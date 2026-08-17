«Sen shunchaki borliging uchun muhimsan»: O‘zini qadrlashning 10 ta oltin qoidasi!

·0·Foydali
«Sen shunchaki borliging uchun muhimsan»: O‘zini qadrlashning 10 ta oltin qoidasi!
Qisqacha

O'zini qadrlash xudbinlik emas, balki sog'lom ruhiyat, baxtli munosabatlar va barqaror hayot sifatining mustahkam poydevoridir. Buning uchun inson o'z qadrini tan olishi, ichki suhbatini mehr va hurmatga to'ldirishi, o'zini tinimsiz tanqid qilmasligi hamda sog'lom chegaralar o'rnatib, «yo'q» deyishni o'rganishi kerak. Shuningdek, tanani parvarishlash, aybdorlik hissisiz dam olish, kichik g'alabalarni nishonlash va o'tmishdagi xatolar uchun o'zini kechirish muhim.

Zamonaviy dunyoning shiddatli sur’ati, ijtimoiy tarmoqlar yaratgan sun’iy standartlar va kundalik tashvishlar ko‘pincha insonni eng muhim narsadan — o‘zligini qadrlash va asrashdan uzoqlashtiradi.

Ko‘pchilik o‘zini sevishni xudbinlik (egoizm) bilan adashtiradi. Aslida esa shaxsiy qadriyatni anglash — bu sog‘lom ruhiyat, baxtli munosabatlar va barqaror hayot sifatining mustahkam poydevoridir.

1. O‘z qadringni tan ol

Siz dunyoga kelganligingizning o‘zi ulkan mo‘jiza va qadriyatdir. Siz biror yutuq, boylik yoki boshqalarning maqtoviga qarab emas, shunchaki borligingiz uchun ham muhimsiz. O‘z bahoingizni tashqi omillarga bog‘lab qo‘yishdan to‘xtang.

2. Ichki suhbatni mehrga to‘ldir

Inson eng ko‘p suhbatlashadigan shaxs — bu uning o‘zi. Ichki monologlaringizni kuzating: o‘zingizga eng yaqin do‘stingizga gapirgandek mehr, hurmat va iliqlik bilan muomala qiling.

3. O‘zingni tinimsiz tanqid qilishdan voz kech

Ichki surishtiruv va beshafqat tanqid hech qachon rivojlanishga xizmat qilmaydi. Har gal o‘zingizni ayblash fikri kelganda, uni qo‘llab-quvvatlash va tushunish bilan almashtiring.

4. Sog‘lom chegaralar o‘rnat: «Yo‘q» deyishni o‘rgan

Boshqalarning ko‘ngliga qarash, rad etishdan qo‘rqish ko‘pincha shaxsiy energiyaning tugashiga olib keladi. Sizning xohishlaringizga to‘g‘ri kelmaydigan, resurslaringizni so‘rib oladigan takliflarga xotirjamlik bilan «yo‘q» deyishni o‘rganing.

5. Tanangni chin dildan parvarishla

Tana — ruhingizning yagona uyidir. Yetarlicha dam olish, faol jismoniy harakat va mehr bilan to‘g‘ri ovqatlanish orqali organizmingizga hurmat ko‘rsating.

6. Aybdorlik hissisiz dam olishga ruxsat ber

Dam olish — bu mehnatni mukofotlash emas, balki hayot faoliyatining ajralmas biologik ehtiyojidir. Hech nima qilmaslik, chalg‘ish va ruhiy qayta yuklanish paytida o‘zingizni aybdor his qilishdan xalos bo‘ling.

7. Eng kichik g‘alabalaringni ham nishonla

Katta marralar kichik qadamlardan boshlanadi. Kunlik bajarilgan kichik ishlarni, hatto vaqtida uyg‘onish yoki foydali kitob o‘qishni ham shaxsiy yutuq sifatida qadrlang va o‘zingizni rag‘batlantiring.

8. O‘tmishdagi xatolaring uchun o‘zingni kechir

Xatolar — bu umrbod jazo yoki hukm emas. Ular qaysi yo‘l to‘g‘ri emasligini ko‘rsatgan qimmatli tajriba va saboqdir. O‘tmishdagi afsuslarni qo‘yib yuboring.

9. Boshqalar bilan solishtirma, faqat o‘zligingcha qol

Har bir insonning hayot yo‘li, imkoniyati va tempi mutlaqo betakror. Ijtimoiy tarmoqlardagi «mukammal hayotlar» bilan o‘zingizni solishtirishni to‘xtating. Sizning yagona raqobatchingiz — kechagi o‘zingizdir.

10. Qalbing tanloviga quloq tut va baxtingni tanla

Hayotni boshqalarning talab va standartlari bo‘yicha emas, sizni haqiqatan ham xursand qiladigan mashg‘ulotlar, insonlar va qadriyatlar bilan to‘ldiring. Yuragingiz ortidan ergashishdan qo‘rqmang.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oddiy hayotdan orzudagi hayotga o‘tishning 5 ta "oltin qoida"si!Oddiy hayotdan orzudagi hayotga o‘tishning 5 ta "oltin qoida"si!Bugun, 09:49Har kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim faktHar kuni mis stakandan suv ichsangiz, tanangizda nima o‘zgaradi? 3 ta muhim faktBugun, 06:14Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?Nega basketbol to‘pi aynan olovrang rangda bo‘ladi?Kecha, 16:59Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...15.08, 23:52Hayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriHayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siri15.08, 18:51Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!15.08, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?