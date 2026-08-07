David Raya Angliya Premyer-ligasida tarixiy rekord oʻrnatishi mumkin
David Raya 2026-27 yilgi mavsum yakunida «Oltin qoʻlqop»ni ketma-ket toʻrtinchi marta qoʻlga kiritsa, Angliya Premyer-ligasi tarixida bunday natijaga erishgan ilk darvozabonga aylanadi. 30 yoshli ispaniyalik posbon soʻnggi uch mavsumda ushbu sovrinni yutib, jami 48 ta uchrashuvda oʻz darvozasini daxlsiz saqlagan. Uning rekord sari intilishida William Saliba, Gabriel Magalhaes hamda Jurrien Timber boshchiligidagi Arsenal himoyasi muhim rol oʻynamoqda.
Goal.com xabar berishicha, Londonning Arsenal klubi darvozaboni David Raya Angliya Premyer-ligasida mutlaq tarixiy rekord qayd etib, ketma-ket toʻrtinchi marta «Oltin qoʻlqop» sovrinini qoʻlga kiritish uchun asosiy davogarga aylanishi kutilmoqda. Ispaniyalik darvozabon soʻnggi mavsumlarda koʻrsatgan barqaror oʻyini va ishonchli harakatlari evaziga nafaqat oʻz jamoasining asosiy figurasiga, balki mamlakat chempionatining eng nufuzli posbonlaridan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2023-yilda Emirates Stadium'ga dastlab ijara asosida kelib qoʻshilgan 30 yoshli futbolchi qisqa vaqt ichida oʻz mahoratini yanada oshirib, Mikel Arteta boshchiligidagi jamoaning soʻzsiz birinchi raqamli darvozaboniga aylandi. Shu davr mobaynida u uchta mavsum ketma-ket «Oltin qoʻlqop» sovriniga sazovor boʻlib, jami 48 ta uchrashuvda oʻz darvozasini daxlsiz saqlab qolishga muvaffaq boʻldi.
Tarixiy rekord sari dadil qadamHozirgi kunga qadar Premyer-ligada toʻrt marta eng yaxshi darvozabon unvonini faqatgina ikki afsonaviy posbon — Petr Cech hamda Joe Hart qoʻlga kiritgan. Biroq ularning hech biri bu natijani ketma-ket mavsumlarda qayd eta olmagan. Agar David Raya 2026-27 yilgi mavsum yakuniga koʻra yana mazkur sovringa loyiq koʻrilsa, u Angliya chempionati tarixida ketma-ket toʻrt marta «Oltin qoʻlqop»ni yutgan ilk darvozabonga aylanadi.
Arsenal jamoasining mustahkam himoya chizigʻi bu maqsadga erishishda asosiy omillardan biri boʻlib xizmat qilmoqda. William Saliba, Gabriel Magalhaes hamda Jurrien Timber kabi himoyachilar raqib hujumchilariga deyarli imkon qoldirmayapti. Shu boisdan ham mutaxassislar va sobiq futbolchilar ispan harbiysining bu rekordni yangilash imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.
Mutaxassislar fikri va darvozabonning oʻyin uslubiArsenal'ning sobiq darvozaboni va «Invincibles» tarkibi aʼzosi Graham Stack Haypp koʻmagida Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida David Raya haqida oʻz fikrlarini bildirib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, darvozaning quruq saqlanishi faqatgina birgina posbonning xizmati emas, balki butun jamoaning birgalikdagi mehnati mahsulidir:
- Standart vaziyatlarni bartaraf etishda jamoaviy harakatlar
- Himoyachilarning oʻzini oʻtga-suvga urib toʻpni qaytarishi
- Raqib qanot uzatmalariga qarshi uyushqoqlik bilan kurashish
…