Gulluning qizi onasini derazadan itargani aytildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiyalik xonanda Gullu, ya'ni 52 yoshli Gul Tutning o'limi bo'yicha sud jarayonida uning qizi Tug'yan Ulkem Gyulter onasini derazadan itarganlikda ayblanmoqda.
- Sudda guvoh Sulton Nur Ulu, Tug'yan Gyulter onasini derazadan pastga itarganini ko'rganini ta'kidlagan, ammo Tug'yan buni rad etib, dugonasining bosim ostida ko'rsatma berganini aytgan.
Turkiyalik xonanda Gulluning o‘limi bo‘yicha sud jarayonida yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Uning qizi Tug‘yan Ulkem Gyulterning dugonasi Sulton Nur Ulu sudda xonandaning derazadan tushib ketishi bilan bog‘liq voqea haqida ko‘rsatma berdi. Prokuror esa Gyulter uchun og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosini so‘radi.
“Gullu” nomi bilan tanilgan 52 yoshli Gul Tut 2025 yil 26 sentyabr kuni Yalova viloyati Chinarjik tumanidagi uyining oltinchi qavatidan tushib ketib, halok bo‘lgan. Uning o‘limi bo‘yicha ishda qizi Tug‘yan Ulkem Gyulter hibsda saqlanmoqda. Sudda u o‘zini aybdor deb hisoblamasligini bildirgan.
Gyulterning aytishicha, voqea paytida u dugonasi Sulton Nur Ulu bilan birga bo‘lgan. U onasi xonaga kirganini, keyin esa orqasi o‘girilgan paytda baland ovoz eshitganini aytgan. Gyulter onasining tushib ketishini ko‘rmaganini ta’kidlagan.
Biroq Sulton Nur Ulu sudda boshqacha ko‘rsatma bergan. U Gyulterning onasini deraza tomondan pastga itarganini ko‘rganini da’vo qilgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, voqeadan keyin Gyulter unga shoshilishni aytgan.
Guvoh, shuningdek, dastlab voqea bo‘yicha boshqacha ma’lumot berganini, keyinchalik esa qo‘rquv sababli shunday qilganini aytgan. Gyulter esa dugonasi bosim ostida ko‘rsatma berganini ta’kidlagan.
Sud jarayonida boshqa guvohlar ham ish bo‘yicha ma’lumot bergan. Xususan, ayrim ko‘rsatmalarda Tug‘yanning onasi bilan munosabatlari va voqeadan oldin aytgan gaplari haqida da’volar bildirilgan. Bu ma’lumotlar sudda ko‘rib chiqilayotgan dalillar qatoriga kiradi.
Prokuror Tug‘yan Ulkem Gyulterni “yaqin qarindoshini qasddan va rejalashtirib o‘ldirish”da ayblab, unga og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosi tayinlashni so‘ragan. Sud esa uning hibsda qolishini davom ettirishga qaror qilgan. Keyingi majlis 9 oktyabrga qoldirilgan.
Ayni paytda Gulluning o‘limi bo‘yicha sud jarayoni davom etmoqda va sudning yakuniy hukmi hali chiqarilmagan.
Izohlar 0
…