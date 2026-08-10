Yuventus Jon Lukumi transferini yakunlashga yaqin turibdi

·79·Sport
Yuventus Jon Lukumi transferini yakunlashga yaqin turibdi
Qisqacha

Yuventus Bolonya himoyachisi Jon Lukumi transferini yakunlashga yaqin turibdi, muzokaralar esa yakuniy bosqichga kirgan. Futbolchining o'zi bilan yiliga taxminan 2,5 million yevro maosh to'lanadigan besh yillik shartnoma bo'yicha to'liq kelishuvga erishilgan. Turin klubi transfer uchun 20 million yevro kafolatlangan summa va oson bajariladigan bonuslarni taklif qilishga tayyor, bitim faqat naqd pul evaziga amalga oshirilishi kutilmoqda.

Italiyaning Yuventus klubi oʻz tarkibini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol harakat qilmoqda. GOAL.com nashrining xabar berishicha, Turin grandi Bolonya jamoasining kolumbiyalik himoyachisi Jon Lukumini oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin turibdi va tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shartnoma shartlari va moliyaviy tafsilotlar

Futbolchining oʻzi bilan shaxsiy shartnoma borasida toʻliq kelishuvga erishilgan. Unga koʻra, Jon Lukumi Yuventus bilan yiliga taxminan 2,5 million yevro maosh toʻlanadigan besh yillik bitim imzolaydi. Tomonlar oʻrtasidagi shartnomani rasmiylashtirish uchun faqatgina ayrim kichik detallar qolgani aytilmoqda.

Bolonya klubi bilan olib borilayotgan muzokaralarda esa faqat naqd pul koʻrinishidagi toʻlovlar muhokama qilinmoqda. Avvalroq Turin klubi transfer narxini tushirish maqsadida oʻz futbolchilari Miretti va Kabalni bitimga qoʻshishga harakat qilib koʻrgan edi, biroq Bolonya bu taklifni rad etdi. Shuningdek, niderlandiyalik futbolchi Kopmeyners variant esa uning yuqori maoshi tufayli asosan taxminligicha qolmoqda.

Himoyachining jamoadagi oʻrni

Hozirda Yuventus Bolonya talablariga yaqinlashib, 20 million yevro kafolatlangan summa va oson bajariladigan bonuslarni taklif qilishga tayyor turibdi. Kelishuvga koʻra, transfer hech qanday qoʻshimcha futbolchilarsiz, faqat naqd pul evaziga amalga oshirilishi kutilmoqda va u yaqin soatlar ichida toʻliq yakunlanishi mumkin.

Mutaxassislar va murabbiylar shtabi Jon Lukumini himoya chizigʻi uchun eng ideal nomzod deb hisoblamoqda. Chap oyoqda oʻynashi, kurashlarda tezkorligi, odam qoʻriqlashdagi agressivligi hamda hujumlarni boshlab berish qobiliyati murabbiy eʼtiborini tortgan. Kolumbiyalik futbolchining maydondagi yetakchilik xususiyatlari va xarakteri ham bu transferning amalga oshishida muhim rol oʻynadi.

YuventusJon LukumiBolonyaA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBarselona Ferran Torres uchun Parij klubining taklifini rad etdiBugun, 21:12«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!«Siti»da super-transfer: Ayub Buaddi bilan shaxsiy kelishuvga erishildi!Bugun, 21:08Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)