Qit’ada tengsiz: Janubiy Koreya ketma-ket to‘rtinchi bor Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi

·9·Sport
Qit’ada tengsiz: Janubiy Koreya ketma-ket to‘rtinchi bor Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi

Yaponiyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol bo‘yicha erkaklar o‘rtasidagi final uchrashuvi chinakam prinsipial to‘qnashuvga aylandi. Oltin medallar uchun kechgan markaziy bahsda Janubiy Koreya U-23 milliy terma jamoasi turnir mezboni bo‘lmish Yaponiyaga qarshi maydonga tushdi.

Shiddatli va keskin kurashlarga boy kechgan finalda koreyalik yosh futbolchilar 1:0 hisobida minimal, ammo o‘ta qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritib, qit’a futbolidagi mutlaq gegemonligini yana bir bor isbotladi.

Hal qiluvchi zarba va tarixiy muvaffaqiyat

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida kiritildi:

  • 61-daqiqada Janubiy Koreya terma jamoasi hujumchisi Ji-Sung Eom raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, yaponlar darvozasini ishg‘ol etdi va hisobni ochdi — 1:0.

  • Qolgan vaqt davomida Yaponiya yoshlar termasi muvozanatni tiklash uchun qanchalik urinmasin, koreyaliklarning tartibli himoyasini yorib o‘ta olmadi.

Yaponiya ustidan uchinchi final g‘alabasi

Mazkur muvaffaqiyat Janubiy Koreya futboli tarixida yangi sahifa ochdi:

  • Bu koreyaliklar uchun Osiyo o‘yinlaridagi qatorasiga to‘rtinchi chempionlik bo‘ldi.

  • E’tiborlisi, Janubiy Koreya ketma-ket uchinchi turnirning finalida aynan azaliy raqib — Yaponiya ustidan g‘alaba qozonib, kubokni qo‘lga kiritmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ushbu musobaqaning 3-o‘rini uchun kechgan bahsda O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi Xitoyga penaltilar seriyasida (asosiy vaqt 2:2, pen. 3:4) imkoniyatni boy berib, musobaqani to‘rtinchi pog‘onada yakunlagan edi.

Osiyo o‘yinlari. Final

Janubiy Koreya U-23Yaponiya U-23 1:0

Gol: Ji-Sung Eom (61).

Janubiy Koreya U-23Yaponiya U-23Osiyo o‘yinlariJi-Sung Eom
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)Alamli yarimfinal: O‘zbekiston U-23 penaltilar seriyasida Yaponiyaga yutqazib qo‘ydi (8:9)30 sentabr 18:29Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)Osiyo o‘yinlari yarimfinali: O‘zbekiston tezkor gol bilan Yaponiyani yutmoqda (video)30 sentabr 15:55Osiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdiOsiyo o‘yinlarida ilk finalchi: Janubiy Koreya kambek qayd etib, 4-bor finalga chiqdi30 sentabr 15:58«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi«Mutlaq chempionlik!»: O‘tkirbek Jo‘rayev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:289 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi25 sentabr 18:59Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi