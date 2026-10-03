Qit’ada tengsiz: Janubiy Koreya ketma-ket to‘rtinchi bor Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi
Yaponiyada o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarining futbol bo‘yicha erkaklar o‘rtasidagi final uchrashuvi chinakam prinsipial to‘qnashuvga aylandi. Oltin medallar uchun kechgan markaziy bahsda Janubiy Koreya U-23 milliy terma jamoasi turnir mezboni bo‘lmish Yaponiyaga qarshi maydonga tushdi.
Shiddatli va keskin kurashlarga boy kechgan finalda koreyalik yosh futbolchilar 1:0 hisobida minimal, ammo o‘ta qimmatli g‘alabani qo‘lga kiritib, qit’a futbolidagi mutlaq gegemonligini yana bir bor isbotladi.
Hal qiluvchi zarba va tarixiy muvaffaqiyat
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida kiritildi:
61-daqiqada Janubiy Koreya terma jamoasi hujumchisi Ji-Sung Eom raqib mudofaasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, yaponlar darvozasini ishg‘ol etdi va hisobni ochdi — 1:0.
Qolgan vaqt davomida Yaponiya yoshlar termasi muvozanatni tiklash uchun qanchalik urinmasin, koreyaliklarning tartibli himoyasini yorib o‘ta olmadi.
Yaponiya ustidan uchinchi final g‘alabasi
Mazkur muvaffaqiyat Janubiy Koreya futboli tarixida yangi sahifa ochdi:
Bu koreyaliklar uchun Osiyo o‘yinlaridagi qatorasiga to‘rtinchi chempionlik bo‘ldi.
E’tiborlisi, Janubiy Koreya ketma-ket uchinchi turnirning finalida aynan azaliy raqib — Yaponiya ustidan g‘alaba qozonib, kubokni qo‘lga kiritmoqda.
Eslatib o‘tamiz, ushbu musobaqaning 3-o‘rini uchun kechgan bahsda O‘zbekiston U-23 milliy terma jamoasi Xitoyga penaltilar seriyasida (asosiy vaqt 2:2, pen. 3:4) imkoniyatni boy berib, musobaqani to‘rtinchi pog‘onada yakunlagan edi.
Osiyo o‘yinlari. Final
Janubiy Koreya U-23 — Yaponiya U-23 1:0
Gol: Ji-Sung Eom (61).
Izohlar 0
…