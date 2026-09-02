Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldi
Londonning «Arsenal» klubi o‘zining eng iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan biri bo‘lgan 19 yoshli yarimhimoyachi Itan Nvanerining Dortmundning «Borussiya» klubiga ijara asosida o‘tganini rasman e’lon qildi. Bu haqda «kanonirlar» matbuot xizmati xabar berdi.
London klubi yosh yulduzning Bundesligada katta o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishiga va o‘sishda davom etishiga ishonch bildirgan.
«Keyingi qadamlarini qiziqish bilan kutamiz»: «Arsenal»ning rasmiy bayonoti
London jamoasi o‘z bayonotida yosh yarimhimoyachiga omad tiladi:
Klubdan samimiy tilak: «Biz Itanga Dortmundning „Borussiya“sidagi foydali faoliyati davomida muvaffaqiyat tilaymiz va uning faoliyati davomini katta qiziqish bilan kuzatib boramiz»;
Professional shartnoma: Londonliklar tarbiyalanuvchisi klub bilan ilk katta shartnomasini 2024 yilning mart oyida, 17 yoshga to‘lganida imzolagan edi.
APL rekordi va Nvanerining bosib o‘tgan yo‘li
Itan Nvaneri zamonaviy ingliz futboli tarixida alohida iz qoldirishga ulgurgan:
Tarixiy rekord sohibi: U 15 yosh-u 181 kunligidayoq maydonga tushib, Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng yosh futbolchi, shuningdek, «Arsenal» tarixida barcha rasmiy turnirlarda o‘ynagan eng yosh o‘yinchi sifatida rekord o‘rnatgan;
«Marsel»dagi tajriba: Futbolchi o‘tgan mavsumning yarmini Fransiyaning «Marsel» jamoasida ijarada o‘tkazib, barcha turnirlarda 11 ta o‘yinda qatnashgan holda 2 ta gol urdi va 1 ta samarali uzatmani amalga oshirdi;
«Arsenal»dagi ko‘rsatkich: Yakunlangan mavsum davomida Itan London klubining asosiy jamoasi safida 12 ta uchrashuvda qatnashib, 1 ta golga mualliflik qildi.
Dortmund fenomeni: Yosh iste’dodlar ustaxonasi
Nvanerining keyingi manzili bejiz Bundesliga grandi bo‘lmadi:
Yoshlarni tarbiyalash maktabi: «Borussiya Dortmund» doimo yosh ingliz iqtidorlari (Jeydon Sancho, Jud Bellingem) uchun jahon darajasidagi yulduzga aylanish tramplini bo‘lib xizmat qilgan;
Asosiy maqsad: Germaniya klubi safida Nvaneri yuqori raqobatli muhitda muntazam o‘yin amaliyoti olib, yanada kuchli futbolchi sifatida Londonga qaytishni maqsad qilgan.
…