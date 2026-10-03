VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi

·39·Sport
VAR xonasida shoshilinch tintuv! Turkiya futbolida katta hibsga olishlar boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Turkiya futbol federatsiyasida hakamlarni tayinlash va reytinglarini soxtalashtirishda ayblangan bir qator shaxslar qo‘lga olindi.
  • Huquq-tartibot idoralari federatsiyaning Istanbuldagi bosh qarorgohida, jumladan VAR xonasida ham keng ko‘lamli tintuv o‘tkazdi.
  • Ayblanuvchilarga hujjatlarni qalbakilashtirish, ishonchni suiiste’mol qilish va ma’lumotlar bazasini buzish kabi moddalar bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilmoqda.

Yevropa futbolida navbatdagi yirik hakamlik mojarosi avj olmoqda. Fransiyaning nufuzli L'Équipe nashri bergan xabarga ko‘ra, Turkiya futbol federatsiyasida hakamlarni uchrashuvlarga tayinlash va ularning reytinglarini soxtalashtirish bilan shug‘ullangan bir qator shaxslar qo‘lga olindi.

Huquq-tartibot idoralari ish doirasida federatsiyaning bosh qarorgohiga bostirib kirib, hatto videoyordamchi hakamlar (VAR) ishlaydigan maxfiy xonalarda ham keng ko‘lamli tintuv o‘tkazgan.

Hujjatlarni soxtalashtirish va shaxsiy ma’lumotlar o‘g‘riligi

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, qo‘lga olingan shaxslar futbol hakamlarini boshqarish tizimiga noqonuniy ravishda aralashib kelgan. Ularga qarshi quyidagi og‘ir moddalar bo‘yicha rasmiy ayblovlar qo‘yilmoqda:

  • Hujjatlarni qalbakilashtirish: Rasmiy hujjatlar va hisobotlarni soxtalashtirish orqali hakamlar faoliyatiga sun’iy ta’sir o‘tkazilgan.

  • Ishonchni suiiste’mol qilish: Lavozim vakolatlarini g‘arazli maqsadlarda ishlatish.

  • Ma’lumotlar bazasini buzish: Shaxsiy ma’lumotlar va hakamlikka oid yopiq qaydlarni noqonuniy tarzda qo‘lga kiritish.

Tintuv markazida — Istanbuldagi VAR markazi

Tergovning asosiy e’tibori hakamlarning rasmiy reytingi qanday shakllantirilgani hamda muhim uchrashuvlarga referilarni tayinlash qay darajada adolatli kechganiga qaratilgan:

  • Tezkor surishtiruv doirasida politsiya va maxsus xizmatlar Turkiya futbol federatsiyasining Istanbuldagi bosh qarorgohiga kelib, hakamlar ishiga doir barcha elektron va qog‘oz bazalarni tekshirdi.

  • Ayniqsa, bahsli vaziyatlar ko‘rib chiqiladigan maxsus VAR xonasida sinchkovlik bilan o‘tkazilgan tintuv voqeaning naqadar jiddiy ekanini ko‘rsatmoqda.

Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda, qo‘lga olingan shaxslar bilan bog‘liq yangi tafsilotlar va bu mojaroga aloqador klublar nomi yaqin kunlarda oshkor qilinishi kutilmoqda.

Turkiya futbol federatsiyasiVARL'ÉquipeTurkiya futbol federatsiyasi VAR markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdi21 iyun 20:57Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldi11 iyun 19:46Didye Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiDidye Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdi5 iyun 10:20Sobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildiSobiq FIFA referisi Madrid derbisidagi dahshatli hakamlik xatosini fosh qildi23 sentabr 07:04«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi«Bu penalti emasdi»: Ispaniyalik sobiq hakam Madrid derbisidagi shov-shuvli qarorni fosh qildi21 sentabr 10:28«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi«Bunday tayinlov bilan tabriklayman!»: Mourino derbidagi hakamlikni tanqid qildi21 sentabr 06:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi