Yevropa oʻz kosmik raketalari taqchilligiga duch kelishi mumkin

·50·Texno
Yevropa oʻz kosmik raketalari taqchilligiga duch kelishi mumkin
Qisqacha

Yevropa kosmik agentligi 2030-yil atroflarida sun'iy yo'ldoshlarni orbitaga chiqarishga talab ortishi sababli o'z ishlab chiqarishidagi tashuvchi raketalar taqchilligiga duch kelish xavfi borligidan ogohlantirdi. Mutaxassislar Yevropaning kosmik infratuzilmasiga tushadigan eng yuqori yuklama 2029–2031-yillarga to'g'ri kelishini prognoz qilmoqda.

Yevropa kosmik agentligi oʻz ishlab chiqarishiga ega boʻlgan tashuvchi raketalar yetishmovchiligi xavfi borligi haqida ogohlantirdi. Bu holat oʻn yillik oxiriga kelib sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishga boʻlgan talabning keskin ortishi bilan izohlanmoqda, deb xabar beradi Financial Times. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

YeKA rahbari Yozef Ashbaxerning taʼkidlashicha, parvozlar sonining koʻpayishi fonida Yevropa mamlakatlari 2030-yil atroflarida oʻz raketalari taqchilligi muammosiga duch keladi. Mutaxassislar prognoziga koʻra, Yevropaning kosmik infratuzilmasiga tushadigan eng yuqori yuklama 2029–2031-yillarga toʻgʻri kelishi kutilmoqda.

Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish choralari

Yuzaga kelishi mumkin boʻlgan inqirozning oldini olish maqsadida Yevropa kosmik agentligi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan raketa dasturlarini kengaytirish qiymatini hisoblab chiqishni soʻradi. Agentlik xususan Ariane 6 ogʻir raketalari chiqarilishini hozirgi 9–10 tadan yiliga taxminan 15 tagacha oshirish niyatida.

Shuningdek, qoʻshimcha moliyalashtirish mablagʻlari yengil rusumdagi Vega C tashuvchi raketalarini ishlab chiqarishni koʻpaytirishga ham yoʻnaltirilishi mumkin. Tegishli moliyaviy qarorlar Yevropa kompaniyalarining imkoniyatlari va xarajatlari toʻliq baholab chiqilgach qabul qilinadi.

Global raqobat va kelajakdagi vazifa

Ashbaxer avvalroq Yevropa Ittifoqini oʻzining koʻp martalik foydalaniladigan raketasini ishlab chiqish jarayonini tezlashtirishga chaqirgan edi. Aks holda, mintaqa tijoriy kosmik parvozlar bozorida asosiy oʻyinchilardan biri boʻlib qolayotgan AQSh, xususan SpaceX kompaniyasidan ortda qolib ketish xavfi mavjud.

Hozirgi vaqtda Yevropa kosmik sanoati oldida turgan asosiy vazifa nafaqat joriy talabni qondirish, balki kelgusidagi strategik mustaqillikni taʼminlashdan iborat. Kelgusi yillarda qabul qilinadigan byudjet va tashkiliy qarorlar mintaqaning kosmosdagi mavqeyi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Yevropa kosmik agentligiAriane 6Vega CSpaceXKosmik texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiXalqaro kosmik stansiyani orbitadan chiqarish jarayoni maʼlum qilindiBugun, 21:24Meta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiMeta kompaniyasi shaxsiy sunʼiy intellektga moʻljallangan Glimmer modelini taqdim etdiBugun, 21:21Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi