Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolar
Angliya Premyer-ligasining amaldagi gʻolibi Liverpul Andoni Iraola qoʻl ostida yuqori pressing, tezkor qarshi hujumlar va toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor futbolni oʻzlashtirmoqda, biroq himoyadagi jiddiy boʻshliqlar xavotir uygʻotmoqda. Yangi murabbiy boshqaruvida jamoa Sanderlend va Reksxemni magʻlub etdi, Lids hamda Monakoga qarshi uchrashuvlarda esa dastlabki ikki toʻp farqidagi ustunlikni boy berib, yutqazdi.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi gʻolibi Liverpul mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻziga xos oʻyin uslubiga oʻta boshladi. BBC Sport nashri xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis jamoa oʻyiniga yuqori pressing, tezkor qarshi hujumlar va toʻp nazoratini singdirishga harakat qilmoqda, biroq ilk oʻyinlardanoq himoya chizigʻidagi jiddiy boʻshliqlar koʻzga tashlana boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpul muxlislari yillar davomida Yurgen Klopp davrida shakllangan tezkor, shiddatli va tinimsiz hujumga asoslangan futbolga oʻrganib qolishgan. Klubni chempionlik sari yetaklagan Arne Slot ketganidan soʻng, Andoni Iraolaning tayinlanishi jamoada yana oʻsha afsonaviy «ogʻir metall» futbolini qaytarish imkoniyati sifatida qaralmoqda. Uning taktik gʻoyalari Marselo Belsaning qarashlariga yaqinligi bilan ajralib turadi.
Mavsumoldi oʻyinlari va ilk xavotirlarYangi murabbiy qoʻl ostida Liverpul hozircha toʻrtta oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazdi. Jamoa Sanderlend va Reksxem ustidan gʻalaba qozondi, biroq Lids va Monako bilan kechgan bahslarda dastlabki ikki toʻp farqidagi ustunlikni boy berib, yakunda magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natijalar Ispaniyadan tashrif buyurgan mutaxassisning faoliyati unchalik silliq boshlanmaganini koʻrsatmoqda.
Shunga qaramay, oʻyinlar mazmuni murabbiy qanday oʻyin namoyish etishni istayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Hujum chizigʻidagi shiddat va toʻpni raqib yarmida olib qoʻyishga qaratilgan harakatlar muxlislarni xursand qilayotgan boʻlsa-da, himoyadagi katastrofik boʻshliqlar jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.
Natija va uslub muvozanatiFutbolda gʻalaba qozonish har doim bosh maqsad boʻlib qoladi, biroq Liverpul kabi grand klublar uchun gʻalabaning qanday qoʻlga kiritilgani ham birdek muhim hisoblanadi. Iraolaning taktikasi jamoaga yorqin oʻyin olib kelsa-da, himoyadagi xatolar kelgusida rasmiy oʻyinlarda qimmatga tushishi mumkin.
Oldinda jamoani mavsumning rasmiy uchrashuvlari kutib turibdi va murabbiy oʻz gʻoyalarining samaradorligini isbotlashi kerak. Hujumkor potensialni saqlab qolgan holda himoyadagi tartibsizliklarni bartaraf etish Andoni Iraolaning eng asosiy vazifasiga aylanmoqda.
…