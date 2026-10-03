Sherzod Poyonov Osiyo o‘yinlarida kumush medalga sazovor bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida erkin kurash bo‘yicha -97 kg vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Hal qiluvchi final bahsida u Eron vakiliga qarshi gilamga chiqqan bo‘lsa-da, raqibiga imkoniyatni boy berdi.
- Shu tariqa, Poyonov O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medalni qo‘shib, Osiyo o‘yinlarini ikkinchi o‘rin bilan yakunladi.
Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi medal qo‘shildi. Erkin kurash bo‘yicha milliy jamoamiz a’zosi Sherzod Poyonov -97 kg vazn toifasida musobaqani kumush medal bilan yakunladi.
Hal qiluvchi final bahsida hamyurtimiz Eron vakiliga qarshi gilamga chiqdi. Oltin medal uchun kechgan murosasiz bellashuvda Poyonov raqibiga imkoniyatni boy berdi va Osiyo o‘yinlarining ikkinchi o‘rin sohibi bo‘ldi.
Finalda oltin uchun kurash
Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026da -97 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qildi.
Musobaqaning hal qiluvchi bosqichiga qadar muvaffaqiyatli yetib kelgan hamyurtimiz finalda Eron vakili bilan kuch sinashdi.
Biroq chempionlik uchun kechgan bahsda raqib ustun keldi.
Natija — Sherzod Poyonovda kumush medal.
Poyonov oltin medal uchun so‘nggi bahsda mag‘lub bo‘lgan bo‘lsa-da, Osiyo o‘yinlarini shohsupaning ikkinchi pog‘onasida yakunladi.
O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medal
Sherzod Poyonovning kumush medali Aichi–Nagoya-2026da O‘zbekiston delegatsiyasining medallar jamg‘armasiga yana bir qimmatli qo‘shimcha bo‘ldi.
Erkin kurash vakillari Osiyo o‘yinlarida mamlakatimiz uchun medallar uchun kurash olib borayotgan asosiy sport turlaridan biri hisoblanadi.
Bu safar esa -97 kg vazn toifasidagi vakilimiz finalga qadar yetib borib, O‘zbekiston hisobiga kumush medalni qo‘shdi.
Shohsupada ikkinchi pog‘ona
Shu tariqa, Sherzod Poyonov Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida o‘z vazn toifasida ikkinchi eng yaxshi natijani qayd etdi.
Oltin medal qo‘ldan boy berilgan bo‘lsa-da, finalga chiqishning o‘ziyoq o‘zbekistonlik polvonning musobaqadagi munosib ishtirokini ko‘rsatdi.
Endi Poyonovning kumush medali O‘zbekiston delegatsiyasining Aichi–Nagoya-2026dagi navbatdagi sovrini sifatida qayd etildi.
Izohlar 0
…