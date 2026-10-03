Sherzod Poyonov Osiyo o‘yinlarida kumush medalga sazovor bo‘ldi

·4·Sport
Sherzod Poyonov Osiyo o‘yinlarida kumush medalga sazovor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida erkin kurash bo‘yicha -97 kg vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Hal qiluvchi final bahsida u Eron vakiliga qarshi gilamga chiqqan bo‘lsa-da, raqibiga imkoniyatni boy berdi.
  • Shu tariqa, Poyonov O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shib, Osiyo o‘yinlarini ikkinchi o‘rin bilan yakunladi.

Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medal qo‘shildi. Erkin kurash bo‘yicha milliy jamoamiz a’zosi Sherzod Poyonov -97 kg vazn toifasida musobaqani kumush medal bilan yakunladi.

Hal qiluvchi final bahsida hamyurtimiz Eron vakiliga qarshi gilamga chiqdi. Oltin medal uchun kechgan murosasiz bellashuvda Poyonov raqibiga imkoniyatni boy berdi va Osiyo o‘yinlarining ikkinchi o‘rin sohibi bo‘ldi.

Finalda oltin uchun kurash

Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026da -97 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.

Musobaqaning hal qiluvchi bosqichiga qadar muvaffaqiyatli yetib kelgan hamyurtimiz finalda Eron vakili bilan kuch sinashdi.

Biroq chempionlik uchun kechgan bahsda raqib ustun keldi.

Natija — Sherzod Poyonovda kumush medal.

Poyonov oltin medal uchun so‘nggi bahsda mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, Osiyo o‘yinlarini shohsupaning ikkinchi pog‘onasida yakunladi.

O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medal

Sherzod Poyonovning kumush medali Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasiga yana bir qimmatli qo‘shimcha bo‘ldi.

Erkin kurash vakillari Osiyo o‘yinlarida mamlakatimiz uchun medallar uchun kurash olib borayotgan asosiy sport turlaridan biri hisoblanadi.

Bu safar esa -97 kg vazn toifasidagi vakilimiz finalga qadar yetib borib, O‘zbekiston hisobiga kumush medalni qo‘shdi.

Shohsupada ikkinchi pog‘ona

Shu tariqa, Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida o‘z vazn toifasida ikkinchi eng yaxshi natijani qayd etdi.

Oltin medal qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, finalga chiqishning o‘ziyoq o‘zbekistonlik polvonning musobaqadagi munosib ishtirokini ko‘rsatdi.

Endi Poyonovning kumush medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi navbatdagi sovrini sifatida qayd etildi.

Sherzod PoyonovAichi–Nagoya-2026Osiyo o‘yinlarKumush medal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiTo‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdi30 sentabr 12:32Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi1 oktabr 16:00Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldiShavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida bronza medali oldi30 sentabr 12:29Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida to‘rtta medal oldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida to‘rtta medal oldi26 may 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi