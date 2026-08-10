Yevropa oʻz kosmik raketalari taqchilligiga duch kelishi mumkin
Yevropa kosmik agentligi 2030-yil atroflarida sun'iy yo'ldoshlarni orbitaga chiqarishga talab ortishi sababli o'z ishlab chiqarishidagi tashuvchi raketalar taqchilligiga duch kelish xavfi borligidan ogohlantirdi. Mutaxassislar Yevropaning kosmik infratuzilmasiga tushadigan eng yuqori yuklama 2029–2031-yillarga to'g'ri kelishini prognoz qilmoqda.
Yevropa kosmik agentligi oʻz ishlab chiqarishiga ega boʻlgan tashuvchi raketalar yetishmovchiligi xavfi borligi haqida ogohlantirdi. Bu holat oʻn yillik oxiriga kelib sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishga boʻlgan talabning keskin ortishi bilan izohlanmoqda, deb xabar beradi Financial Times. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
YeKA rahbari Yozef Ashbaxerning taʼkidlashicha, parvozlar sonining koʻpayishi fonida Yevropa mamlakatlari 2030-yil atroflarida oʻz raketalari taqchilligi muammosiga duch keladi. Mutaxassislar prognoziga koʻra, Yevropaning kosmik infratuzilmasiga tushadigan eng yuqori yuklama 2029–2031-yillarga toʻgʻri kelishi kutilmoqda.
Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish choralariYuzaga kelishi mumkin boʻlgan inqirozning oldini olish maqsadida Yevropa kosmik agentligi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan raketa dasturlarini kengaytirish qiymatini hisoblab chiqishni soʻradi. Agentlik xususan Ariane 6 ogʻir raketalari chiqarilishini hozirgi 9–10 tadan yiliga taxminan 15 tagacha oshirish niyatida.
Shuningdek, qoʻshimcha moliyalashtirish mablagʻlari yengil rusumdagi Vega C tashuvchi raketalarini ishlab chiqarishni koʻpaytirishga ham yoʻnaltirilishi mumkin. Tegishli moliyaviy qarorlar Yevropa kompaniyalarining imkoniyatlari va xarajatlari toʻliq baholab chiqilgach qabul qilinadi.
Global raqobat va kelajakdagi vazifaAshbaxer avvalroq Yevropa Ittifoqini oʻzining koʻp martalik foydalaniladigan raketasini ishlab chiqish jarayonini tezlashtirishga chaqirgan edi. Aks holda, mintaqa tijoriy kosmik parvozlar bozorida asosiy oʻyinchilardan biri boʻlib qolayotgan AQSh, xususan SpaceX kompaniyasidan ortda qolib ketish xavfi mavjud.
Hozirgi vaqtda Yevropa kosmik sanoati oldida turgan asosiy vazifa nafaqat joriy talabni qondirish, balki kelgusidagi strategik mustaqillikni taʼminlashdan iborat. Kelgusi yillarda qabul qilinadigan byudjet va tashkiliy qarorlar mintaqaning kosmosdagi mavqeyi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…