Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldi

·4·Sport
Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldi

Londonning «Arsenal» klubi o‘zining eng iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan biri bo‘lgan 19 yoshli yarimhimoyachi Itan Nvanerining Dortmundning «Borussiya» klubiga ijara asosida o‘tganini rasman e’lon qildi. Bu haqda «kanonirlar» matbuot xizmati xabar berdi.

London klubi yosh yulduzning Bundesligada katta o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishiga va o‘sishda davom etishiga ishonch bildirgan.

«Keyingi qadamlarini qiziqish bilan kutamiz»: «Arsenal»ning rasmiy bayonoti

London jamoasi o‘z bayonotida yosh yarimhimoyachiga omad tiladi:

  • Klubdan samimiy tilak: «Biz Itanga Dortmundning „Borussiya“sidagi foydali faoliyati davomida muvaffaqiyat tilaymiz va uning faoliyati davomini katta qiziqish bilan kuzatib boramiz»;

  • Professional shartnoma: Londonliklar tarbiyalanuvchisi klub bilan ilk katta shartnomasini 2024 yilning mart oyida, 17 yoshga to‘lganida imzolagan edi.

APL rekordi va Nvanerining bosib o‘tgan yo‘li

Itan Nvaneri zamonaviy ingliz futboli tarixida alohida iz qoldirishga ulgurgan:

  • Tarixiy rekord sohibi: U 15 yosh-u 181 kunligidayoq maydonga tushib, Angliya Premer-ligasi tarixidagi eng yosh futbolchi, shuningdek, «Arsenal» tarixida barcha rasmiy turnirlarda o‘ynagan eng yosh o‘yinchi sifatida rekord o‘rnatgan;

  • «Marsel»dagi tajriba: Futbolchi o‘tgan mavsumning yarmini Fransiyaning «Marsel» jamoasida ijarada o‘tkazib, barcha turnirlarda 11 ta o‘yinda qatnashgan holda 2 ta gol urdi va 1 ta samarali uzatmani amalga oshirdi;

  • «Arsenal»dagi ko‘rsatkich: Yakunlangan mavsum davomida Itan London klubining asosiy jamoasi safida 12 ta uchrashuvda qatnashib, 1 ta golga mualliflik qildi.

Dortmund fenomeni: Yosh iste’dodlar ustaxonasi

Nvanerining keyingi manzili bejiz Bundesliga grandi bo‘lmadi:

  • Yoshlarni tarbiyalash maktabi: «Borussiya Dortmund» doimo yosh ingliz iqtidorlari (Jeydon Sancho, Jud Bellingem) uchun jahon darajasidagi yulduzga aylanish tramplini bo‘lib xizmat qilgan;

  • Asosiy maqsad: Germaniya klubi safida Nvaneri yuqori raqobatli muhitda muntazam o‘yin amaliyoti olib, yanada kuchli futbolchi sifatida Londonga qaytishni maqsad qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Bugun, 08:22Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiOliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiBugun, 00:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi