Kiyevda ommaviy namoyish: Mustaqillik maydonida minglab odamlar tinchlik talab qilmoqda

·73·Dunyo
Kiyevda ommaviy namoyish: Mustaqillik maydonida minglab odamlar tinchlik talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kiyev markazida urushni to'xtatish va tinchlik o'rnatishni talab qilib, 4 mingga yaqin fuqaro ommaviy namoyish o'tkazmoqda.
  • Asosiy miting Mustaqillik maydonida bo'lib, unda tinchlikka chaqiruvchi shiorlar va plakatlar ko'tarilgan.
  • Ushbu namoyishlar harbiy xizmatchi Aleksandr Todorovning chaqirig'i bilan tashkil etilgan bo'lib, u korrupsiyaga qarshi kurashish va tinchlik yo'lini tanlashni talab qilgan.

Ukraina poytaxti Kiyev markazida ommaviy namoyishlar boshlandi. Ma’lumotlarga ko‘ra, turli hududlardan 4 mingga yaqin fuqaro shaharga kelib, urushni to‘xtatish va tinchlik o‘rnatilishini talab qilib maydonlarga chiqmoqda.

Ukrainaning «Vremya.ua» nashri xabariga ko‘ra, asosiy norozilik mitinglaridan biri poytaxtning qoq markazi — Mustaqillik maydonida (Maydanda) bo‘lib o‘tmoqda.

Maydondagi vaziyat: Plakatlar va faollar

Voqea joyidan tarqatilgan videotasvirlarda Mustaqillik maydoniga odamlar oqimi tinimsiz kelayotgani aks etgan:

  • Namoyishchilar qo‘llarida tinchlikka chaqiruvchi turli shior va plakatlar bilan to‘planishmoqda.

  • Hududda xavfsizlikni nazorat qilish maqsadida ko‘plab huquq-tartibot idoralari xodimlari hamda mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari navbatchilik qilmoqda.

  • Aksiya ishtirokchilari orasida amerikalik jurnalist Sergey Lyubarskiy hamda ukrainalik taniqli faol, sobiq opera xonandasi Todor Panovskiy ham borligi qayd etilmoqda.

Namoyishlar ortida kim turibdi?

«Strana» nashrining yozishicha, mazkur miting ukrainalik harbiy xizmatchi, avval Odessada jurnalist va huquq himoyachisi bo‘lib ishlagan Aleksandr Todorovning chaqirig‘i bilan tashkil etilgan:

  • Todorov ilk bor sentyabr oyi boshida korrupsiyaga chek qo‘yish, armiyadagi muammolarni hal qilish va tinchlik yo‘lini tanlash talabi bilan odamlarni ko‘chaga chiqishga chaqirgan edi.

  • Sentyabr oyi o‘rtalarida u harbiy qismni o‘zboshimchalik bilan tark etish ayblovi bilan hibsga olingan. Sud unga 175 ming grivna miqdorida garov tayinlagan bo‘lib, mablag‘ to‘liq yig‘ilgan bo‘lsa-da, bank tekshiruvlari sabab u hali ham tergov hibsxonasida qolmoqda.

  • Shunga qaramay, uning da’vati bilan poytaxtda minglab odamlar yig‘ilib, tinchlik talabini ilgari surmoqda.

MaydanTodor PanovskiySergey LyubarskiyVremya.ua
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi"Ular bir-biriga ishonmaydi”: Ekspert Uitkoff va Kushnerning Kremlga birga kelishi sirini ochdi6 sentabr 13:12Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!Tarixiy burilish: AQSH qo‘shinlari Iroqni butunlay tark etdi!28 sentabr 20:24Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildi5 sentabr 08:37Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...Italiya Zelenskiydan tinchlik muzokaralari stolidan joy talab qildi...11 sentabr 18:317 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?7 sentabr 08:41Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota