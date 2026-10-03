Gulluning qizi onasini derazadan itargani aytildi

·35·Dunyo
Gulluning qizi onasini derazadan itargani aytildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiyalik xonanda Gullu, ya'ni 52 yoshli Gul Tutning o'limi bo'yicha sud jarayonida uning qizi Tug'yan Ulkem Gyulter onasini derazadan itarganlikda ayblanmoqda.
  • Sudda guvoh Sulton Nur Ulu, Tug'yan Gyulter onasini derazadan pastga itarganini ko'rganini ta'kidlagan, ammo Tug'yan buni rad etib, dugonasining bosim ostida ko'rsatma berganini aytgan.

Turkiyalik xonanda Gulluning o‘limi bo‘yicha sud jarayonida yangi tafsilotlar ma’lum bo‘ldi. Uning qizi Tug‘yan Ulkem Gyulterning dugonasi Sulton Nur Ulu sudda xonandaning derazadan tushib ketishi bilan bog‘liq voqea haqida ko‘rsatma berdi. Prokuror esa Gyulter uchun og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosini so‘radi.

Gullu” nomi bilan tanilgan 52 yoshli Gul Tut 2025 yil 26 sentyabr kuni Yalova viloyati Chinarjik tumanidagi uyining oltinchi qavatidan tushib ketib, halok bo‘lgan. Uning o‘limi bo‘yicha ishda qizi Tug‘yan Ulkem Gyulter hibsda saqlanmoqda. Sudda u o‘zini aybdor deb hisoblamasligini bildirgan.

Gyulterning aytishicha, voqea paytida u dugonasi Sulton Nur Ulu bilan birga bo‘lgan. U onasi xonaga kirganini, keyin esa orqasi o‘girilgan paytda baland ovoz eshitganini aytgan. Gyulter onasining tushib ketishini ko‘rmaganini ta’kidlagan.

Biroq Sulton Nur Ulu sudda boshqacha ko‘rsatma bergan. U Gyulterning onasini deraza tomondan pastga itarganini ko‘rganini da’vo qilgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, voqeadan keyin Gyulter unga shoshilishni aytgan.

Guvoh, shuningdek, dastlab voqea bo‘yicha boshqacha ma’lumot berganini, keyinchalik esa qo‘rquv sababli shunday qilganini aytgan. Gyulter esa dugonasi bosim ostida ko‘rsatma berganini ta’kidlagan.

Sud jarayonida boshqa guvohlar ham ish bo‘yicha ma’lumot bergan. Xususan, ayrim ko‘rsatmalarda Tug‘yanning onasi bilan munosabatlari va voqeadan oldin aytgan gaplari haqida da’volar bildirilgan. Bu ma’lumotlar sudda ko‘rib chiqilayotgan dalillar qatoriga kiradi.

Prokuror Tug‘yan Ulkem Gyulterni “yaqin qarindoshini qasddan va rejalashtirib o‘ldirish”da ayblab, unga og‘irlashtirilgan umrbod qamoq jazosi tayinlashni so‘ragan. Sud esa uning hibsda qolishini davom ettirishga qaror qilgan. Keyingi majlis 9 oktyabrga qoldirilgan.

Ayni paytda Gulluning o‘limi bo‘yicha sud jarayoni davom etmoqda va sudning yakuniy hukmi hali chiqarilmagan.

GulluTug‘yan Ulkem GyulterSulton Nur UluYalova viloyati Chinarjik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdiLiftdagi shafqatsizlik autizmli bolaning hayotini o‘zgartirdi16 iyul 16:29Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqda28 avgust 12:1810-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi1 avgust 09:01Sankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydiSankt-Peterburgda dahshatli qotillik: O‘g‘il o‘z onasini o‘ldirib, muzlatkichga solib qo‘ydi10 sentabr 21:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?5 sentabr 18:13Xitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldiXitoyda ayol o‘g‘lining to‘yida kelin aslida o‘z yo‘qolgan qizi ekanini bilib qoldi2 avgust 17:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota