Barselona chap qanot himoyasida muammoga duch keldi

·76·Sport
Barselona chap qanot himoyasida muammoga duch keldi
Qisqacha

Barselonaning chap qanot himoyachisi Alexandro Balde jismoniy muammolar sabab mavsumoldi tayyorgarlik mashg'ulotlarida to'liq qatnasha olmadi va hozircha bir daqiqa ham maydonga tushmadi. U Birmingemga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi hamda jamoa o'tkazgan ikkita sinov bahsini o'tkazib yubordi, futbolchining jarohati esa shifokorlar va murabbiylar shtabi tomonidan sir tutilmoqda.

Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsum oldidan tarkibni shakllantirish jarayonida jiddiy muammoga duch keldi. Xususan, jamoaning chap qanot himoyasi chizigʻida noaniqliklar saqlanib qolmoqda, bu esa bosh murabbiy Xansi Flikning rejalariga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning asosiy umidlaridan biri boʻlgan Alexandro Balde jismoniy muammolar sababli mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlarida toʻliq qatnasha olmadi. Futbolchi hozircha bir daqiqa ham maydonga tushgani yoʻq, bu esa klub muxlislari va mutaxassislarni xavotirga solmoqda.

Jarohat sir tutilyapti

Aleksandro Balde Birmingemga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvini hamda Xansi Flik shogirdlari oʻtkazgan ikkita sinov bahsini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Shifokorlar va murabbiylar shtabi futbolchining holati borasida sir saqlayotgani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.

OAV xabarlariga koʻra, futbolchining sogʻligʻidagi muammolar bel qismidagi churra asoratlari yoki qov sohasi ogʻriqlari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Oxirgi variant murabbiylar uchun yanada jiddiy bosh ogʻrigʻiga sabab boʻladi, chunki bunday jarohatlar tiklanish jarayonini choʻzib yuboradi.

Imkoniyatni boy berish xavfi

Oʻtgan mavsumda Joao Kanselu jamoaga kelib qoʻshilgach, Balde asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi. Shuningdek, u jahon chempionatida ham maydonga tusha olmagandi. Shu maʼnoda, mavsumoldi yigʻinlari futbolchi uchun oʻz mavqeini tiklab olish va Xansi Flikning ishonchini qozonish uchun ideal imkoniyat edi.

Nemis mutaxassisi oʻtgan mavsumdayoq Baldening salohiyati yuqoriligini taʼkidlab, uning oʻyin darajasini yanada oshirishi kerakligini bir necha bor aytgan edi. Biroq kutilmagan jismoniy muammolar yosh himoyachining oʻzini koʻrsatishiga toʻsqinlik qilmoqda va uning yangi mavsumdagi istiqboli soʻroq ostida qolmoqda.

BarselonaAlexandro BaldeXansi FlikLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)