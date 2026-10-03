VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Turkiya futbol federatsiyasida hakamlarni tayinlash va reytinglarini soxtalashtirishda ayblangan bir qator shaxslar qo‘lga olindi.
- Huquq-tartibot idoralari federatsiyaning Istanbuldagi bosh qarorgohida, jumladan VAR xonasida ham keng ko‘lamli tintuv o‘tkazdi.
- Ayblanuvchilarga hujjatlarni qalbakilashtirish, ishonchni suiiste’mol qilish va ma’lumotlar bazasini buzish kabi moddalar bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilmoqda.
Yevropa futbolida navbatdagi yirik hakamlik mojarosi avj olmoqda. Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri bergan xabarga ko‘ra, Turkiya futbol federatsiyasida hakamlarni uchrashuvlarga tayinlash va ularning reytinglarini soxtalashtirish bilan shug‘ullangan bir qator shaxslar qo‘lga olindi.
Huquq-tartibot idoralari ish doirasida federatsiyaning bosh qarorgohiga bostirib kirib, hatto videoyordamchi hakamlar (VAR) ishlaydigan maxfiy xonalarda ham keng ko‘lamli tintuv o‘tkazgan.
Hujjatlarni soxtalashtirish va shaxsiy ma’lumotlar o‘g‘riligi
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘lga olingan shaxslar futbol hakamlarini boshqarish tizimiga noqonuniy ravishda aralashib kelgan. Ularga qarshi quyidagi og‘ir moddalar bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilmoqda:
Hujjatlarni qalbakilashtirish: Rasmiy hujjatlar va hisobotlarni soxtalashtirish orqali hakamlar faoliyatiga sun’iy ta’sir o‘tkazilgan.
Ishonchni suiiste’mol qilish: Lavozim vakolatlarini g‘arazli maqsadlarda ishlatish.
Ma’lumotlar bazasini buzish: Shaxsiy ma’lumotlar va hakamlikka oid yopiq qaydlarni noqonuniy tarzda qo‘lga kiritish.
Tintuv markazida — Istanbuldagi VAR markazi
Tergovning asosiy e’tibori hakamlarning rasmiy reytingi qanday shakllantirilgani hamda muhim uchrashuvlarga referilarni tayinlash qay darajada adolatli kechganiga qaratilgan:
Tezkor surishtiruv doirasida politsiya va maxsus xizmatlar Turkiya futbol federatsiyasining Istanbuldagi bosh qarorgohiga kelib, hakamlar ishiga doir barcha elektron va qog‘oz bazalarni tekshirdi.
Ayniqsa, bahsli vaziyatlar ko‘rib chiqiladigan maxsus VAR xonasida sinchkovlik bilan o‘tkazilgan tintuv voqeaning naqadar jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.
Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda, qo‘lga olingan shaxslar bilan bog‘liq yangi tafsilotlar va bu mojaroga aloqador klublar nomi yaqin kunlarda oshkor qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…