«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning «Rassvet» sun’iy yo‘ldosh internet tizimiga qarshi shoshilinch cheklovlar kiritishni AQSH prezidenti Donald Trampdan so‘radi.
- Kiyev ushbu loyihani front chizig‘idagi aloqa muvozanatini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan jiddiy strategik xavf deb baholamoqda, chunki Xitoy kompaniyalari ham uning rivojlanishiga qo‘shilgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSH prezidenti Donald Trampga murojaat qilib, Rossiya tomonidan yaratilayotgan «Rassvet» («Tong») sun’iy yo‘ldosh internet tizimiga qarshi shoshilinch cheklovlar kiritishni so‘radi. Zelenskiy nufuzli Financial Times nashriga bergan intervyusida ushbu masalani bir necha bor Oq uy darajasida ko‘targanini ochiqladi.
Kiyev ushbu loyihani shunchaki texnologik tashabbus emas, balki front chizig‘idagi aloqa muvozanatini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan jiddiy strategik xavf deb baholamoqda.
Nyu-Yorkdagi uchrashuv va Xitoy omili
Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya muqobil sun’iy yo‘ldosh tizimini yaratishda yolg‘iz emas:
Pekinning ishtiroki: Loyihani rivojlantirishga Xitoy kompaniyalari ham faol qo‘shilgan.
Trampga talab: Zelenskiy yaqinda Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan BMT Bosh Assambleyasi doirasidagi uchrashuvda Donald Trampdan mazkur loyiha bilan bog‘liq bo‘lgan ham Rossiya, ham Xitoy kompaniyalariga qarshi keng ko‘lamli sanksiyalar joriy etishni bir necha bor so‘ragan.
«Kichik falokat»: Ukraina ekspertlari nimadan xavotirda?
Ukrainada harbiy aloqa va texnologiyalar bo‘yicha mutaxassis, maslahatchi Sergey «Flesh» Beskrestnov bu loyihaga bepisand qarash katta xato ekanini ta’kidladi:
Katta sur’at: Uning aytishicha, Rossiya bitta parvoz orqali orbitaga bir vaqtning o‘zida o‘nlab sun’iy yo‘ldoshlarni olib chiqish imkoniyatiga ega.
Frontdagi tahdid: Agar Rossiyaning global past orbitali internet tarmog‘i to‘liq quvvat bilan ishga tushsa, bu Ukraina qurolli kuchlari uchun frontda «kichik falokat»ga aylanishi mumkin, chunki raqib mustaqil va barqaror yuqori tezlikdagi aloqa tarmog‘iga ega bo‘ladi.
Shu sababli Kiyev Rossiyaning koinotdagi ushbu rejalarini hali to‘liq shakllanmasdanoq xalqaro sanksiyalar vositasida bo‘g‘ib qo‘yishga urinmoqda.
Izohlar 0
…