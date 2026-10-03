«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!

·0·Sport
«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!

Kataloniyaning «Barselona» klubi vingeri Rafinya Ispaniya La Ligasida haqiqiy benefis ko‘rsatishda davom etmoqda. Braziliyalik hujumchi ketma-ket ikkinchi oy turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

La Liga matbuot xizmati sentyabr oyi yakunlari bo‘yicha rasmiy ovoz berish natijalarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, avgust oyida ham tengsiz deb topilgan Rafinya sentyabr oyida ham hech kimga imkoniyat qoldirmadi.

4 o‘yinda 9 ochkolik foyda: Rafinyaning aqlbovar qilmas statistikasi

Braziliyalik yulduz sentyabr oyida kataloniyaliklar safida o‘zining faoliyatidagi eng yorqin va sermahsul davrlaridan birini o‘tkazdi:

  • Umumiy ko‘rsatkich: O‘tkazilgan atigi 4 ta uchrashuvda 7 ta gol va 2 ta golli uzatma!

  • Ikkita het-trik: Rafinya «Valensiya» darvozasini bir bor ishg‘ol etgan bo‘lsa, «Rasing» hamda «Sevilya»ga qarshi bahslarda raqiblar darvozasiga 3 tadan gol kiritib, qatorasiga ikkita het-trik qayd etdi.

Mbappe va boshqa yulduzlar ortda qoldirildi

La Liga rasmiy so‘rovnomasida «Barselona» yetakchisi bir qator nomdor raqobatchilarini ortda qoldirib, mutlaq g‘oliblikni qo‘lga kiritdi:

  • U kurashda «Real Madrid»ning bosh yulduzi Kilian Mbappe, «Atletiko» hujumchisi Jonatan Devid, shuningdek, Serxio Kamelo («Rayo Valekano») hamda Fer Nino («Elche») kabi futbolchilarni sezilarli farq bilan yengib o‘tdi.

Rafinyaning bunday dahshatli formasi kataloniyaliklarni nafaqat Ispaniya chempionatida peshqadamlik sari yetaklamoqda, balki uni jahonning ayni damdagi eng xavfli vingerlaridan biriga aylantirdi.

BarselonaRafinyaLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!«8 o‘yinda 17 ta ochko!»: Rafinyadan aqlbovar qilmas start va «Oltin to‘p» mojarosi!20 sentabr 11:12«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!«Sevilya»da Rafinyadan het-trik: «Barselona» 21 ochko bilan peshqadam!20 sentabr 08:47"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor"Faoliyatimni shu yerda yakunlamoqchiman!": Rafinya "Barselona" bilan yangi bitimga tayyor19 sentabr 07:15“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi28 avgust 02:43«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida«Bu ideal natija!»: Xans-Diter Flik Rafinyaning het-trigi va 21 ochko haqida20 sentabr 11:09«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi«U dahshatli mashinadek»: Rodri «Barsa»ga kelib qaysi yulduzdan hayratda qolganini aytdi18 sentabr 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi