Yuventus Jon Lukumi transferini yakunlashga yaqin turibdi
Yuventus Bolonya himoyachisi Jon Lukumi transferini yakunlashga yaqin turibdi, muzokaralar esa yakuniy bosqichga kirgan. Futbolchining o'zi bilan yiliga taxminan 2,5 million yevro maosh to'lanadigan besh yillik shartnoma bo'yicha to'liq kelishuvga erishilgan. Turin klubi transfer uchun 20 million yevro kafolatlangan summa va oson bajariladigan bonuslarni taklif qilishga tayyor, bitim faqat naqd pul evaziga amalga oshirilishi kutilmoqda.
Italiyaning Yuventus klubi oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qilmoqda. GOAL.com nashrining xabar berishicha, Turin grandi Bolonya jamoasining kolumbiyalik himoyachisi Jon Lukumini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin turibdi va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shartnoma shartlari va moliyaviy tafsilotlarFutbolchining oʻzi bilan shaxsiy shartnoma borasida toʻliq kelishuvga erishilgan. Unga koʻra, Jon Lukumi Yuventus bilan yiliga taxminan 2,5 million yevro maosh toʻlanadigan besh yillik bitim imzolaydi. Tomonlar oʻrtasidagi shartnomani rasmiylashtirish uchun faqatgina ayrim kichik detallar qolgani aytilmoqda.
Bolonya klubi bilan olib borilayotgan muzokaralarda esa faqat naqd pul koʻrinishidagi toʻlovlar muhokama qilinmoqda. Avvalroq Turin klubi transfer narxini tushirish maqsadida oʻz futbolchilari Miretti va Kabalni bitimga qoʻshishga harakat qilib koʻrgan edi, biroq Bolonya bu taklifni rad etdi. Shuningdek, niderlandiyalik futbolchi Kopmeyners variant esa uning yuqori maoshi tufayli asosan taxminligicha qolmoqda.
Himoyachining jamoadagi oʻrniHozirda Yuventus Bolonya talablariga yaqinlashib, 20 million yevro kafolatlangan summa va oson bajariladigan bonuslarni taklif qilishga tayyor turibdi. Kelishuvga koʻra, transfer hech qanday qoʻshimcha futbolchilarsiz, faqat naqd pul evaziga amalga oshirilishi kutilmoqda va u yaqin soatlar ichida toʻliq yakunlanishi mumkin.
Mutaxassislar va murabbiylar shtabi Jon Lukumini himoya chizigʻi uchun eng ideal nomzod deb hisoblamoqda. Chap oyoqda oʻynashi, kurashlarda tezkorligi, odam qoʻriqlashdagi agressivligi hamda hujumlarni boshlab berish qobiliyati murabbiy eʼtiborini tortgan. Kolumbiyalik futbolchining maydondagi yetakchilik xususiyatlari va xarakteri ham bu transferning amalga oshishida muhim rol oʻynadi.
…