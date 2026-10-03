Ramzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildi
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya harbiy tizimidagi eng yuqori unvonlardan biriga ega bo‘ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin farmoni bilan Qodirovga «armiya generali» oliy harbiy unvoni berildi hamda maxsus bo‘linmalarning bosh ramzi hisoblangan qizil (krapoviy) beret topshirildi.
TASS xabariga ko‘ra, Grozniy shahrida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda davlat rahbarining ushbu farmonini Rossiya Milliy gvardiyasi (Rosgvardiya) bosh qo‘mondoni Viktor Zolotov shaxsan ijro etdi.
Eng oliy unvon va maxsus kuchlar ramzi
Marosim davomida Viktor Zolotov Checheniston rahbariga armiya generali pogonlari hamda maxsus bo‘linmalar faxri sanalgan qizil beretni taqdim etdi:
Armiya generali: Bu Rossiya Qurolli kuchlari tizimida (Marshaldan keyingi) eng oliy ofitserlik darajasi hisoblanadi.
Qizil beret topshirilishi: Rosgvardiya rahbari o‘z nutqida ushbu bosh kiyim maxsus kuchlar an’analarida nihoyatda muhim o‘rin tutishini ta’kidladi.
«Maxsus kuchlar bo‘linmalari va umuman Milliy gvardiya qo‘shinlarini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun minnatdorchilik sifatida armiya generali Qodirovga huquq-tartibot qo‘shinlarining ushbu eng muhim ramzini topshirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi», — deya ta’kidladi Viktor Zolotov.
Izohlar 0
…