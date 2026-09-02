Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!
Dunyoning yetakchi transfer va statistika portali Transfermarkt futbol tarixidagi eng qimmat xaridlar reytingini yangiladi. «Chelsi»dan «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilgan jahon chempioni Enso Fernandesning 145 million yevrolik transferi ushbu tarixiy ro‘yxatda mustahkam 4-pog‘onani band etdi.
Ushbu miqdor bir yil avval «Liverpul» hujumchi Aleksandr Isakni «Nyukasl»dan sotib olgan summa bilan tenglashdi hamda Enso Mareska jamoasi tarixidagi eng qimmat xarid sifatida rasman qayd etildi.
Transfermarkt talqini: Futbol tarixidagi eng qimmat 10 ta transfer
Jahon futbolidagi eng yirik moliyaviy bitimlar reytingi:
O‘rin
Futbolchi
Qaysi klubdan
Qaysi klubga
Transfer qiymati
1
Neymar
«Barselona»
«PSJ»
€222 mln
2
Kilian Mbappe
«Monako»
«PSJ»
€180 mln
3
Usman Dembele
«Borussiya D»
«Barselona»
€148 mln
4
Aleksandr Isak
«Nyukasl»
«Liverpul»
€145 mln
4
Enso Fernandes
«Chelsi»
«Manchester Siti»
€145 mln
6
Morgan Rojers
«Aston Villa»
«Chelsi»
€138 mln
7
Elliot Anderson
«Nottingem Forest»
«Manchester Siti»
€135 mln
8
Filippe Koutino
«Liverpul»
«Barselona»
€135 mln
9
Joau Feliks
«Benfika»
«Atletiko»
€127,2 mln
10
Jud Bellingem
«Borussiya D»
«Real Madrid»
€127 mln
«Manchester Siti»ning yangi rekordi va APL hukmronligi
Transferning tarixiy ahamiyati:
«Shaharliklar» tarixida tengsiz: 145 million yevrolik ko‘rsatkich «Manchester Siti»ning klub tarixidagi mutlaq rekord xaridiga aylandi;
Premer-liganing moliyaviy qudrati: Reytingning kuchli o‘ntaligidan joy olgan transferlarning salmoqli qismi bevosita Angliya Premer-ligasi grandlari («Manchester Siti», «Chelsi», «Liverpul») hissasiga to‘g‘ri kelmoqda;
Top-5 ichidagi ikki APL yulduzi: Jahon reytingida Isak va Enso Fernandes faqat Neymar, Mbappe va Dembeledan keyingi o‘rinlarni band etib turibdi.
…