Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!

·0·Sport
Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!

Dunyoning yetakchi transfer va statistika portali Transfermarkt futbol tarixidagi eng qimmat xaridlar reytingini yangiladi. «Chelsi»dan «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilgan jahon chempioni Enso Fernandesning 145 million yevrolik transferi ushbu tarixiy ro‘yxatda mustahkam 4-pog‘onani band etdi.

Ushbu miqdor bir yil avval «Liverpul» hujumchi Aleksandr Isakni «Nyukasl»dan sotib olgan summa bilan tenglashdi hamda Enso Mareska jamoasi tarixidagi eng qimmat xarid sifatida rasman qayd etildi.

Transfermarkt talqini: Futbol tarixidagi eng qimmat 10 ta transfer

Jahon futbolidagi eng yirik moliyaviy bitimlar reytingi:

O‘rin

Futbolchi

Qaysi klubdan

Qaysi klubga

Transfer qiymati

1

Neymar

«Barselona»

«PSJ»

€222 mln

2

Kilian Mbappe

«Monako»

«PSJ»

€180 mln

3

Usman Dembele

«Borussiya D»

«Barselona»

€148 mln

4

Aleksandr Isak

«Nyukasl»

«Liverpul»

€145 mln

4

Enso Fernandes

«Chelsi»

«Manchester Siti»

€145 mln

6

Morgan Rojers

«Aston Villa»

«Chelsi»

€138 mln

7

Elliot Anderson

«Nottingem Forest»

«Manchester Siti»

€135 mln

8

Filippe Koutino

«Liverpul»

«Barselona»

€135 mln

9

Joau Feliks

«Benfika»

«Atletiko»

€127,2 mln

10

Jud Bellingem

«Borussiya D»

«Real Madrid»

€127 mln

«Manchester Siti»ning yangi rekordi va APL hukmronligi

Transferning tarixiy ahamiyati:

  • «Shaharliklar» tarixida tengsiz: 145 million yevrolik ko‘rsatkich «Manchester Siti»ning klub tarixidagi mutlaq rekord xaridiga aylandi;

  • Premer-liganing moliyaviy qudrati: Reytingning kuchli o‘ntaligidan joy olgan transferlarning salmoqli qismi bevosita Angliya Premer-ligasi grandlari («Manchester Siti», «Chelsi», «Liverpul») hissasiga to‘g‘ri kelmoqda;

  • Top-5 ichidagi ikki APL yulduzi: Jahon reytingida Isak va Enso Fernandes faqat Neymar, Mbappe va Dembeledan keyingi o‘rinlarni band etib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Bugun, 08:22Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiOliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiBugun, 00:03Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Kecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi