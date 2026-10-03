Ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldi

·19·Texno
Ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida mobil aloqa uzilishi va faqat SOS rejimiga o'tishi holatlari kuzatilmoqda.
  • Mazkur muammo asosan AT&T tarmog'ida ishlayotgan qurilmalarda aniqlangan bo'lib, bu foydalanuvchilarga oddiy qo'ng'iroqlar, SMS va mobil internetdan foydalanishda qiyinchiliklar tug'diradi.
  • Apple kompaniyasi bu holatni tasdiqlagan, ammo muammodan aziyat chekayotgan qurilmalar sonini oshkor qilmagan.

AQShda ayrim foydalanuvchilar oʻzlarining yangi iPhone 18 Pro Max smartfonlarida jiddiy nosozlikka duch kelishdi. Qurilmalar kutilmaganda mobil aloqa tarmogʻini butunlay yoʻqotib qoʻymoqda va faqatgina SOS rejimiga oʻtib qolmoqda, bu esa kundalik foydalanishda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

MacRumors va 9to5Mac nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur muammo hozircha asosan AQShning yirik uyali aloqa operatori AT&T tarmogʻida ishlayotgan qurilmalarda aniqlangan. Nosozlik yuzaga kelgan taqdirda foydalanuvchilar oddiy qoʻngʻiroqlarni amalga oshira olmaydi, SMS yubora olmaydi yoki mobil internetdan foydalana olmaydi.

Aloqa va favqulodda xizmatlar ishdan chiqmoqda

AT&T maʼlumotiga koʻra, baʼzi hollarda foydalanuvchilar uchun hatto favqulodda qoʻngʻiroqlar ham mavjud boʻlmay qolishi mumkin. Bu esa masalaning nafaqat texnik, balki xavfsizlik nuqtai nazaridan ham jiddiy ekanini koʻrsatadi.

Apple kompaniyasi mazkur nosozlik mavjudligini tasdiqlagan boʻlib, u «kam sonli» foydalanuvchilarga taʼsir koʻrsatganini maʼlum qildi. Biroq texnologiya giganti muammoli smartfonlarning aniq sonini oshkor etishdan bosh tortdi.

Oldini olish choralari va cheklovlar

Vaziyatning oldini olish maqsadida Apple egalariga iOS 27.0.1 yangilanishini oʻrnatishni qatʼiy tavsiya qilmoqda. Shuningdek, AT&T operatori mos keluvchi qurilmalarda 14 kun ichida avtomatik tarzda paydo boʻlishi kerak boʻlgan yangilangan operator sozlamalarini tarqatmoqda.

Biroq mazkur yangilanishlar faqat muammoning oldini olish uchungina xizmat qiladi. Agar iPhone allaqachon aloqani yoʻqotib qoʻygan boʻlsa, dasturiy yangilanishlarni oʻrnatish hech qanday natija bermaydi.

Faqat almashtirish yordam beradi

Apple taʼkidlashicha, allaqachon aloqasiz qolgan qurilmaning normal ish faoliyatini dasturiy usulda tiklashning iloji yoʻq. Bunday vaziyatda smartfonni butunlay almashtirish talab etiladi va egalariga tegishli xizmat koʻrsatish markazlariga murojaat qilish tavsiya qilingan.

Reddit foydalanuvchilarining xabarlari ham standart usullar, jumladan, eSIMʼni qayta faollashtirish yoki tarmoq sozlamalarini asl holatiga qaytarish yordam bermasligini tasdiqlamoqda. Hozircha Apple ushbu jiddiy nosozlikning aniq sababini va nima uchun dasturiy tuzatish faqat profilaktika chorasi sifatida ishlayotganini izohlagani yoʻq.

AppleiPhone 18 Pro MaxAT&TMobil aloqaiOS yangilanishi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqdaAQShning yirik aloqa operatorlari sunʼiy yoʻldosh texnologiyalarini birlashtirmoqdaKecha 17:222 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardiKecha 11:11Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdiXitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi1 oktabr 09:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning yangi narxlari e’lon qilindi29 sentabr 10:42AQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldiAQShda ayrim iPhone 18 Pro Max egalari aloqasiz qoldi26 sentabr 14:52iPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kameraiPhone 18 Pro Max ichki tuzilishi: mis yostiqcha va ulkan kamera20 sentabr 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi