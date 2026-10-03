«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!
Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Rafinya Ispaniya La Ligasida haqiqiy benefis ko‘rsatishda davom etmoqda. Braziliyalik hujumchi ketma-ket ikkinchi oy turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
La Liga matbuot xizmati sentyabr oyi yakunlari bo‘yicha rasmiy ovoz berish natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, avgust oyida ham tengsiz deb topilgan Rafinya sentyabr oyida ham hech kimga imkoniyat qoldirmadi.
4 o‘yinda 9 ochkolik foyda: Rafinyaning aqlbovar qilmas statistikasi
Braziliyalik yulduz sentyabr oyida kataloniyaliklar safida o‘zining faoliyatidagi eng yorqin va sermahsul davrlaridan birini o‘tkazdi:
Umumiy ko‘rsatkich: O‘tkazilgan atigi 4 ta uchrashuvda 7 ta gol va 2 ta golli uzatma!
Ikkita het-trik: Rafinya «Valensiya» darvozasini bir bor ishg‘ol etgan bo‘lsa, «Rasing» hamda «Sevilya»ga qarshi bahslarda raqiblar darvozasiga 3 tadan gol kiritib, qatorasiga ikkita het-trik qayd etdi.
Mbappe va boshqa yulduzlar ortda qoldirildi
La Liga rasmiy so‘rovnomasida «Barselona» yetakchisi bir qator nomdor raqobatchilarini ortda qoldirib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi:
U kurashda «Real Madrid»ning bosh yulduzi Kilian Mbappe, «Atletiko» hujumchisi Jonatan Devid, shuningdek, Serxio Kamelo («Rayo Valekano») hamda Fer Nino («Elche») kabi futbolchilarni sezilarli farq bilan yengib o‘tdi.
Rafinyaning bunday dahshatli formasi kataloniyaliklarni nafaqat Ispaniya chempionatida peshqadamlik sari yetaklamoqda, balki uni jahonning ayni damdagi eng xavfli vingerlaridan biriga aylantirdi.
Izohlar 0
…