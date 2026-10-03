Dubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindi

·46·Dunyo
Dubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindi

2026 yil 30 sentyabr kuni Dubaydan Tel-Avivga uchib ketayotgan Flydubai aviakompaniyasining FZ1073 reysi bortida jiddiy hodisa yuz berdi. Hindistonlik uchuvchi Smit Machchxar hamkasbi tomonidan hujumga uchrab, jarohatlandi. Samolyotda 174 nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, parvoz vaqtida ikkinchi uchuvchi kabinada Machchxarga hujum qilgan. Birlashgan Arab Amirliklari bosh prokurori 3 oktyabr kuni bergan bayonotida hujumda samolyotdagi favqulodda vaziyatlarda foydalaniladigan bolta ishlatilganini ma’lum qilgan.

Mojaro vaqtida samolyot taxminan 10 ming metr balandlikdan qisqa vaqt ichida 5 ming metr atrofidagi balandlikkacha keskin pasaygan. Jarohatlangan kapitan kabina eshigini ochishga muvaffaq bo‘lgan. Shundan so‘ng yo‘lovchilar va ekipaj a’zolari hujum qilgan uchuvchini zararsizlantirishga yordam bergan.

Samolyot bortida bo‘lgan boshqa uchuvchilar boshqaruvni o‘z zimmasiga olib, uni Saudiya Arabistonining Tabuk shahridagi aeroportga xavfsiz qo‘ndirgan. Hodisa vaqtida havo kemasi avval umumiy favqulodda vaziyatni bildiruvchi 7700, keyin esa noqonuniy aralashuv yoki samolyotni olib qochishga urinishni anglatuvchi 7500 signalini yuborgan.

Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Smit Machchxarning harakatlarini yuqori baholab, uni qahramon deb atagan. Uning ta’kidlashicha, uchuvchi jarohatlanganiga qaramay, yo‘lovchilar va ekipaj a’zolarining hayotini saqlab qolishga yordam bergan.

Hodisaning sabablari va ehtimoliy maqsadi yuzasidan tergov olib borilmoqda. Flydubai kompaniyasi ham voqea tafsilotlari tekshirilayotganini bildirgan.

FlydubaiSmith MachcharFZ1073Binyamin Netanyaxu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiOsmondagi dahshat: Flydubai uchuvchisi samolyotni Isroilga qulatmoqchi bo‘lganini bo‘yniga oldiBugun 14:51Hindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldiHindistonlik uchuvchi 174 yo‘lovchini halokatdan saqlab qoldi1 oktabr 21:17Qonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnikQonli ko‘ylakda Bosh vazir huzuriga: Flydubai samolyotini fojiadan qutqargan oddiy santexnik1 oktabr 15:07Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari1 oktabr 14:30FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?30 sentabr 13:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota