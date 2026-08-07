Barselona chap qanot himoyasida muammoga duch keldi
Barselonaning chap qanot himoyachisi Alexandro Balde jismoniy muammolar sabab mavsumoldi tayyorgarlik mashg'ulotlarida to'liq qatnasha olmadi va hozircha bir daqiqa ham maydonga tushmadi. U Birmingemga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi hamda jamoa o'tkazgan ikkita sinov bahsini o'tkazib yubordi, futbolchining jarohati esa shifokorlar va murabbiylar shtabi tomonidan sir tutilmoqda.
Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsum oldidan tarkibni shakllantirish jarayonida jiddiy muammoga duch keldi. Xususan, jamoaning chap qanot himoyasi chizigʻida noaniqliklar saqlanib qolmoqda, bu esa bosh murabbiy Xansi Flikning rejalariga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoaning asosiy umidlaridan biri boʻlgan Alexandro Balde jismoniy muammolar sababli mavsumoldi tayyorgarlik mashgʻulotlarida toʻliq qatnasha olmadi. Futbolchi hozircha bir daqiqa ham maydonga tushgani yoʻq, bu esa klub muxlislari va mutaxassislarni xavotirga solmoqda.
Jarohat sir tutilyaptiAleksandro Balde Birmingemga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvini hamda Xansi Flik shogirdlari oʻtkazgan ikkita sinov bahsini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Shifokorlar va murabbiylar shtabi futbolchining holati borasida sir saqlayotgani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda.
OAV xabarlariga koʻra, futbolchining sogʻligʻidagi muammolar bel qismidagi churra asoratlari yoki qov sohasi ogʻriqlari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Oxirgi variant murabbiylar uchun yanada jiddiy bosh ogʻrigʻiga sabab boʻladi, chunki bunday jarohatlar tiklanish jarayonini choʻzib yuboradi.
Imkoniyatni boy berish xavfiOʻtgan mavsumda Joao Kanselu jamoaga kelib qoʻshilgach, Balde asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan edi. Shuningdek, u jahon chempionatida ham maydonga tusha olmagandi. Shu maʼnoda, mavsumoldi yigʻinlari futbolchi uchun oʻz mavqeini tiklab olish va Xansi Flikning ishonchini qozonish uchun ideal imkoniyat edi.
Nemis mutaxassisi oʻtgan mavsumdayoq Baldening salohiyati yuqoriligini taʼkidlab, uning oʻyin darajasini yanada oshirishi kerakligini bir necha bor aytgan edi. Biroq kutilmagan jismoniy muammolar yosh himoyachining oʻzini koʻrsatishiga toʻsqinlik qilmoqda va uning yangi mavsumdagi istiqboli soʻroq ostida qolmoqda.
…