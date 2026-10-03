Muddati o‘tgan mahsulot sotganlarga jarima miqdori keskin oshiriladi

·2·O‘zbekiston
Muddati o‘tgan mahsulot sotganlarga jarima miqdori keskin oshiriladi

O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga qo‘yiladigan talablar kuchaytirilmoqda. Senatning yalpi majlisida “Oziq-ovqat mahsulotining xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonun ma’qullandi. Hujjat iste’molchilarni xavfsiz va sifatli mahsulotlar bilan ta’minlashga qaratilgan.

Qonun bilan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va sotish bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlarning majburiyatlari aniqlashtiriladi. Ular mahsulotlarni doimiy ravishda xavfsiz holda saqlashi va muomalaga chiqarishi talab etiladi.

Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat nazoratini kuchaytirish va uni amalga oshirish tartibini xalqaro talablarga moslashtirish ko‘zda tutilgan.

Hujjatda gigiyena, ishlab chiqarish, chorvachilik hamda qishloq xo‘jaligi amaliyoti kabi tushunchalarni qonunchilikka kiritish ham nazarda tutilmoqda.

Bundan tashqari, kelib chiqishi hayvonotga mansub va xavf darajasi yuqori bo‘lgan mahsulotlarga nisbatan qo‘yiladigan talablar vakolatli davlat organining rasmiy veb-saytida e’lon qilib boriladi.

Yangi qoidalar oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsiz ishlab chiqarish va sotish ustidan nazoratni kuchaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Senat ma’lumotiga ko‘ra, qonun aholining xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan huquqini ta’minlash, mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va sohaning investitsiyaviy jozibadorligini yuksaltirishga qaratilgan.

O‘zbekiston SenatiOziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi to‘g‘risida qonunOziq-ovqat xavfsizligiQishloq xo‘jaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlarO‘qituvchilarga 1 million so‘mdan ortiq mukofot beriladi: Kutilayotgan to‘lovlar8 sentabr 14:04Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildi10 sentabr 16:101 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31O‘zbekistonda gazli ichimliklarga rangli belgilar qo‘yilishi mumkinO‘zbekistonda gazli ichimliklarga rangli belgilar qo‘yilishi mumkin30 sentabr 12:391 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi10 sentabr 14:19Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima12 sentabr 16:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi