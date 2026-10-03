Ramzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildi

·0·Dunyo
Ramzan Qodirovga armiya generali unvoni va maxsus kuchlarning qizil bereti topshirildi

Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya harbiy tizimidagi eng yuqori unvonlardan biriga ega bo‘ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin farmoni bilan Qodirovga «armiya generali» oliy harbiy unvoni berildi hamda maxsus bo‘linmalarning bosh ramzi hisoblangan qizil (krapoviy) beret topshirildi.

TASS xabariga ko‘ra, Grozniy shahrida bo‘lib o‘tgan tantanali marosimda davlat rahbarining ushbu farmonini Rossiya Milliy gvardiyasi (Rosgvardiya) bosh qo‘mondoni Viktor Zolotov shaxsan ijro etdi.

Eng oliy unvon va maxsus kuchlar ramzi

Marosim davomida Viktor Zolotov Checheniston rahbariga armiya generali pogonlari hamda maxsus bo‘linmalar faxri sanalgan qizil beretni taqdim etdi:

  • Armiya generali: Bu Rossiya Qurolli kuchlari tizimida (Marshaldan keyingi) eng oliy ofitserlik darajasi hisoblanadi.

  • Qizil beret topshirilishi: Rosgvardiya rahbari o‘z nutqida ushbu bosh kiyim maxsus kuchlar an’analarida nihoyatda muhim o‘rin tutishini ta’kidladi.

«Maxsus kuchlar bo‘linmalari va umuman Milliy gvardiya qo‘shinlarini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun minnatdorchilik sifatida armiya generali Qodirovga huquq-tartibot qo‘shinlarining ushbu eng muhim ramzini topshirish to‘g‘risida qaror qabul qilindi», — deya ta’kidladi Viktor Zolotov.

Ramzan QodirovViktor ZolotovRossiya Milliy gvardiyasiQizil beret
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!Ramzan Qodirov 99,85 foiz ovoz bilan Checheniston rahbari etib qayta saylandi!21 sentabr 16:12Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!Asad rejimi generali shafqatsiz jazolandi: Damashq qamoqxonasining sobiq boshlig‘i qamoqda!18 sentabr 22:41Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!19 sentabr 17:15Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldi3 avgust 20:45Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildi9 sentabr 11:59Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota