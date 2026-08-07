David Raya Angliya Premyer-ligasida tarixiy rekord oʻrnatishi mumkin

·61·Sport
David Raya Angliya Premyer-ligasida tarixiy rekord oʻrnatishi mumkin
Qisqacha

David Raya 2026-27 yilgi mavsum yakunida «Oltin qoʻlqop»ni ketma-ket toʻrtinchi marta qoʻlga kiritsa, Angliya Premyer-ligasi tarixida bunday natijaga erishgan ilk darvozabonga aylanadi. 30 yoshli ispaniyalik posbon soʻnggi uch mavsumda ushbu sovrinni yutib, jami 48 ta uchrashuvda oʻz darvozasini daxlsiz saqlagan. Uning rekord sari intilishida William Saliba, Gabriel Magalhaes hamda Jurrien Timber boshchiligidagi Arsenal himoyasi muhim rol oʻynamoqda.

Goal.com xabar berishicha, Londonning Arsenal klubi darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasida mutlaq tarixiy rekord qayd etib, ketma-ket toʻrtinchi marta «Oltin qoʻlqop» sovrinini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogarga aylanishi kutilmoqda. Ispaniyalik darvozabon soʻnggi mavsumlarda koʻrsatgan barqaror oʻyini va ishonchli harakatlari evaziga nafaqat oʻz jamoasining asosiy figurasiga, balki mamlakat chempionatining eng nufuzli posbonlaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2023-yilda Emirates Stadium'ga dastlab ijara asosida kelib qoʻshilgan 30 yoshli futbolchi qisqa vaqt ichida oʻz mahoratini yanada oshirib, Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning soʻzsiz birinchi raqamli darvozaboniga aylandi. Shu davr mobaynida u uchta mavsum ketma-ket «Oltin qoʻlqop» sovriniga sazovor boʻlib, jami 48 ta uchrashuvda oʻz darvozasini daxlsiz saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.

Tarixiy rekord sari dadil qadam

Hozirgi kunga qadar Premyer-ligada toʻrt marta eng yaxshi darvozabon unvonini faqatgina ikki afsonaviy posbon — Petr Cech hamda Joe Hart qoʻlga kiritgan. Biroq ularning hech biri bu natijani ketma-ket mavsumlarda qayd eta olmagan. Agar David Raya 2026-27 yilgi mavsum yakuniga koʻra yana mazkur sovringa loyiq koʻrilsa, u Angliya chempionati tarixida ketma-ket toʻrt marta «Oltin qoʻlqop»ni yutgan ilk darvozabonga aylanadi.

Arsenal jamoasining mustahkam himoya chizigʻi bu maqsadga erishishda asosiy omillardan biri boʻlib xizmat qilmoqda. William Saliba, Gabriel Magalhaes hamda Jurrien Timber kabi himoyachilar raqib hujumchilariga deyarli imkon qoldirmayapti. Shu boisdan ham mutaxassislar va sobiq futbolchilar ispan harbiysining bu rekordni yangilash imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.

Mutaxassislar fikri va darvozabonning oʻyin uslubi

Arsenal'ning sobiq darvozaboni va «Invincibles» tarkibi aʼzosi Graham Stack Haypp koʻmagida Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida David Raya haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, darvozaning quruq saqlanishi faqatgina birgina posbonning xizmati emas, balki butun jamoaning birgalikdagi mehnati mahsulidir:

  • Standart vaziyatlarni bartaraf etishda jamoaviy harakatlar
  • Himoyachilarning oʻzini oʻtga-suvga urib toʻpni qaytarishi
  • Raqib qanot uzatmalariga qarshi uyushqoqlik bilan kurashish
Shu bilan birga, Graham Stack David Raya tavakkalga asoslangan oʻyin uslubiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, ispan posboni baʼzan oʻzini qiyin vaziyatlarga solib qoʻyishiga qaramay, oʻziga va jamoadoshlariga boʻlgan ulkan ishonchi evaziga eng qaltis paslarni ham amalga oshiradi va bu jamoa muvaffaqiyatida muhim rol oʻynaydi.

David RayaArsenalPremyer-ligaOltin qoʻlqopFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)