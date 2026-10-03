«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?

·22·Dunyo
«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning «Rassvet» sun’iy yo‘ldosh internet tizimiga qarshi shoshilinch cheklovlar kiritishni AQSH prezidenti Donald Trampdan so‘radi.
  • Kiyev ushbu loyihani front chizig‘idagi aloqa muvozanatini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan jiddiy strategik xavf deb baholamoqda, chunki Xitoy kompaniyalari ham uning rivojlanishiga qo‘shilgan.

Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Trampga murojaat qilib, Rossiya tomonidan yaratilayotgan «Rassvet» («Tong») sun’iy yo‘ldosh internet tizimiga qarshi shoshilinch cheklovlar kiritishni so‘radi. Zelenskiy nufuzli Financial Times nashriga bergan intervyusida ushbu masalani bir necha bor Oq uy darajasida ko‘targanini ochiqladi.

Kiyev ushbu loyihani shunchaki texnologik tashabbus emas, balki front chizig‘idagi aloqa muvozanatini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan jiddiy strategik xavf deb baholamoqda.

Nyu-Yorkdagi uchrashuv va Xitoy omili

Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya muqobil sun’iy yo‘ldosh tizimini yaratishda yolg‘iz emas:

  • Pekinning ishtiroki: Loyihani rivojlantirishga Xitoy kompaniyalari ham faol qo‘shilgan.

  • Trampga talab: Zelenskiy yaqinda Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan BMT Bosh Assambleyasi doirasidagi uchrashuvda Donald Trampdan mazkur loyiha bilan bog‘liq bo‘lgan ham Rossiya, ham Xitoy kompaniyalariga qarshi keng ko‘lamli sanksiyalar joriy etishni bir necha bor so‘ragan.

«Kichik falokat»: Ukraina ekspertlari nimadan xavotirda?

Ukrainada harbiy aloqa va texnologiyalar bo‘yicha mutaxassis, maslahatchi Sergey «Flesh» Beskrestnov bu loyihaga bepisand qarash katta xato ekanini ta’kidladi:

  • Katta sur’at: Uning aytishicha, Rossiya bitta parvoz orqali orbitaga bir vaqtning o‘zida o‘nlab sun’iy yo‘ldoshlarni olib chiqish imkoniyatiga ega.

  • Frontdagi tahdid: Agar Rossiyaning global past orbitali internet tarmog‘i to‘liq quvvat bilan ishga tushsa, bu Ukraina qurolli kuchlari uchun frontda «kichik falokat»ga aylanishi mumkin, chunki raqib mustaqil va barqaror yuqori tezlikdagi aloqa tarmog‘iga ega bo‘ladi.

Shu sababli Kiyev Rossiyaning koinotdagi ushbu rejalarini hali to‘liq shakllanmasdanoq xalqaro sanksiyalar vositasida bo‘g‘ib qo‘yishga urinmoqda.

Vladimir ZelenskiyDonald TrampRassvet (satellit internet)Xitoy kompaniyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlariPatriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari9 avgust 13:00Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!7 avgust 10:02AQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadiAQSHning NATOdagi doimiy vakili Ukrainani «kelajak sinov maydoni» deb atadi30 iyul 10:57Ukraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusiUkraina prezidentining AQSHga tashrifi va Fox News'ga bergan intervyusi29 iyul 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota