz har bir bahsda, har bir musobaqada g‘alaba qozonish uchun yetarlicha kuchli. Agar maqsad sari bosqichma-bosqich harakat qilsak, jiddiy natijalarga erisha olamiz.

Yevropa ligasi haqida gapiradigan bo‘lsak, biz ushbu musobaqada g‘olib chiqishimiz mumkinligiga ishonishimiz kerak», — dedi Amorim.

A Seriya va Chempionlar ligasiga qaytish rejasi

Ruben Amorim A Seriyadagi raqobatga baho bera turib, «Milan» kabi grand klub hech qachon chempionlik poygasidan chetda qolmasligi zarurligini uqtirdi:

«Oldimizda A Seriya ham turibdi. Raqobatchilarimizning ayrimlari ma’lum ustunlikka ega, chunki ularning murabbiylari jamoalarda ancha vaqtdan beri ishlab kelmoqda. Ammo men 'Milan' bosh murabbiyi sifatida chempionlik uchun kurasha olmaymiz, deb ayta olmayman.

Oldinda katta hajmdagi ishlar kutib turibdi — yangi murabbiy, tarkibdagi o‘zgarishlar. Lekin 'Milan' kabi buyuk klub har doim sovrinlar uchun kurashishi shart. Biz buning uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Shu bilan birga, Chempionlar ligasiga yo‘llanma olish ham moliyaviy va nufuz jihatidan nihoyatda muhim ekanini yaxshi tushunamiz», — deya xulosa qildi mutaxassis.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Ruben AmorimMilanLa Gazzetta dello SportRossoneri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)