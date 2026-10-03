Ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida mobil aloqa uzilishi va faqat SOS rejimiga o'tishi holatlari kuzatilmoqda.
- Mazkur muammo asosan AT&T tarmog'ida ishlayotgan qurilmalarda aniqlangan bo'lib, bu foydalanuvchilarga oddiy qo'ng'iroqlar, SMS va mobil internetdan foydalanishda qiyinchiliklar tug'diradi.
- Apple kompaniyasi bu holatni tasdiqlagan, ammo muammodan aziyat chekayotgan qurilmalar sonini oshkor qilmagan.
AQShda ayrim foydalanuvchilar oʻzlarining yangi iPhone 18 Pro Max smartfonlarida jiddiy nosozlikka duch kelishdi. Qurilmalar kutilmaganda mobil aloqa tarmogʻini butunlay yoʻqotib qoʻymoqda va faqatgina SOS rejimiga oʻtib qolmoqda, bu esa kundalik foydalanishda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
MacRumors va 9to5Mac nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur muammo hozircha asosan AQShning yirik uyali aloqa operatori AT&T tarmogʻida ishlayotgan qurilmalarda aniqlangan. Nosozlik yuzaga kelgan taqdirda foydalanuvchilar oddiy qoʻngʻiroqlarni amalga oshira olmaydi, SMS yubora olmaydi yoki mobil internetdan foydalana olmaydi.
Aloqa va favqulodda xizmatlar ishdan chiqmoqdaAT&T maʼlumotiga koʻra, baʼzi hollarda foydalanuvchilar uchun hatto favqulodda qoʻngʻiroqlar ham mavjud boʻlmay qolishi mumkin. Bu esa masalaning nafaqat texnik, balki xavfsizlik nuqtai nazaridan ham jiddiy ekanini koʻrsatadi.
Apple kompaniyasi mazkur nosozlik mavjudligini tasdiqlagan boʻlib, u «kam sonli» foydalanuvchilarga taʼsir koʻrsatganini maʼlum qildi. Biroq texnologiya giganti muammoli smartfonlarning aniq sonini oshkor etishdan bosh tortdi.
Oldini olish choralari va cheklovlarVaziyatning oldini olish maqsadida Apple egalariga iOS 27.0.1 yangilanishini oʻrnatishni qatʼiy tavsiya qilmoqda. Shuningdek, AT&T operatori mos keluvchi qurilmalarda 14 kun ichida avtomatik tarzda paydo boʻlishi kerak boʻlgan yangilangan operator sozlamalarini tarqatmoqda.
Biroq mazkur yangilanishlar faqat muammoning oldini olish uchungina xizmat qiladi. Agar iPhone allaqachon aloqani yoʻqotib qoʻygan boʻlsa, dasturiy yangilanishlarni oʻrnatish hech qanday natija bermaydi.
Faqat almashtirish yordam beradiApple taʼkidlashicha, allaqachon aloqasiz qolgan qurilmaning normal ish faoliyatini dasturiy usulda tiklashning iloji yoʻq. Bunday vaziyatda smartfonni butunlay almashtirish talab etiladi va egalariga tegishli xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilish tavsiya qilingan.
Reddit foydalanuvchilarining xabarlari ham standart usullar, jumladan, eSIMʼni qayta faollashtirish yoki tarmoq sozlamalarini asl holatiga qaytarish yordam bermasligini tasdiqlamoqda. Hozircha Apple ushbu jiddiy nosozlikning aniq sababini va nima uchun dasturiy tuzatish faqat profilaktika chorasi sifatida ishlayotganini izohlagani yoʻq.
Izohlar 0
…