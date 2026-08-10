Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildi

·445·Dunyo
Dengiz tubidan 162 yillik mashhur pivo topildi
Qisqacha

Angliyaning Duvr sohili yaqinida 1864 yilga tegishli, 162 yil avval ishlab chiqarilgan Guinness pivosi solingan shisha topildi. Uni 2025 yilda Belgiyalik suv osti fotografi Stefan Panis kemalar halokati joylashgan hududda aniqlagan. Butilkadan olingan namunalar Belgiyadagi KU Leuven universiteti laboratoriyasiga yuborilib, olimlar pivoning tarkibi va ta'mini o'rganishni rejalashtirmoqda.

Angliyaning Duvr sohili yaqinida suv osti tadqiqotlari olib borayotgan g‘avvoslar 162 yil avval ishlab chiqarilgan Guinness pivosi solingan shishani topishdi.

Belgiyalik suv osti fotografi Stefan Panis 2025 yilda kemalar halokati joylashgan hududda g‘alati shishani ko‘rib qolgan. Uni suv yuzasiga olib chiqib, chayishganida esa undagi Guinness yozuvi aniqlangan. Ma’lum bo‘lishicha, shisha 1864 yilga tegishli.

Panisning fikricha, dengiz tubida bunday shishalar yana ko‘p bo‘lishi mumkin. U topilgan shisha joylashgan qutida 24 ta shisha bo‘lganini taxmin qilmoqda.

Topilma pivo bo‘yicha mutaxassislarni ham qiziqtirdi. Butilkadan olingan namunalar Belgiyadagi KU Leuven universiteti laboratoriyasiga yuborildi. Olimlar 1864 yildagi pivoning tarkibi va ta’mini o‘rganishni rejalashtirmoqda.

Qo‘lda ushlab turilgan Guinness pivo shishasining qopqog‘i.

Agar namunalardan yetarlicha DNK ma’lumoti olinsa, mutaxassislar 162 yil avvalgi Guinness ta’mini qayta yaratishga urinib ko‘rishi mumkin.

Eng qizig‘i, tadqiqotchilar pivo hali ham ichishga yaroqli bo‘lishi ehtimolini ham istisno qilmayapti. Bu esa shishaning probkasi orqali dengiz suvi kirgan-kirmaganiga bog‘liq.

Panisning o‘zi Guinness'ni unchalik yoqtirmasligini aytgan bo‘lsa-da, mutaxassislar pivoni xavfsiz deb topsa, uni tatib ko‘rishga tayyorligini bildirdi.

Ayni paytda Guinness arxivi va g‘avvoslar topilma haqida qo‘shimcha ma’lumotlarni o‘rganmoqda.

GuinnessStefan PanisDoverKU Leuven University
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiDunyodagi eng uzun fransuzcha to‘qish ipi 31 kilometrdan oshadiBugun, 14:46Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiBugun, 14:36Quyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinQuyoshdagi sirli hodisa Yer uchun xavfli bo‘lishi mumkinBugun, 14:3588 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldi88 dollarlik kiprik muolajasi kelinni qo‘rqinchli ahvolga soldiBugun, 14:02Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Ronaldu sovg‘a qilgan qimmatbaho uzuk endi Jorjinaning qizining qo‘lida!Bugun, 14:00Sitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiSitsiliya sohillarida 2000 yillik sirli kema topildiBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi