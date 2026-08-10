Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolar

·52·Sport
Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: hujumkor oʻyin va himoyadagi muammolar
Qisqacha

Angliya Premyer-ligasining amaldagi gʻolibi Liverpul Andoni Iraola qoʻl ostida yuqori pressing, tezkor qarshi hujumlar va toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor futbolni oʻzlashtirmoqda, biroq himoyadagi jiddiy boʻshliqlar xavotir uygʻotmoqda. Yangi murabbiy boshqaruvida jamoa Sanderlend va Reksxemni magʻlub etdi, Lids hamda Monakoga qarshi uchrashuvlarda esa dastlabki ikki toʻp farqidagi ustunlikni boy berib, yutqazdi.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi gʻolibi Liverpul mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻziga xos oʻyin uslubiga oʻta boshladi. BBC Sport nashri xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis jamoa oʻyiniga yuqori pressing, tezkor qarshi hujumlar va toʻp nazoratini singdirishga harakat qilmoqda, biroq ilk oʻyinlardanoq himoya chizigʻidagi jiddiy boʻshliqlar koʻzga tashlana boshladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul muxlislari yillar davomida Yurgen Klopp davrida shakllangan tezkor, shiddatli va tinimsiz hujumga asoslangan futbolga oʻrganib qolishgan. Klubni chempionlik sari yetaklagan Arne Slot ketganidan soʻng, Andoni Iraolaning tayinlanishi jamoada yana oʻsha afsonaviy «ogʻir metall» futbolini qaytarish imkoniyati sifatida qaralmoqda. Uning taktik gʻoyalari Marselo Belsaning qarashlariga yaqinligi bilan ajralib turadi.

Mavsumoldi oʻyinlari va ilk xavotirlar

Yangi murabbiy qoʻl ostida Liverpul hozircha toʻrtta oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazdi. Jamoa Sanderlend va Reksxem ustidan gʻalaba qozondi, biroq Lids va Monako bilan kechgan bahslarda dastlabki ikki toʻp farqidagi ustunlikni boy berib, yakunda magʻlubiyatga uchradi. Ushbu natijalar Ispaniyadan tashrif buyurgan mutaxassisning faoliyati unchalik silliq boshlanmaganini koʻrsatmoqda.

Shunga qaramay, oʻyinlar mazmuni murabbiy qanday oʻyin namoyish etishni istayotganini yaqqol koʻrsatib turibdi. Hujum chizigʻidagi shiddat va toʻpni raqib yarmida olib qoʻyishga qaratilgan harakatlar muxlislarni xursand qilayotgan boʻlsa-da, himoyadagi katastrofik boʻshliqlar jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda.

Natija va uslub muvozanati

Futbolda gʻalaba qozonish har doim bosh maqsad boʻlib qoladi, biroq Liverpul kabi grand klublar uchun gʻalabaning qanday qoʻlga kiritilgani ham birdek muhim hisoblanadi. Iraolaning taktikasi jamoaga yorqin oʻyin olib kelsa-da, himoyadagi xatolar kelgusida rasmiy oʻyinlarda qimmatga tushishi mumkin.

Oldinda jamoani mavsumning rasmiy uchrashuvlari kutib turibdi va murabbiy oʻz gʻoyalarining samaradorligini isbotlashi kerak. Hujumkor potensialni saqlab qolgan holda himoyadagi tartibsizliklarni bartaraf etish Andoni Iraolaning eng asosiy vazifasiga aylanmoqda.

LiverpulAndoni IraolaPremyer-ligaFutbolTaktika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)