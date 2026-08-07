Rosatom Akkuyu AES loyihasidagi ulushini sotishga tayyorlanmoqda

·67·Texno
Rosatom Akkuyu AES loyihasidagi ulushini sotishga tayyorlanmoqda
Qisqacha

Rosatom Turkiyadagi Akkuyu atom elektr stansiyasi loyihasidagi ulushining bir qismini tashqi investorlarga sotish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda. 2010-yildagi Rossiya-Turkiya hukumatlararo kelishuviga ko‘ra, Rossiya tomonining ulushi 51 foizdan kam bo‘lmasligi, qolgan 49 foizlik ulush esa xorijiy yoki mahalliy investorlarga sotilishi mumkin.

Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi Turkiyadagi Akkuyu atom elektr stansiyasi loyihasidagi oʻz ulushining bir qismini tashqi investorlarga sotish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Izvestiya nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu qadam yirik energetika obyektini moliyalashtirish jarayonini yengillashtirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2010-yilda tuzilgan Rossiya-Turkiya hukumatlararo kelishuviga binoan, Rossiya tomonining stansiya hayotiy siklidagi ulushi 51 foizdan kam boʻlmasligi shart. Qolgan 49 foizlik ulush esa xorijiy yoki mahalliy investorlarga sotilishi mumkin. Akkuyu AESining xizmat qilish muddati 60 yilni tashkil etib, uni yana uzaytirish imkoniyati ham mavjud.

Loyihaga qiziqish bildirgan investorlar

Rosatom oxirgi bir necha yil davomida mazkur aktivlarni oʻtkazish boʻyicha qator urinishlarni amalga oshirib kelmoqda. Dastlabki bosqichda turkiyalik ishbilarmon Axmet Chalik asosiy daʼvogarlardan biri boʻlgan edi, biroq uning xoldingi moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan. Shundan soʻng Ciner Holding rahbari Turgay Jiner loyihaga kirishni rejalashtirgan, biroq hokimiyat bilan yuzaga kelgan ziddiyat sababli mamlakatni tark etishga majbur boʻlgan.

Bundan tashqari, 2017–2018-yillarda 49 foizlik aksiyalarni sotib olish niyatida Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiumi ham harakat qilib koʻrgan, ammo bu bitim ham oxirigacha yetmagan. Hozirgi kunda Rosatom mazkur ulushni bitta yaxlit paket sifatida yoki bir nechta kompaniyalarga boʻlib sotish variantlarini koʻrib chiqmoqda. Bunda barcha harakatlar Turkiya tomoni bilan qatʼiy muvofiqlashtirilgan holda amalga oshiriladi.

Stansiyaning ahamiyati va kelgusi rejalar

Mutaxassislarning fikricha, 49 foizlik ulushning sotilishi Rossiya tomonining moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Akkuyu AESi har birining quvvati 1200 MW boʻlgan rus dizaynidagi VVER-1200 avlodiga mansub toʻrtta energetik blokni oʻz ichiga oladi. Barcha bloklar toʻliq ishga tushirilgach, stansiya yiliga taxminan 35 milliard kW·soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi.

Yangi atom stansiyasi Turkiya umumiy ehtiyojlarining 10 foizdan ortigʻini qoplash imkonini beradi. Bu esa mamlakatning gaz, koʻmir va neft importiga boʻlgan qaramligini sezilarli darajada pasaytiradi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq stansiyaning birinchi energetik blokida elektr energiyasi ishlab chiqarishni joriy yil yakuniga qadar boshlash rejalashtirilayotgani haqida xabar berilgandi.

RosatomAkkuyu AESTurkiyaAtom energetikasiInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi